Claves y terapias orientales para recuperarse de las fiestas y aprender a vivir mejor

2025 es el año del autocuidado. Un año que comienza lleno de ilusión y buenos propósitos y retos que, según las estadísticas, el 80% abandonarán antes de finalizar enero. “No se trata de cuidarte a conciencia tras los excesos de la Navidad, sino de adquirir un estilo de vida que te permita estar bien siempre. No hay mejor inversión que tu salud. La física, y la mental”, afirma Lidia Hernández, terapeuta y formadora especializada en Medicina Tradicional China y Terapias Orientales en The Organic Spa.

La filosofía oriental y sus enseñanzas budistas, fundadas por Siddhārtha Gautama (Buda) hace unos 2.500 años, están basadas en aprender a disfrutar del momento presente para llevar una vida más plena. Venerada por su demostrada capacidad para mejorar la salud física, mental y espiritual, se basa principalmente en la unidad de cuerpo y mente, en la búsqueda del equilibrio para encontrar el bienestar y la felicidad.

“Vivimos anticipándonos constantemente al futuro, preocupándonos por lo que pueda pasar y arrastrando la losa del pasado. Eso es un ‘sinvivir’. Tenemos que aprender a relajarnos para ser más felices y por supuesto más sanos. Hay muchos trucos. Recapacitar durante tan solo unos minutos nos puede aportar muchas cosas. La meditación es uno de los secretos del bienestar”, continúa Lidia. “Tenemos tan interiorizado creernos todo lo que nos cuentan que vamos en piloto automático. Por ejemplo, comemos como autómatas, sobre todo entre semana, porque es una necesidad orgánica, pero no nos fijamos si la comida está crujiente, sabrosa, salada, insípida…”. Reflexiones que invitan, sin duda, a replantearnos muchas cosas. ¿Empezamos?

Los tratamientos que necesitas para recuperarte tras las fiestas:

‘Détox Cuerpo y Mente’

“Este tratamiento consigue liberar toxinas a través del sistema linfático y te ayuda a recuperar la hidratación y elasticidad de la piel. Es un ritual muy completo que trabaja cuerpo y mente, estimulando las endorfinas, hormonas responsables del bienestar. Una cura anti-cortisol total”, afirma Nanthawan Phutphhaingam, terapeuta tailandesa. Un ritual a base de ingredientes naturales (sales exfoliantes, barros détox y aceites esenciales), elaborados con plantas y frutas curativas en Tailandia, como el jazmín, el té verde, la lavanda, la hierba de limón, la rosa damascena, el coco y la papaya.

Protocolo:

Bienvenida con Té Verde orgánico de Jazmín · Ritual de lavado de pies con sales de árbol de Té · Exfoliante corporal orgánico a elegir (Coco & Arroz de Jazmín / Papaya & Pomelo / Hierba de Limón / Jazmín / Té Verde) · Ducha · Envoltura corporal hidratante · Ducha · Masaje Edificante de Inspiración Balinesa de 60 o 90 minutos (Flor de Jazmín / Hierba de Limón / Rosa / Coco / Lavanda) · Infusión depurativa ·

‘Pindas Herbales Calientes’

“Las pindas - saquitos de tela rellenos de plantas y flores medicinales -, se calientan al vapor para aumentar sus múltiples beneficios curativos y drenantes junto a los de los aceites esenciales, mediante un masaje energético de pies a cabeza realizado con la técnica Thai, que trabaja los meridianos con movimientos estudiados. Calmante y relajante, mejora la circulación y estimula el sistema linfático e inmunológico, reduciendo la ansiedad y el estrés y aportando una sensación de placer inmediata. Un tratamiento ideal para recuperarse tras los excesos de la Navidad”, añade Nanthawan.

Protocolo:

Bienvenida con Té Verde orgánico de jazmín · Ritual de lavado de pies con sales de árbol de té · Masaje corporal edificante con pindas calientes y el aceite elegido (Flor de Jazmín / Hierba de Limón / Rosa / Coco / Lavanda) · Infusión orgánica ·

Los 12 mandamientos de la filosofía oriental para una vida saludable:

Aprende a respirar. Los taoístas consideran que la nutrición proporcionada por el aire a través de la respiración es incluso más vital para la salud y la longevidad que la proporcionada por los alimentos y el agua a través de la digestión. Se considera que la respiración es el puente entre la mente y el cuerpo. En Oriente, la respiración se considera una ciencia. China tiene su Qi Gong y la India tiene su Pranayama.Somos lo que comemos, así que cuida tu alimentación: fruta, verdura, legumbres y variedad de productos frescos locales y de temporada, evitando la comida procesada, el azúcar, el alcohol y las grasas nocivas (embutidos, carnes grasas, fritos y bollería industrial). Tan sencillo como seguir la dieta mediterránea.Bebe agua, zumos naturales e infusiones depurativas (té verde, aguas infusionadas con jengibre, menta, canela…). Evita los refrescos.Tómate muy en serio tu descanso. El sueño es el gran regulador del sistema nervioso central. Dormir por debajo de las ocho horas diarias recomendadas es quedarse corto. Siempre que puedas, apaga el despertador y aleja el móvil de tu habitación.Muévete. El movimiento es vida. Si no eres fan del gym, practica algún deporte que te guste o simplemente camina a paso firme durante al menos dos horas al día, todos los días. El ejercicio no es negociable y el sedentarismo mata lentamente.Incorpora a tu rutina diaria la práctica de disciplinas milenarias como el yoga, la meditación, la lectura, el contacto con la naturaleza o simplemente pasear con tu mascota.Ten claros tus objetivos y propósitos laborales y personales persíguelos. Tu trabajo no debería ser un castigo ni deberías dedicarle más tiempo del necesario. El equilibrio entre tu vida personal y profesional es la clave.Tener una vida social plena es vital para mantener un óptimo estado de ánimo y mantener activo el cerebro. Quien tiene amigos tiene un seguro de salud física y mental.Evita el tabaco y el alcohol, enemigos declarados de una vida saludable que además envejecen y estropean tu piel, cabello, dientes...Libérate de todo bloqueo energético con un masaje terapéutico: estrés, ansiedad, contracturas, migrañas, dolores… Lo ideal es hacerte uno a la semana. El masaje terapéutico es uno de los tratamientos más eficaces para vivir una vida plena.La importancia de la higiene personal. Mantén tu piel saludable eliminando impurezas mediante la exfoliación suave con ingredientes naturales como el café, la sal natural o el azúcar de caña mezclados con manteca de coco o aceite de oliva, una vez a la semana. Hidrátate a diario tras la ducha con un buen hidratante natural como la manteca de karité, el aloe vera, la manteca de coco o un buen aceite orgánico, como los de la firma tailandesa Pañpuri que encontrarás en The Organic Spa.Practica la desconexión digital. La mayoría de los mortales somos adictos a nuestros aparatos electrónicos y no sabemos vivir sin el móvil, una costumbre muy poco saludable. Mantén a raya el estrés y el envejecimiento prematuro dedicándote más tiempo a ti y apagando el móvil.