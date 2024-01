Poderoso arranque escénico en Condeduque

jueves 11 de enero de 2024 , 18:32h

La Veronal, Alberto Cortés y Gisèle Vienne protagonistas en enero

El Centro de Cultura Contemporánea Condeduque arranca 2024 este mes de enero con poderosas propuestas escénicas: Extra Life de Gisèle Vienne, One Night At The Golden Bar de Alberto Cortés, y Firmamento, de La Veronal, en su estreno. La música llegará en colaboración con el Festival Inverfest, acogiendo en enero las últimas creaciones de artistas escoradas, singulares e irreverentes como María de Juan, Pau Vegas y Rocío Saiz.

Asimismo, en arte continuará la instalación artística: Tres ensayos de paisaje: ecosistemas móviles para climas futuros de Lys Villalba y Lluís Alexandre Casanovas Blanco y en mediación se llevarán a cabo los talleres y visitas dialogadas en torno a las exposiciones de L-ABE, las residencias de Living Museum, las propuestas de juego de (Re)vuelta al patio, ambas hasta junio de 2024 y el proyecto dedicado a la danza para jóvenes Espacio P.O.M.

Gisèle Vienne_Extra Life(11 y 12 de enero)

En esta nueva pieza, la directora y coreógrafa Gisèle Vienne profundiza en su riguroso y conmovedor trabajo de deconstrucción de los marcos perceptivos y de las estructuras narrativas y psíquicas. Pieza coreográfica de extrema densidad, Extra Life está escrita articulando el juego de los intérpretes, la música de Caterina Barbieri, el trabajo sonoro de Adrien Michel y la luz de Yves Godin.

Alberto Cortés_One Night At The Golden Bar (19 y 20 de enero)

A partir de lo que canta Ana Torroja (Mecano) en La fuerza del destino, eso de «una noche en el bar del Oro me decidí atacar» o quizá gracias a lo que dijo Rilke, «todo ángel es terrible», Alberto Cortés sube al escenario con el músico César Barco para soltarnos una declaración de amor cursi, afectada, desfasada y queer. «Quería encontrar un canto que ponga en evidencia la fragilidad de los afectos desde la mirada marica», dice el mismo Cortés.

La Veronal_Firmamento (25 al 28 de enero)

Fácil y difícil. Entre estos polos opuestos se mueve el nuevo reto que Marcos Morau, director de la prestigiosa compañía La Veronal, se ha propuesto para su nueva creación Firmamento. Por vez primera y de manera explícita, el colectivo de Barcelona se interesa por crear una pieza dirigida al público adolescente.

María de Juan_Dramática (20 de enero)

María de Juan presenta Dramátic (Son Buenos, 2023) en colaboración con el festival Inverfest, una revisión a la copla española, envuelta en un imaginario cinematográfico, con la sorprendente producción de Lalo GV.

Pau Vegas (26 de enero)

Cantante, teclista, y ahora también productora de su propia música, la carrera de Pau Vegas continúa evitando cualquier atisbo de convención establecida sobre las reglas de la industria.

Rocío Saiz (27 de enero)

Después de Amor Amargo, su primer disco en solitario, llega Autoboicot y descanso, un segundo trabajo que Primavera Labels acaba de editar y con el que se presenta en Condeduque y en colaboración con Inverfest.

Cine y pensamiento

Una zona ajardinada demasiado tranquila para mí (17 de enero)

Premio del jurado y premio a la mejor película española en Documenta Madrid y dirigida por Alejandro Vázquez San Miguel, la película narra como la memoria impide el descanso y una mujer a punto de morir aprovecha el cine para contar su historia (inseparable de la historia de la España de Franco) y despedirse.

Jerk (24 de enero)

Mejor película Noves Vision en el festival de Sitges y dirigida por Gisèle Vienne es una reconstrucción imaginaria -extraña, poética, divertida y sombría- de los crímenes perpetrados por el asesino en serie estadounidense Dean Corll quien, con la ayuda de los adolescentes David Brooks y Wayne Henley, mató a más de veinte chicos en el estado de Texas a mediados de los años 70.

Érase una vez el trabajo (30 de enero)

En este nuevo encuentro de pensamiento, conversarán la escritora Azahara Alonso, el profesor e investigador en el campo de la felicidad, la historia de las emociones y la salud mental en el trabajo, Edgar Cabanas. Antonio Gómez Villar, profesor de Filosofía en la Universitat de Barcelona (UB), moderados por la periodista Beatriz Nogal.

Exposiciones

La gran fábula del capital (hasta el 14 de abril de 2024)

En la exposición colectiva La gran fábula del capital, comisariada por Valentín Roma 2024 se invita a reflexionar a través de vídeos, fotografías e instalaciones escultóricas, tanto históricas como piezas que se presentan por primera vez en un ámbito museográfico y productos producidos específicamente sobre temas que nos afectan a todos como sociedad, como son la democracia, el racismo, la discriminación por género, el acceso a la vivienda y el capitalismo financiero, entre otros.

Tres ensayos de paisaje de Lys Villalba Rubio y Lluís Alexandre Casanovas Blanco (hasta junio de 2024)

La instalación artística Tres ensayos de paisaje investiga el impacto de las nuevas condiciones climáticas en la configuración de lo público: desde el rol de la vegetación, el confort ambiental y el consumo energético, a los mecanismos de inclusividad, las relaciones intergeneracionales y otros modos de sociabilidad.

Actividades de mediación

Living Museum (hasta junio de 2024)

Living Museum Society cuenta con varias réplicas en el mundo y esta es la primera vez que el proyecto se establece en Madrid.

(RE)vuelta al patio (hasta junio de 2024)

En su cuarta edición, (RE)vuelta al patio continúa investigando el lugar de la infancia en las instituciones culturales a través del juego.

Espacio P.O.M (hasta marzo de 2024)

Un espacio de acceso libre además de un programa de actividades que bridan la posibilidad a los adolescentes y jóvenes que se acercan a la danza.