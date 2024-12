Meliá Hotels International acelera el crecimiento en su segmento lujo

lunes 09 de diciembre de 2024 , 21:41h

Meliá Hotels International, el grupo hotelero ha anunciado una nueva expansión de su cartera de lujo en 2025 con la apertura de 15 hoteles a través de sus marcas de lujo. Desde el sudeste asiático hasta el Caribe y Europa pasando por Argentina, Meliá lleva su firma de hospitalidad española a algunos de los lugares más fascinantes del mundo, ofreciendo experiencias de lujo responsables en cada apuesta.

En 2024, Meliá añadió dos aperturas de lujo icónicas a su portfolio: Palazzo Cordusio Gran Meliá, que ocupa un edificio histórico en el corazón de Milán; y Casa de las Artes, A Meliá Collection Hotel en Madrid, inspirado en el rico patrimonio cultural de la ciudad.

Continuando con el compromiso de expansión global y crecimiento estratégico de su cartera de lujo en 2025, Meliá abrirá las puertas de algunos de sus hoteles más ambiciosos hasta la fecha. De la línea ME by Meliá inaugurará hoteles en Marbella, Málaga, Lisboa y Malta; y de ZEL, la marca creada en colaboración con Rafael Nadal, que lanzará el primer todo incluido de estilo de vida en el Caribe.

ME BY MELIÁ ATERRIZA EN MARBELLA, MÁLAGA, LISBOA Y MALTA

Dinámico, elegante y profundamente conectado con la cultura, el arte, la moda y la gastronomía, ME by Meliá combina destino, diseño y servicio para crear experiencias personalizadas y enriquecedoras. Siguiendo la premisa de ubicarse en epicentros culturales globales, 2025 verá el lanzamiento de nuevas propiedades ME en destinos europeos como Marbella, Málaga, Lisboa y Malta.

En noviembre, ME Malta abrió sus puertas en la ciudad costera de St Julian's, al noreste de la isla. Situado a orillas del mar y diseñado por el estudio de renombre internacional Zaha Hadid Architects como parte del complejo Mercury Towers, ME Malta se ha convertido rápidamente en un epicentro cultural para viajeros y locales por igual, elevando la escena urbana del destino con sus restaurantes, bares y calendario social. El debut maltés de ME by Meliá supone la segunda colaboración de la marca con Zaha Hadid, tras el éxito de ME Dubái, que se inauguró en 2020.

El hotel consta de 113 habitaciones, 27 suites y 35 residencias distribuidas en 20 plantas que encarnan el diseño vanguardista característico de ME. En cuanto a gastronomía, Cabana Club servirá una experiencia culinaria de primera clase en un pool club en la azotea que combina vistas panorámicas, modernos menús mediterráneos y una llamativa piscina rodeada de lujosas cabañas. La joya de la corona del hotel es Radio Rooftop, un concepto propio de ME by Meliá, que servirá menús asiáticos modernos y cócteles de autor a partir de principios de 2025.

ME Lisbon abrirá sus puertas en el corazón de la histórica capital portuguesa en el primer trimestre de 2025. Presentará el diseño y la programación cultural característicos de la marca, así como conceptos gastronómicos de primera clase, un Radio Rooftop Bar con vistas panorámicas y más de 600m2 de espacio para reuniones y eventos.

Otros planes de ME by Meliá incluyen España -con la apertura de ME Málaga en el primer trimestre de 2025 y de ME Marbella en el segundo trimestre de 2025-, así como Grecia, Albania y China.

La marca también reforzará su presencia en México, con la apertura de ME Guadalajara y ME Sayulita durante el año que viene. Junto con ME Cabo, estas nuevas propiedades mexicanas refuerzan aún más la expansión de Meliá en México, donde se espera duplicar su presencia en los próximos dos años.

THE MELIÁ COLLECTION CRECE EN TODO EL MUNDO

El crecimiento estratégico de Meliá Collection es clave para reforzar el posicionamiento de Meliá en el sector del lujo, ya que los viajeros de alto poder adquisitivo buscan propiedades boutique que combinen un diseño único de inspiración local con comodidades de alta gama y un servicio personalizado. En 2024, la marca de lujo dio la bienvenida a la Casa de las Artes, situada en el corazón literario de Madrid e inspirada en la obra del escritor español Miguel de Cervantes. El hotel, inaugurado en julio, rinde homenaje a las siete bellas artes, así como a las figuras icónicas que dieron forma al legado cultural de Madrid, ofreciendo a los viajeros la oportunidad de participar en una combinación única de talleres, exposiciones de arte y proyecciones de películas. Cada rincón del hotel respira creatividad, desde su sala de cine privada, al estilo de la época dorada de Hollywood; hasta su acogedora biblioteca, perfecta para relajarse con un libro después de explorar la ciudad.

En 2025, la marca The Meliá Collection abrirá otros dos hoteles: Residenza Cardinale en Milán y Meliá Ba Vi Mountain cerca de Hanoi en Vietnam, el primer Meliá Collection en Asia.

DESTINATION INCLUSIVE & DESTINATION WELLNESS: ESCAPA DE LA RUTINA Y EXPLORA LUGARES NUEVOS CON PARADISUS BY MELIÁ

En 2024, la marca Paradisus by Meliá ha continuado desarrollando su concepto único Destination Inclusive en Europa, tras las exitosas aperturas en Lanzarote y Gran Canaria. A medida que la marca se enfoca en la expansión global, el objetivo sigue siendo el mismo: ofrecer a los viajeros una escapada segura y sin estrés con una innovadora programación de bienestar y una profunda inmersión cultural.

Los planes de expansión de Paradisus by Meliá también incluyen Fuerteventura, donde se renovará el actual Meliá Fuerteventura en el verano de 2025, así como en Pattaya (Tailandia), reforzando la presencia de la marca en el mercado asiático.

En 2025, Paradisus by Meliá presentará nuevas experiencias a través de las cuales los huéspedes podrán priorizar su bienestar mientras que aprenden sobre la cultura del destino. Estas propuestas serán una invitación a desconectar de la rutina para conectar con el lugar donde se encuentran. Los huéspedes dejarán Paradisus no solo habiendo conocido y profundizado más sobre el destino que haya visitado, sino también con consejos y prácticas de bienestar que podrán llevarse a su día a día y aplicar mucho después de salir del hotel.

ZEL ABRE EL PRIMER TODO INCLUIDO LIFESTYLE EN EL CARIBE

También cabe destacar las aperturas de ZEL, una marca de estilo de vida creada en colaboración con la leyenda del tenis Rafael Nadal. Inspirada en las acogedoras casas, la cultura al aire libre y el estilo de vida del Mediterráneo, ZEL hizo su debut en 2023 en Mallorca, y en 2024 se unió a la colección una segunda propiedad en la Costa Brava. Para 2025, la marca continuará con una ambiciosa trayectoria de crecimiento, con la última apertura en Punta Cana, República Dominicana, y ZEL Sayulita en México.

Ubicado cerca de Playa Bávaro, ZEL Punta Cana es el primer resort lifestyle todo incluido en el Caribe. Rodeado de naturaleza y playas espectaculares, ZEL Punta Cana dará la bienvenida a huéspedes de todo el mundo con una experiencia de hospitalidad única que combina el estilo de vida mediterráneo con el encanto isleño del Caribe. Como parte de la expansión de la marca en América, ZEL Punta Cana celebra la vida al aire libre con suites swim-up, refrescantes piscinas y un club de playa para los días de sol. En cuanto a la gastronomía, se podrá disfrutar de una fascinante experiencia culinaria en Brown, con estaciones de cocina mediterránea en vivo, y de sabores de Japón en Nokyo.

EXPANSIÓN CON CONCIENCIA

La sostenibilidad está en el corazón de la ética de Meliá. La responsabilidad corporativa y el turismo responsable siguen desempeñando un papel clave en el desarrollo de la cartera de lujo del grupo, siendo pilares en cada nueva apertura que se compromete con el cuidado de su comunidad local. Convirtiéndose en un punto de referencia para la hostelería sostenible, la apertura de Villa Le Blanc Gran Meliá en 2022 marcó el debut del grupo con su primer prototipo en términos de eficiencia y responsabilidad medioambiental. El primer hotel de gran lujo de Menorca ha ganado múltiples premios desde entonces, y cerrará 2024 como un hotel «Net Zero». Esto, junto con la dedicación continua al turismo eco-consciente, contribuye a que Meliá haya sido galardonada como la empresa hotelera más sostenible de España y Europa por S&P.

El innovador programa Travel for Good de Meliá es una iniciativa global de sostenibilidad que integra los principios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en la estrategia empresarial de la compañía, diseñada para promover el turismo responsable al tiempo que crea valor para la sociedad y el medio ambiente. Desde la neutralidad de carbono y la gestión de residuos, hasta el empleo inclusivo y la colaboración con las comunidades locales para apoyar la educación, la cultura y el desarrollo económico, Travel for Good subraya el compromiso de Meliá de generar un impacto positivo en el planeta, al tiempo que garantiza experiencias de viaje de lujo memorables.

UNA ACTITUD POSITIVA

La predisposición para viajar, el auge global del turismo experiencial y la creciente demanda de productos y servicios de lujo han contribuido a que Meliá Hotels International siga obteniendo resultados positivos en todas sus marcas de lujo. El compromiso de la compañía con la innovación y el posicionamiento de marca ha seguido cosechando el reconocimiento de importantes premios del sector. Gran Meliá Palacio de Isora, Gran Meliá Villa Agrippina y Gran Meliá Iguazú fueron reconocidos recientemente en los World Travel Awards. Los productos de lujo siguen asegurando premios y reconocimientos de cabeceras líderes, como Hotel de Mar Gran Meliá en Mallorca, que ha sido nombrado Mejor Resort de España por Condé Nast Traveller.

En términos de ventas en el segmento de lujo, las agrupaciones de agencias de viajes especializadas en servicios y experiencias de lujo han incrementado la producción de Meliá en un 14% frente a 2023, en particular las agencias miembros de Virtuoso e Internova que crecen a un ritmo del 28% en comparación al año pasado. Asimismo, dos propiedades de lujo se unieron a la prestigiosa cartera de Leading Hotels of the World: Palacio De Sancti Petri, Gran Meliá, y Ngorongoro Lodge, A Meliá Collection hotel que abrió sus puertas a finales de 2023.

André Gerondeau, director general de Operaciones de Meliá Hotels International, ha declarado: “Mientras celebramos el final de un año que ha marcado un hito en aperturas de hoteles de lujo, esperamos continuar la expansión de nuestras prestigiosas marcas que corresponden a este sector en 2025. Como marca familiar nacida en Palma de Mallorca, la hospitalidad española es nuestra esencia. Es lo que une a nuestros hoteles, ya sea la obra maestra arquitectónica ME Malta de Zaha Hadid, o ZEL, una marca construida sobre el espíritu mediterráneo y nuestra valiosa alianza con Rafael Nadal. Este toque español se refleja en cada miembro de nuestra familia global Meliá, desde nuestros equipos dedicados en nuestros hoteles hasta los que dan forma a la visión a nivel corporativo. Nuestra gente y nuestra hospitalidad española es lo que nuestros huéspedes han llegado a conocer y amar, y estamos emocionados por poder seguir compartiendo estas experiencias auténticas con los clientes leales y nuevos por igual en los destinos más atractivos de todo el mundo”.