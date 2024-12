Hyatt presenta una ambiciosa estrategia de crecimiento en los segmentos de lujo y lifestyle

jueves 05 de diciembre de 2024 , 16:51h

Hyatt Hotels Corporation (NYSE: H) ha presentado durante ILTM Cannes, la feria de viajes de lujo más importante del mundo, un impresionante pipeline de más de 50 hoteles de lujo y estilo de vida que abrirán sus puertas en todo el mundo de aquí a 2026.

La demanda de viajes de lujo se disparó en 2023 y desde entonces, sigue aumentando. Según un reciente estudio de Savills, el número de hoteles de lujo en Europa crecerá un 52,8% para 2028, lo que subraya la fuerte confianza de los inversores en el potencial de expansión a largo plazo de este segmento. Con el 70% de sus habitaciones globales clasificadas como de lujo y alta gama, y habiendo ampliado su cartera con 28 nuevos hoteles y resorts de este segmento en los últimos tres años, además de duplicar su número de habitaciones de esta categoría desde 2017, Hyatt se encuentra perfectamente posicionada para aprovechar esta oportunidad tanto a nivel global como en Europa, su región de mayor crecimiento.

El segmento de hoteles de lifestyle también está experimentando un crecimiento similar, impulsado por propuestas centradas en experiencias que atraen a las nuevas generaciones de viajeros. Hyatt ha consolidado su posición en esta categoría, multiplicando por cinco el número de habitaciones lifestyle desde 2017 y sumando 28 hoteles de este segmento solo en 2024. Este liderazgo se ha reforzado con la reciente adquisición de las marcas y la mayoría de filiales de Standard International, una empresa pionera en hostelería lifestyle, así como con la creación de un nuevo grupo en Hyatt dedicado exclusivamente al segmento lifestyle. Este grupo, con sede en Nueva York y oficinas adicionales en Austin y Bangkok, estará dirigido por Amar Lalvani, presidente y director creativo, quien fue anteriormente presidente ejecutivo de Standard International.

El impresionante pipeline de Hyatt, con más de 50 hoteles de lujo y estilo de vida programados para abrir a nivel global para 2026, incluye aperturas muy esperadas como Miraval the Red Sea, que debutará a finales de 2025. Este proyecto, que marca el debut internacional de la marca Miraval, será un refugio para los amantes del lujo y aventureros, y abrirá camino ofreciendo experiencias de bienestar transformadoras y uno de los spas más grandes en el destino del Mar Rojo.

Entre las aperturas más esperadas de hoteles Hyatt en los segmentos de lujo y lifestyle en los próximos dos años destacan Park Hyatt Kuala Lumpur y Park Hyatt Johannesburgo, junto con los muy codiciados Andaz Miami Beach y Andaz Gold Coast. Estos proyectos mantendrán el alto estándar establecido por las recientes inauguraciones de Hyatt en este segmento, como Park Hyatt London River Thames, Alila Shanghai, el primer hotel urbano de estilo resort de Alila en China, y los innovadores The Standard Singapur y The StandardX, Bangkok.

«Este año tenemos mucho que celebrar en ILTM, el principal evento del sector hotelero de lujo. 2024 ha sido un año importante para la región de Europa, África y Oriente Medio, con los segmentos de lujo y lifestyle consolidándose como pilares de este éxito. Esto se refleja en el excepcional desempeño de nuestros hoteles y la expectación generada en torno a aperturas como Park Hyatt London River Thames y Park Hyatt Marrakech», afirma Javier Águila, presidente de Hyatt para EAME. «Nuestro futuro en estos segmentos tan demandados es más prometedor que nunca. Gracias a adquisiciones recientes como Mr & Mrs Smith y Standard International, y nuestro compromiso de formar equipos especializados en estos segmentos, estamos canalizando un talento excepcional para elevar nuestras ofertas de lujo y lifestyle al siguiente nivel».

Evolución de la arquitectura de marca

Durante décadas, el crecimiento de Hyatt ha seguido un enfoque estratégico, expandiéndose en destinos codiciados y nuevos mercados con una cartera de propiedades de lujo y estilo de vida. Con una colección consolidada de 256 hoteles y resorts de lujo y lifestyle en 45 países de todo el mundo - incluyendo 58 en EAME- Hyatt lidera la industria en la creación de experiencias de alta gama para sus huéspedes.

Para impulsar el siguiente nivel de su estrategia de crecimiento, Hyatt está implementando carteras específicas que reflejan un enfoque más definido y una mayor diferenciación. Esta estrategia permite maximizar el potencial de cada una de sus marcas:

La cartera Luxury representa la cúspide de la hospitalidad, ofreciendo establecimientos de élite para los huéspedes más exigentes. Estos destinos destacan por su servicio impecable, comodidades excepcionales y un diseño sofisticado que redefine el concepto de lujo. Creada para satisfacer a quienes buscan experiencias únicas y meticulosamente seleccionadas, esta colección incluye prestigiosas marcas como Park Hyatt, Alila y Miraval, brindando escapadas inolvidables que combinan exclusividad y refinamiento.

La cartera Lifestyle está dirigida a quienes desean estar en el corazón de la cultura y el estilo de vida local, ofreciendo experiencias vibrantes y llenas de autenticidad. Con marcas como Andaz, Thompson Hotels y las recientemente incorporadas Standard International, que incluyen The Standard y Bunkhouse, estos hoteles destacan por su diseño innovador, una oferta gastronómica única y una programación cultural inmersiva. Cada propiedad transporta a los huéspedes a un mundo lleno de originalidad y conexión con su entorno, creando momentos memorables que inspiran.

"Es un honor estar nuevamente en ILTM en Cannes este año, celebrando lo mejor del sector de viajes de lujo. Me emociona especialmente poder compartir los portafolios de marcas evolucionadas de Hyatt, que han sido cuidadosamente diseñados para alinearse con las preferencias y tendencias de los viajeros", declaró Crystal Vinisse Thomas, VP & Global Brand Leader, Lifestyle & Luxury Brands en Hyatt. "No damos por hecho que somos la marca preferida de los viajeros más exigentes. Esta confianza nos motiva a seguir explorando constantemente nuevas formas innovadoras de ofrecer experiencias únicas e inigualables que superen las expectativas de nuestros huéspedes. Nuestro compromiso es crear momentos de viaje transformadores y memorables que no solo hagan que nuestros huéspedes deseen regresar, sino que también refuercen su confianza en que Hyatt siempre brindará la excelencia en hospitalidad."