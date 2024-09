La prestigiosa compañía de danza MOMIX estrena en España ALICE

miércoles 18 de septiembre de 2024 , 14:08h

Del 19 de noviembre al 15 de diciembre MOMIX visitará A Coruña, Vigo, Bilbao, Gijón, Pamplona y Zaragoza con ALICE, la última creación de Moses Pendleton, fundador y director artístico de la compañía.

A partir del 19 de noviembre llega a España ALICE, el nuevo espectáculo de MOMIX, la prestigiosa compañía de danza fundada y dirigida por el renombrado coreógrafo Moses Pendleton.

ALICE se estrenará en A Coruña (Teatro Colón, 19 y 20 de noviembre) y después continuará de gira por Vigo (Teatro AFundación, del 22 al 24 de noviembre), Bilbao (Teatro Arriaga, del 26 de noviembre al 1 de diciembre), Gijón (Teatro Jovellanos, del 4 al 8 de diciembre), Pamplona (Baluarte, 10 de diciembre) y Zaragoza (Teatro Principal, del 12 al 15 de diciembre). Además, próximamente se anunciará alguna nueva fecha y ciudad en la que ver la esperada vuelta de MOMIX a los escenarios españoles.

Inspirado en la famosa obra Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll, Pendleton ha ideado un espectáculo que sorprende por la forma en la que combina ilusión, acrobacia y fantasía. “No pretendo volver a contar toda la historia de Alicia, sino utilizarla como punto de partida para la invención”, explica Pendleton. “Quiero llevar este espectáculo a lugares donde no hemos estado antes en términos de fusión de danza, iluminación, música, vestuario e imágenes proyectadas.”

Esta personal y libre adaptación de la historia de Carroll presenta a una Alicia en permanente transformación, un cuerpo sin límites definidos que crece, se encoge, y vuelve a crecer, en un original espectáculo de danza repleto de magia y efectos visuales. Las bailarines-ilusionistas de MOMIX expanden sus cuerpos por medio de apoyos, cuerdas y otros bailarines, arropados por un impresionante despliegue de imágenes, espejismos, música y artefactos, además del sugerente vestuario creado por Phoebe Katzin.

El resultado es una producción de gran impacto visual y movimiento creativo, en la que, como es habitual en los espectáculos de MOMIX, nunca se sabe con exactitud lo que va a pasar. “Alicia encaja de forma natural en MOMIX y es una oportunidad para ampliar nuestras miras. Tengo curiosidad por ver qué surge de ahí y mi curiosidad no deja de crecer a medida que voy estudiando a Lewis Carroll, que fue un apasionado fotógrafo como yo mismo.”, comenta Pendleton.

El espectáculo, que ya ha girado con éxito de crítica y público en países como Italia, Estados Unidos, Francia, Holanda, Israel, Chile, Uruguay o Brasil, supone la vuelta a España de MOMIX, que no visitaba nuestro país desde 2016, cuando presentaron su espectáculo MOMIX Forever. Según The New York Times, ALICE tiene “una elegancia sencilla que resulta refrescante”. Para The Wall Street Journal, “la Alicia de MOMIX llena el escenario con maravilloso y vertiginoso flujo de actividades ópticas e ilusiones en medio de expansivas y artísticas proyecciones”. Broadway World afirma que ALICE es un “viaje hipnótico y surrealista al caprichoso mundo de Alicia en el País de las Maravillas.”

Fechas gira ALICE en España

Teatro Colón de A Coruña

19 y 20 de noviembre

Teatro AFundación de Vigo

Del 22 al 24 de noviembre

Teatro Arriaga de Bilbao

Del 26 de noviembre al 1 de diciembre

Teatro Jovellanos de Gijón

Del 4 al 8 de diciembre

Baluarte en Pamplona

10 de diciembre

Teatro Principal de Zaragoza

Del 12 al 15 de diciembre