Interlaken, el destino donde se encuentra todo aquello que representa Suiza

A 568 metros sobre el nivel del mar, entre dos lagos cristalinos, el Thun y el Brienz (de ahí su nombre) y rodeado por los majestuosos picos de los Alpes suizos Eiger, el Mönch y el majestuoso Jungfrau, se encuentra Interlaken, una joya turística que atrae a viajeros de todo el mundo. Este pequeño pueblo suizo, situado en el corazón del Oberland Bernés, es famoso por su belleza natural y por ser un punto de partida ideal para explorar las maravillas de los Alpes.

Se trata de un destino fabuloso para aventuras, como el parapente o realizar caminatas por sus rutas y senderos pintorescos. Ofrece experiencias únicas para todo tipo de viajeros; no sólo para los amantes de la naturaleza, también su cultura, gastronomía y tradiciones locales cautivan a sus visitantes, así como a los que buscan una conexión más profunda con la vida alpina.

Interlaken es el lugar ideal para explorar la fantástica región de Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Interlaken es la capital de la aventura de Europa

En invierno, Interlaken es la puerta de entrada a algunas de las mejores áreas de esquí de Suiza. Las estaciones cercanas, como Jungfrau Ski Region, ofrecen más de 200 km de pistas para esquiadores de todos los niveles. Además del esquí, los visitantes pueden disfrutar de actividades como: trineo, raquetas de nieve, escalada en hielo, paseo en trineo tirado por perros o en motos de nieve. Para aquellos que buscan una experiencia más relajada, los balnearios de la región ofrecen saunas, baños termales y vistas impresionantes del paisaje nevado.

Sobre este maravilloso destino suizo INOUTVIAJES habló con Linda Steiger (gerente de mercado de Turismo de Interlaken) y con Linda Willener (gerente de ventas de Jungfrau), con quienes realizamos un breve recorrido por esta bella región en el corazón de los Alpes suizos, ‘la capital de la aventura de Europa’ como ellas mismas dicen.

‘Es un destino muy agradable para todo el mundo y para la gente que busca aventura o experiencias de montaña….’ Con estas palabras se refieren a Interlaken.

¿Qué actividades ofrece Interlaken esta temporada?

Para esta temporada tenemos algunas actividades nuevas como el Chocolate Fondue Float, un barco pequeño con una fondue de chocolate en el rio Aare y el lago de Brienz, es una actividad para familias.

Es una experiencia encantadora para los amantes del chocolate que desean disfrutar de una fondue suiza tradicional mientras navegan por los hermosos lagos de la región. En esta actividad, los pasajeros pueden disfrutar de una fondue de chocolate caliente servida con frutas frescas, malvaviscos, galletas y otros acompañamientos, rodeados de paisajes alpinos espectaculares.

También tenemos el Hot Tug, un jacuzzi flotante en el lago Brienz que ha ampliado su oferta a tres barcos dado el aumento de la demanda; o el Sauna Boat, una de las experiencias más exclusivas de la región, donde se puede disfrutar de una relajante sauna mientras se navega por el lago Thun, con unas vistas espectaculares de las montañas que lo rodean.

Asimismo hay actividades de parapente, algo muy importante en la región. No hay que olvidar que es la capital de la aventura en Europa.

‘El Jungfrau es el pico más alto del macizo montañoso del mismo nombre’. Nos comentan…

El Jungfrau es una de las montañas más emblemáticas de los Alpes suizos, ubicada en el cantón de Berna. Es parte de la región de Jungfrau-Aletsch, muy conocida por sus impresionantes paisajes y actividades al aire libre, especialmente el esquí.

Hablamos ahora de esquí...

En la zona tenemos la región de Jungfrau, somos la tercera aérea más grande para esquiar en Suiza.

La región de Jungfrau es un destino de esquí a nivel mundial, que incluye estaciones como Grindelwald, Wengen, y Mürren. Esta área es conocida por su impresionante paisaje alpino y sus pistas variadas, que ofrecen algo para todos los niveles de esquiadores, desde principiantes hasta expertos.

¿Es un destino de invierno?

Somos un destino de invierno, pero no solo es una región para esquiar, tenemos muchísimas rutas para hacer senderismo en invierno, también para trineo. Tenemos tres zonas a las que se puede ir con el pase de esquí y también está incluido el tren desde Interlaken hasta Grindelwald, el pueblo donde cogemos el teleférico; por eso Interlaken es como un lugar de partida para esquiar.

Además, para Navidad, contamos con el mercado navideño, una experiencia muy completa. Este mercado es una excelente manera de experimentar la cultura suiza durante la temporada navideña.

Por otro lado, en verano, Interlaken se transforma en un paraíso para los entusiastas de los deportes acuáticos y de montaña. Senderismo por numerosas rutas de montaña, algunos de los cuales conducen a vistas espectaculares de los lagos o a miradores panorámicos en las alturas, ciclismo de montaña y ciclismo de carretera, parapente, una actividad que atrae a turistas de todo el mundo por las magníficas vistas aéreas de los lagos y montañas. Vela y paddle surf en los lagos Thun y Brienz, ambos ideales para deportes acuáticos.

‘El verano también es temporada alta de la región y tenemos mucho turismo’, nos explican.

Jungfraujoch, es la estación de tren más alta de Europa

‘Se ofrece un poco de todo, es que es un destino muy completo, tenemos muchas rutas para senderismo también tenemos muchas actividades de aventura y experiencias de montaña como el Jungfraujoch, que es la estación de tren más alta de Europa, conocida como la ‘Cima de Europa’, situada a 3,454 metros sobre el nivel del mar. Es famosa por sus impresionantes vistas panorámicas de glaciares y montañas.

También destacar el Grindelwald First, una plataforma de montaña en el área de Grindelwald, ideal para practicar senderismo y disfrutar de aventuras al aire libre. Desde allí se pueden hacer recorridos como el First Cliff Walk, un paseo elevado sobre los acantilados con vistas espectaculares de las montañas.

Asimismo hay que visitar Lauterbrunnen, un pintoresco valle suizo rodeado de altas montañas y cascadas, es una excelente base para explorar la región de Jungfrau y ofrece un ambiente tranquilo con paisajes impresionantes. Es el hogar de más de 70 cascadas, haciendo de Lauterbrunnen uno de los valles glaciares más impresionantes de Suiza.

¿De qué lugares proceden los turistas que llegan a Interlaken?

Ahora estamos teniendo mucho turismo asiático, ya que hay una serie coreana de Neflix ‘Crash Landing on You, que parte de las escenas se han rodado en Interlaken, por eso ahora tenemos muchos turistas coreanos, también de Estados Unidos… Tenemos todo tipo de turismo, para hacer senderismo, experiencias de montaña, muchas familias…

La gastronomía de Interlaken refleja la riqueza culinaria de Suiza. Además, tiene una buena oferta de restaurantes internacionales, lo que refleja su carácter cosmopolita.

Uno de los grandes atractivos culinarios de la región es la posibilidad de disfrutar de comidas con vistas espectaculares.

Interlaken ofrece una mezcla única de cocina tradicional suiza y platos internacionales. La gastronomía en Interlaken está influenciada por su entorno alpino y la diversidad cultural de sus visitantes.

Algunos de los platos tradiciones son la fondue, uno de los más emblemáticos de Suiza. Se puede encontrar tanto la fondue de queso tradicional como variaciones con hierbas y especias locales, también el raclette, un clásico suizo, un plato de queso derretido servido con patatas, encurtidos y cebollas. El rösti, un plato a base de patatas, a menudo servido como acompañamiento, pero en Interlaken puedes encontrarlo como plato principal acompañado de carne, pescado o huevo.

¿Qué resaltaríais de la gastronomía de Interlaken?

Interlaken es muy internacional, aunque también hay mucha comida local, a nosotros nos gusta el queso, las patatas, el rosti, la bratwurst , pero Interlaken y muy Internacional, podemos encontrar todo tipo de cocinas.

La rosti es un plato típico parecido a la tortilla de patata algunas llevan beicon o jamón…que se puede comer con la Bratwurst, el recipiente donde se hace se llama rosti’ (nos explican).

Parece un destino ideal para eventos MICE, por su impresionante entorno natural, excelente infraestructura y múltiples opciones para actividades al aire libre.

Tenemos la infraestructura para hacerlo pero no es un destino MICE como tal, aunque tenemos muchos grupos de incentivos

La infraestructura hotelera de Interlaken…

Es muy diversa y se adapta a todo tipo de viajero, desde aquellos que buscan lujo hasta quienes prefieren opciones más asequibles.

Tenemos un poco de todo, por ejemplo cuenta con varios hoteles de alta gama que ofrecen una experiencia de lujo. Por ejemplo el Victoria-Jungfrau Grand Hotel & Spa, de 5 estrellas, es el mejor que tenemos, pero también hay hoteles de 3, 4 estrellas...

En todo el destino de Interlaken tenemos más de 200 hoteles.

El Jungfraujoch, es una de las principales atracciones turísticas de los Alpes suizos. Se encuentra a una altitud de 3,454 metros y es el punto más alto accesible por tren en Europa.

El tren cremallera al Jungfraujoch, conocido como el Jungfraubahn, comenzó a construirse en 1896 y fue una de las obras más desafiantes de la ingeniería ferroviaria de su época debido a las duras condiciones climáticas y el terreno montañoso.

El tren es un sistema de cremallera, lo que significa que utiliza una rueda dentada que encaja en un riel para ayudar a ascender pendientes pronunciadas, algo crucial en esta ruta alpina. El proyecto fue iniciado por el empresario suizo Adolf Guyer-Zeller, quien soñaba con llevar un tren a lo alto de los Alpes.

El Tren Jungfraujoch, conocido como "el tren a la cima de Europa", es uno de los viajes en tren más impresionantes del mundo.

Este tren conecta la localidad de Kleine Scheidegg con Jungfraujoch, un alto paso de montaña en los Alpes suizos que se encuentra a una altitud de 3,454 metros sobre el nivel del mar.

El túnel, que se construyó entre 1896 y 1912, tiene una longitud de 7 km desde la estación Eigergletscher.

El Tren Jungfraujoch es un tren muy tradicional y un lugar muy especial, porque estas directamente entre las montañas…

En el Jungfraujoch estás dentro de la montaña más especial de Suiza. Funciona todo el año y se los pasajeros lo toman por el fantástico viaje. El viaje es lo importante. El tren cuando vamos de Interlaken se coge hasta Grindelwald Terminal donde hay una estación muy moderna, que es la estación de Eiger Express, un teleférico muy moderno y muy grande te lleva hasta la estación de Eigergletscher. El Eiger Express es un teleférico de alta tecnología, que forma parte del complejo de transporte del Jungfraujoch. Fue inaugurado en diciembre de 2020 y conecta la estación de Grindelwald Terminal con la estación Eigergletscher (Glaciar del Eiger), ofreciendo acceso a la región del Jungfrau en los Alpes suizos.

Y finalmente, el tren que va de Eigergletscher a Jungfraujoch por dentro de la montaña por eso no tenemos problema con la nieve y funciona todo el año.

Hay otro tren que por va por Kleine Scheidegg hasta Lauterbrunnen por el otro lado de la montaña. Se puede hacer un tour, que dura un día, pero depende del tiempo que se quiera estar en Jungfraujoch.

Cuales serian las novedades y los proyectos más destacados de Jungfrau Railways, que obtenido el sello Swissstainable Leading, en reconocimiento a su compromiso con el turismo responsable y la preservación del medio ambiente en la región de los Alpes

La primera gran novedad es la ampliación del Jungfrau Travel Pass que, por primera vez y a partir del próximo mes de diciembre, estará disponible durante todo el año. De este modo, ofrecerá a los visitantes una mayor flexibilidad para explorar la región en cualquier momento del año, incluyendo viajes ilimitados de 3 a 8 días a todos los destinos y un precio especial para el viaje al Jungfraujoch – Top of Europe.

También se va a comenzar la construcción de una nueva plataforma panorámica en Schynige Platte para disfrutar, aún más si cabe, de la bella estampa de los Alpes suizos y que, sin duda, se convertirá en un nuevo punto de referencia para los amantes de la naturaleza y el senderismo que visitan este lugar.

Para los amantes del esquí con el forfait Jungfrau Ski Region podrán disfrutar de 3 estaciones de esquí - Grindelwald-Wengen, Grindelwald-First y Mürren-Schilthorn- con posibilidad de adquirir o bien el forfait de esquí o el forfait de senderismo y trineo para los que no vayan a esquiar, que además es ligeramente más barato. Ambos incluyen el tren desde Interlaken Ost hasta Grindelwald o Lauterbrunnen. Además, la experiencia en “The Wall”, el Gin Bar del Eigergletscher, promete calentar los días más fríos de la temporada.

El chocolate también es importante para Jungfrau Railways, que amplía su oferta con la producción de chocolates exclusivos, incluyendo los pralinés Eigerspitzli y nuevas tabletas de chocolate, disponibles en sus puntos de venta.

Y, por supuesto, ante la llegada de la navidad, todas las estaciones de Jungfrau Railways no faltará se llenarán de espíritu festivo con una decoración navideña especial que hará de cada viaje una experiencia aún más mágica y entre los que destacarán el árbol de navidad más alto de Europa, ubicado en Jungfraujoch - Top of Europe.

Aunque estos son algunos de los proyectos ya confirmados, Jungfrau Railways tiene una amplia cartera de futuros desarrollos en fase de planificación, que incluyen la construcción de un hotel en Interlaken Ost, un nuevo teleférico en First, la Experiencia Vertical Eigergletscher, y el proyecto First Look Jungfraujoch, entre otros…

Y por último ¿por qué recomendaríais visitar Interlaken?

Porque Interlaken es Suiza; es un destino donde se encuentra todo aquello que representa Suiza, tienes los lagos, tienes las montañas, las vacas con sus campanas, relojes, chocolates… tienes un poco de todo, por eso es un lugar fantástico para conocer Suiza y además con la experiencia de Jungfraujoch que es la montaña más alta, es una región que ofrece una experiencia muy completa.