Hell’s Kitchen aterriza en Europa con la apertura en The Unexpected Ibiza Hotel

miércoles 04 de junio de 2025 , 16:23h

El próximo 9 de junio de 2025, las puertas del mundialmente conocido Hell's Kitchen se abrirán en The Unexpected Ibiza Hotel, dando lugar a un nuevo capítulo de la gastronomía de lujo. Gordon Ramsay Restaurants junto a Palladium Hotel Group traen por primera vez la icónica marca Hell’s Kitchen a Europa con su primer emplazamiento en España, que ofrecerá a todos los huéspedes y visitantes, -tanto locales, como nacionales e internacionales- una experiencia gastronómica y de entretenimiento inolvidable en el corazón de Playa d'en Bossa. Esta colaboración refleja la ambición de convertirse en un destino culinario de fama mundial que brille por su excelencia, ofreciendo los platos más emblemáticos de Gordon Ramsay Restaurants de todo el mundo. El restaurante contará con la reconocible estética de su homónimo programa, ofreciendo un servicio de primera clase, una propuesta de entretenimiento única, además de una experiencia culinaria innovadora, todo ello inmerso en la esencia de Ibiza.

El recién inaugurado The Unexpected Ibiza Hotel, tras la renovación y rebranding de The Ushuaïa Tower, engloba un concepto que va más allá de un alojamiento tradicional: encarna la energía de su icónico entorno y adopta el concepto de lujo experiencial y transgresor. Con seis bares y restaurantes, el hotel se convertirá en un punto de encuentro gastronómico inigualable para los amantes de la gastronomía. Entre los platos más destacados del menú de Hell’s Kitchen se encuentran propuestas como Vieiras, Risotto de Bogavante y, por supuesto, los emblemáticos Solomillo Wellington o Sticky Toffee Pudding. Como no podía faltar, el restaurante incluye incorporaciones al menú que homenajean los sabores e ingredientes locales de España, incluyendo platos como la Tarta de Queso al Estilo Vasco, Lubina a la Brasa y Gambas Hellfire.

El chef Gordon Ramsay, declara: "No podría estar más emocionado de llevar Hell's Kitchen a Ibiza esta temporada. Su increíble energía, la vibrante vida nocturna y su cocina de clase mundial, hacen a Ibiza el destino perfecto para ofrecer la experiencia única de Hell's Kitchen. Estoy deseando introducir un nuevo nivel gastronómico en la isla, ofreciendo a los ibicencos y a los visitantes internacionales este concepto tan especial. En Hell’s Kitchen les espera una mezcla de sabores y cócteles deliciosos, entretenimiento excepcional y el ambiente inolvidable que ha hecho de Hell's Kitchen la sensación mundial que es".

Ana Morillo, Corporate Managing Director for All Inclusive & High Energy Brands at Palladium Hotel Group, señala: “Estamos encantados de asociarnos con Gordon Ramsay Restaurants para traer la icónica experiencia Hell's Kitchen a Europa por primera vez. Su apertura en The Unexpected Ibiza Hotel, uno de los lanzamientos más significativos de Palladium Hotel Group este año, marca un hito para nosotros. Hell's Kitchen Ibiza ofrecerá una experiencia gastronómica audaz y vibrante que captura a la perfección el espíritu de la isla y de nuestra marca”.