Palmarés 2024 del Festival de San Sebastián

martes 01 de octubre de 2024 , 16:36h

El largometraje Tardes de soledad (España-Francia-Portugal), dirigido por Albert Serra, ha conquistado la Concha de Oro de la 72ª edición del Festival de San Sebastián, cuyo jurado oficial ha otorgado la Concha de Plata ex aequo a la mejor dirección a dos debutantes, Laura Carreira y Pedro Martín Calero, por sus respectivos trabajos en On Falling (Reino Unido-Portugal) y El llanto / The Wailing (España-Argentina-Francia).

La Concha de Plata a la mejor interpretación protagonista ha recaído en Patricia López Arnaiz por su papel en Los destellos / Glimmers (España), tercer largometraje de Pilar Palomero, mientras que el premio a la mejor interpretación de reparto ha sido para Pierre Lottin como miembro del elenco de Quand vient l'automne / When Fall Is Coming (Cuando cae el otoño) (Francia), de François Ozon. Este último y Philippe Piazzo han logrado el Premio del Jurado al mejor guion ―Ozon ya lo ganó junto a la Concha de Oro por Dans la maison (En la casa, 2012)―, mientras que el galardón a la mejor fotografía lo ha recibido Piao Songri por Bound in Heaven (China), ópera prima de Huo Xin.

Además, el Premio Especial del Jurado ha ido a parar a The Last Showgirl (EEUU), dirigida por Gia Coppola, para reconocer el trabajo de su elenco de actrices y actores, entre quienes figuran Pamela Anderson, Kiernan Shipka, Brenda Song, Billie Lourd, Dave Bautista y Jamie Lee Curtis. "Por su alta calidad interpretativa, repleta de verdad y de matices, que con gran sutileza y contención nos acerca a los sentimientos de un grupo de personas que debe enfrentarse a un oficio que se pierde, a un mundo que se acaba", dice el acta.

El jurado oficial que ha entregado estos premios ha estado presidido por la cineasta Jaione Camborda, que obtuvo la Concha de Oro el año pasado por O corno / The Rye Horn. La donostiarra ha estado acompañada en las deliberaciones por la escritora y periodista argentina Leila Guerriero, el actor y director estadounidense Fran Kranz, el realizador, guionista y productor griego Christos Nikou, el cineasta austríaco Ulrich Seidl y la productora francesa Carole Scotta.

Los galardones se han dado a conocer en una gala celebrada esta noche en el Auditorio Kursaal, donde posteriormente ha tenido lugar el estreno europeo de We Live in Time (Vivir el momento), la película de clausura de esta edición. Han asistido a la sesión el director John Crowley y el actor Andrew Garfield, coprotagonista del filme junto a Florence Pugh.