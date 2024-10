KLM incorpora el uso de gafas de realidad virtual para la reincorporación al trabajo

miércoles 09 de octubre de 2024 , 08:59h

KLM Royal Dutch Airlines ha desarrollado un programa que permite a los tripulantes de cabina experimentar cómo es la vuelta al trabajo tras un largo periodo de ausencia mediante el uso de la realidad virtual. De este modo, KLM quiere reducir el temor a reincorporarse al trabajo tras un largo periodo de ausencia, por ejemplo tras una enfermedad o una baja por maternidad. Tras un exitoso periodo de prueba, KLM ha empezado a utilizar las gafas de realidad virtual en su programa de reincorporación desde el 1 de octubre. Esto convierte a KLM en la primera gran organización de los Países Bajos que utiliza la realidad virtual en el proceso de reincorporación al trabajo.

En el entorno de realidad virtual, el empleado empieza en casa y recorre paso a paso una jornada laboral: desde la entrega del equipaje en el centro dedicado a las tripulaciones, hasta el despegue real del avión, el trabajo a bordo y la llegada al hotel. La prueba demuestra que las gafas de realidad virtual proporcionan a los compañeros más confianza en sí mismos y motivación para volver al trabajo. La aplicación de realidad virtual también se utiliza para saber si alguien está realmente preparado para volver al trabajo, ya que permite saber si el compañero se bloquea en el proceso de reintegración y en qué punto. Esto ayuda a orientar el proceso.

“Observamos que algunos colaboradores se ponen nerviosos al volver al trabajo después de mucho tiempo sin volar. A una altitud de 10.000 pies realmente no puedes decir: «Me cuesta hacer esto, creo que me iré a casa un poco antes». Con las gafas de realidad virtual bajamos esa barrera al trasladar el mundo del vuelo «a tierra» de una forma muy realista. Al mismo tiempo, también es una herramienta de diagnóstico: utilizando las gafas podemos identificar dónde se están bloqueando los compañeros en su reintegración. Esto significa que podemos colaborar con el empleado para encontrar una solución al problema al que se enfrenta. Aúna tecnología y personas de forma práctica y responsable”, ha afirmado Marion Leguijt, directora de tripulación de cabina de KLM.

Además de que las gafas de realidad virtual ayudan a dar antes el paso de volver al trabajo, también parece que contribuyen a una empleabilidad sostenible. Al permitir un enfoque específico y ganar más confianza en sí mismos, es menos probable que los empleados vuelvan a interrumpir su actividad. Actualmente, el programa se dirige a los profesionales que trabajan en cabina, pero KLM quiere ampliarlo para que esté más al alcance de todos.

“No pude trabajar durante un periodo largo de tiempo y notaba que el obstáculo para volver al trabajo era cada vez más alto. Al utilizar las gafas de realidad virtual, me di cuenta de que llegar a mi habitación de hotel era una barrera para mí. Ese era realmente el momento en el que me sentía sola y eso me ponía ansiosa. Lo afronté con el psicólogo y recuperé la confianza en mí misma”. Bouchra Echtaibi, auxiliar de cabina en KLM