MSC World America, ofrecerá el único restaurante italiano Eataly en alta mar

El nuevo buque insignia de MSC Cruceros, MSC World America, contará con el único restaurante Eataly en alta mar cuando entre en servicio el próximo año.

MSC Cruceros se ha asociado con Eataly, el embajador mundial de la comida y el vino italianos de alta calidad, para ofrecer a los clientes una experiencia exclusiva en el nuevo buque insignia de la compañía. La marca de renombre mundial debutará junto a otros nuevos restaurantes y opciones de comida rápida del barco, ofreciendo más opciones y comodidad, al tiempo que combina la elegancia europea característica de la compañía de cruceros con experiencias adaptadas al mercado americano.

Bernhard Stacher, VP global de operaciones hoteleras de MSC Cruceros, ha señalado: “Como compañía de cruceros internacional con una fuerte herencia europea, estamos comprometidos a llevar a nuestros clientes a un viaje culinario descubriendo la experiencia gastronómica a bordo, ya que creemos que los mejores recuerdos se crean cuando se comparte una buena comida. MSC World America se mantiene fiel a esta filosofía, por lo que nos hemos asociado con Eataly, emblema del Made in Italy y del arte culinario italiano. Compartimos la pasión por la comida auténtica y de alta calidad elaborada con ingredientes frescos y juntos estamos creando una experiencia única que sólo se puede disfrutar a bordo de MSC World America”.

Ofrecer la máxima variedad, y una mezcla de platos tradicionales y nuevos sabores, ha sido siempre el núcleo de la filosofía gastronómica de MSC Cruceros. MSC World America contará con 19 opciones gastronómicas a bordo, entre las que se incluyen cuatro elegantes restaurantes principales, dos buffets informales, dos espacios exclusivos para los pasajeros de MSC Yacht Club, además de experiencias culinarias únicas, incluyendo:

¡NUEVO EATALY EN EL MAR!

El nuevo restaurante Eataly de MSC World America ofrecerá un menú que abarca los iconos de la gastronomía italiana, desde algunos de los platos más apreciados de la marca hasta artículos disponibles exclusivamente a bordo. Los pasajeros pueden disfrutar de una selección de ingredientes sin igual, cuidadosamente seleccionados de proveedores italianos, con pasta fresca hecha in situ, para un viaje culinario inolvidable celebrando los mejores sabores de Italia.

Más que un restaurante, Eataly en MSC World America es una celebración de la cultura y la tradición italianas, con una pasión que va más allá del menú. El diseño del restaurante incorporará materiales cálidos, tonos naturales y una iluminación suave, fomentando un ambiente informal pero elegante. Además, la cocina abierta mantendrá el compromiso de Eataly de mostrar los procesos de elaboración de los platos en directo ante los ojos de los pasajeros del barco.

ESPECIALIDADES GASTRONÓMICAS PARA TODOS LOS PALADARES

Además de Eataly, MSC World America contará con otros cinco restaurantes especializados, incluyendo los favoritos de los pasajeros: Kaito Sushi Bar, Kaito Teppanyaki, Butcher's Cut steakhouse y Hola! Tacos & Cantina, todos situados en el distrito The Terraces. Además:

Nuevo restaurante griego Paxos: En el distrito Promenade, Paxos llevará a los comensales al Mediterráneo con su propuesta de mariscos frescos, incluyendo un mostrador donde podrán seleccionar su pescado. Paxos ofrecerá cuatro áreas únicas que sumergirán a los comensales en la cultura griega. Como restaurante multiservicio, brindará almuerzos al aire libre, pequeños platos y cócteles en su terraza durante la tarde. Desde la tarde y hasta la noche, los pasajeros podrán relajarse en del lounge la azotea, con cómodos asientos a la sombra. La música acompañará las cenas, donde se servirá un menú que incluye pan de pita caliente con salsas, mezes fríos y calientes para compartir, delicias como moussaka, kleftiko de cordero, y una selección de exquisitos platos de pescado y carne.

COMIDA PARA LLEVAR

MSC World America contará con cinco opciones de comida rápida e informal, perfectas para disfrutar de un bocado mientras exploras todo lo que el barco ofrece

Novedad: Paxos on the Go: Ubicado en el distrito Promenade, ofrece cómodos asientos en la Terraza Paxos y deliciosos bocados a buen precio, como souvlaki y fritto misto, auténticos favoritos griegos.

Novedad: Bocados Promenade: Sirve perritos calientes, perritos con chile, maíz callejero, mazorcas de maíz y algodón de azúcar, también en el distrito Promenade.

Novedad: The Harbour Bar & Bites: Con aperitivos salados como empanadas, burritos, perritos de maíz, wraps, galletas y brownies, además de bebidas frías, ubicado en el distrito Family Aventura.

La Boca Grill: El lugar perfecto para un almuerzo fácil, que sirve pizza en el distrito Aqua Deck.

Luna Park Pizza & Burger: Ofrece clásicos americanos como hamburguesas y pizza, disponibles durante todo el día y hasta entrada la noche en el distrito Galleria.

MSC World America zarpará en abril de 2025, iniciando su temporada inaugural con cruceros desde el Puerto Miami hacia el Caribe. Todos los itinerarios incluirán una parada en Ocean Cay MSC Marine Reserve, la isla privada de la compañía en Las Bahamas.