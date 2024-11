Nueva colaboración de la aerolínea Emirates con Spotify

viernes 08 de noviembre de 2024 , 09:45h

Emirates ha puesto en marcha una nueva colaboración con Spotify, el servicio de suscripción de streaming de audio más popular del mundo, que ya está disponible a bordo de sus vuelos en su red de 140 destinos. Este acuerdo, que ofrece una amplia gama de podcasts y listas de reproducción a bordo, permite a todos los clientes disfrutar de Spotify en su sistema personal de entretenimiento a bordo ice.

Con el objetivo de satisfacer las necesidades de los clientes de Emirates a nivel global, el contenido seleccionado de Spotify incluirá una variedad de listas de reproducción de música popular, así como los mejores podcasts en inglés, portugués, tagalo y alemán, con la previsión de incorporar más idiomas, como el español e hindi, en 2025. Se añadirán regularmente nuevos podcasts y música para complementar la biblioteca actual de Emirates, que cuenta con más de 3500 horas de música internacional y conversaciones que invitan a la reflexión.

Acceso a los mejores podcasts de Spotify

Los clientes de Emirates ya pueden explorar la variada biblioteca de podcasts de Spotify con más de 140 episodios de negocios, deportes, entretenimiento y true crime, con voces de personalidades de renombre como el podcast What Now? con Trevor Noah, en el que el cómico mantiene conversaciones sin tapujos con celebridades y líderes de opinión; The Bill Simmons Podcast, con debates sobre deportes y cultura pop, con invitados destacados como Tom Hanks, Adam Sandler y Larry David; Case 63, un aclamado podcast conocido por su narrativa envolvente; y The Journal, un podcast que trata sobre el dinero, los negocios y el poder, de Spotify y The Wall Street Journal.

Listas de reproducción exclusivas de Spotify para Emirates

Para garantizar que los clientes de Emirates tengan una experiencia de viaje personalizada, hay una lista de reproducción para los fans de cada género musical y época. Las listas de reproducción más populares de Spotify se presentan en forma de mixtapes comisariadas por los expertos editoriales de Spotify, como la RapCaviar Mixtape, que incluye lo último en hip-hop, la vibrante Viva Latino Mixtape, la retrospectiva All Out 90s Mixtape y las populares Arabic Classics Mixtape y Jazz Classics Mixtape.

Spotify es la última incorporación al multigalardonado sistema de entretenimiento a bordo de Emirates. Con más de 6500 canales de entretenimiento a la carta en más de 40 idiomas, la plataforma cuenta con propuestas para todos los gustos. Los clientes pueden acceder a más de 4000 horas de películas y canales de televisión, hasta 3500 horas de música y podcasts, más de 2000 películas de Hollywood y de renombre internacional, 250 canales para niños y familias y cientos de series de televisión y colecciones completas, incluidos los últimos programas de Paramount+, HBO Max, Discovery+, BBC, Bloomberg Originals y Shahid.

Emirates también es reconocida por su experiencia de conectividad a bordo, donde todos los clientes, si son miembros de Emirates Skywards, pueden acceder a algún tipo de Wi-Fi gratuito a bordo.