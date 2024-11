Interlaken, un paraíso de gastronomía, naturaleza y aventuras en las alturas

miércoles 20 de noviembre de 2024 , 10:01h

Ubicada en el corazón de los Alpes suizos y rodeada por los lagos de Thun y Brienz, la región turística de Interlaken no solo ofrece paisajes espectaculares sino también una invitación a descubrir el arte de vivir en invierno. A través de su rica propuesta de actividades, una variada oferta gastronómica y el acceso a las alturas más impresionantes gracias a Jungfrau Railways, Interlaken es el destino perfecto para disfrutar de una escapada inolvidable.

Sabores de Invierno: Gastronomía local que calienta el alma

La gastronomía suiza de invierno es conocida por sus sabores reconfortantes y en Interlaken no es la excepción. Los visitantes pueden disfrutar en los más de 200 restaurantes locales de platos tradicionales como la fondue y la raclette, que en Interlaken cobran una dimensión especial con ingredientes frescos de la región.

Para los que quieren profundizar en las tradiciones gastronómicas, Fondue Villa Interlaken ofrece una experiencia culinaria perfecta en un acogedor espacio que invita a disfrutar de la tradicional fondue en un ambiente natural, combinando vistas espectaculares y sabores auténticos.

Además, para aquellos que desean aprender el arte de preparar una fondue, organizan talleres en los que los participantes pueden preparar su propia fondue de queso suizo y degustar una selección de vinos locales. Además, tienen la “mochila fondue” con un kit que incluye todo lo necesario para hacer una fondue al aire libre, desde el quemador y las especias hasta un exquisito vino blanco y una pequeña bandera suiza, para disfrutarla a orillas de los lagos Thun o Brienz o en cualquier rincón tranquilo de la región.

Y para los amantes del vino, las bodegas cercanas permiten disfrutar de catas de vinos suizos y degustar vinos de montaña, perfectos para complementar una cena de invierno. Una de las propuestas son las catas de vino Alpine Weinkultur y las visitas guiadas a lo largo de un sendero temático con vistas al lago de Thun. Una actividad que combina el descubrimiento de la cultura del vino en la zona, cata o aperitivo con vinos de la tierra y una visita guiada de una hora.

Aventuras en las alturas con Jungfrau Railways

En Suiza, la aventura también es parte del arte de vivir. Para quienes buscan vivir una experiencia alpina única, Jungfrau Railways ofrece una variedad de opciones de excursión para disfrutar de las maravillas naturales de la región, también ahora que se acerca el invierno.

El top de la aventura lo encontramos en Grindelwald-First, que se encuentra a una altitud de 2,194 metros.

Allí pude disfrutarse de las impresionantes vistas desde la plataforma de observación First View, que ofrece siete ángulos panorámicos de los Alpes, mientras que las actividades de altura, como el First Flyer y el First Glider, garantizan una experiencia inolvidable. Estas tirolesas de alta velocidad permiten volar sobre el paisaje nevado a más de 80 km/h.

Grindelwald First se enmarca en la Jungfrau Sky Region, el paraíso invernal con el telón de fondo de Eiger, Mönch y Jungfrau, que ofrece a esquiadores, snowboarders y amantes de la aventura y las actividades invernales todo lo que desean en sus 3 dominios esquiables -Grindelwald-Wengen, Grindelwald-First y Mürren-Schilthorn-, 211 kilómetros de pistas, 50 kilómetros de recorridos para trineos y 100 km de senderos de invierno. Todo ello, incluido el First Flyer y el First Glider, disponible con el forfait de senderismo y trineo, o bien con el forfait de esquí. Ambos forfaits incluyen el tren desde Interlaken Ost hasta Grindelwald.

Y, por supuesto, no puede faltar una visita a Jungfraujoch – Top of Europe, una experiencia única que ya comienza en el tren que atraviesa la montaña hasta llegar a la estación de tren de montaña más alta de Europa. Desde allí, lo primero que impacta son las vistas incomparables del glaciar Aletsch, el más largo de los Alpes. Otro de los atractivos de Jungfraujoch es su impresionante Palacio de Hielo repleto de esculturas de hielo, o también su tienda Lindt, que es la tienda de chocolate suizo más alta del mundo, donde los visitantes pueden degustar y comprar chocolate mientras disfrutan del ambiente invernal en una ubicación privilegiada a 3,454 metros de altitud.