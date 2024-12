CultuAR, finalista de la I edición de los Rural Startup Awards

martes 10 de diciembre de 2024 , 19:42h

La plataforma CultuAr ha sido seleccionada como finalista de la I edición de los Rural Startup Awards, premios impulsados por la Asociación Española de Startups y la agencia Yellow, que reconocen las mejores iniciativas que están contribuyendo a la transformación inteligente y sostenible del mundo rural.

CultuAR es un ecosistema innovador originado en Granada que integra realidad aumentada, virtual e inteligencia artificial para transformar el turismo rural. A través de su aplicación, los turistas pueden explorar destinos rurales guiados por geolocalización, accediendo a información histórica, narraciones interactivas y contenidos multimedia que enriquecen su experiencia y conexión con el entorno. Además, CultuAR promueve el turismo sostenible al sustituir la señalización física por soluciones digitales, reduciendo el impacto ambiental y fomentando la redistribución del flujo turístico, lo que ayuda a descongestionar los destinos más visitados y a preservar el patrimonio cultural y natural.

Fundado en 2019 por Javier Argente Linares, CultuAR ha sido reconocido como un referente en innovación y sostenibilidad en el sector turístico. La empresa AR Vision, responsable del proyecto, ha sido galardonada con el Premio CEO del Año y el Premio Nacional Joven Empresario de CEAJE, y reconocida por Forbes como una de las 22 empresas españolas que están transformando el turismo. Además, CultuAR ofrece herramientas a los municipios rurales para gestionar y promocionar su oferta cultural, permitiendo la personalización de contenidos y la obtención de métricas clave que optimizan los recursos turísticos y fomentan un desarrollo sostenible.

Inspirados en el éxito de los Women Startup Awards, estos galardones nacen con el objetivo de crear referentes en el ámbito rural y reducir la brecha territorial en el emprendimiento innovador. De hecho, el turismo rural en España ha experimentado un auge significativo en los últimos años, con ocupaciones de hasta el 80% en destinos rurales durante la temporada estival de 2024, según las asociaciones de propietarios Asetur (Asociación Española de Turismo Rural) y Autural (Asociación a nivel Nacional de Profesionales de Turismo Rural). Sin embargo, con la vista puesta en 2025, el sector debe afrontar retos como la falta de infraestructuras adecuadas, la presión sobre las comunidades locales y la necesidad de mitigar el impacto ambiental, asegurando que el crecimiento no comprometa la sostenibilidad a largo plazo.

“Este crecimiento pone de manifiesto el impacto del turismo como dinamizador de las áreas rurales, pero su consolidación dependerá de una gestión sostenible y responsable”, añade Carlos Mateo, presidente de la Asociación Española de Startups. “A través de la innovación y la tecnología, podemos revertir esta tendencia y ofrecer nuevas oportunidades que favorezcan el crecimiento y la resiliencia de estos entornos”.

CultuAR es finalista en la categoría ‘Turismo Rural’ de los Rural Startup Awards, dirigido a proyectos que promuevan la conservación del medio ambiente y ofrezcan experiencias auténticas que revitalicen las áreas rurales.

En la gala, que tendrá lugar el próximo 16 de diciembre en el Palacio de Congresos de Oviedo, se darán a conocer los ganadores de la I edición en cada una de las tres categorías: Agrotech, Sostenibilidad y Turismo Rural. “Nos encontramos ante un momento histórico en el que el emprendimiento emerge como catalizador para el futuro de nuestras comunidades. El potencial de estos proyectos es especialmente relevante en las zonas rurales, donde resulta imperativo para su desarrollo social, económico y medioambiental”, concluye Carlos Mateo.

Apoyo de expertos del ecosistema emprendedor

El jurado ha estado compuesto por profesionales relevantes del ecosistema emprendedor de distintas disciplinas, géneros, edades y experiencias. Un jurado diverso que garantiza la neutralidad en la evaluación de cada inscripción. Ellos son: Francisco Hortiguela, presidente de AMETIC; Inmaculada Moretón, directora de comunicación de ENISA; Pablo Rodero, presidente del European Pellet Council - AVEBIOM; Alejandra Cruz García, Innovation Specialist de ONU Turismo; Catalina Valencia, Head of Community de KM ZERO; Fernando Garrido, director del área de Programas Públicos de EOI; Juan Antonio Tejada, presidente de Málaga Tech; José Manuel Santamans, consejero de Innsomnia; María Calvo, presidenta de FADE; Fernando Corral, vicepresidente de OTEA; Carlos Martín, presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo; Isabel Santos, vicepresidenta del Clúster TIC Asturias; Pablo García, presidente de AJE (Ceaje) Asturias; Carlos Romero Dexeus, director de Tourism Research, Development & Innovation en SEGITTUR; Raúl Jiménez, director gerente de la Agencia Digital de Andalucía; Ignacio Azorín, director general de Innovación de la Comunidad de Madrid; y Carlos Mateo, presidente de la Asociación Española de Startups.

Financiados por la Unión Europea Next Generation EU – dentro del Plan de Recuperación y Resiliencia del Gobierno de España, liderado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a través de la Escuela de Organización Industrial EOI, los Rural Startup Awards refuerzan el papel de la colaboración público-privada y la innovación abierta en la transformación del ámbito rural. Además, cuentan con el apoyo de sponsors como: Spain Up Nation, Enisa, ONU Turismo, Innsomnia, KM Zero, Ametic, Avebiom, Clúster TIC Asturias, Málaga Tech, FADE, Otea, JTI, la Cámara de Comercio de Oviedo, Segittur, la Comunidad de Madrid, Ceaje y la Agencia Digital de Andalucía. La Asociación Española de Startups, organizadora del evento junto a la agencia Yellow, tiene como misión convertir España en un referente mundial de emprendimiento innovador e inclusivo.