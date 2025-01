Motivos para visitar Brasil en 2025: un destino con mucho más que playas y carnaval

jueves 16 de enero de 2025 , 09:22h

La 45ª edición de la Feria Internacional de Turismo de Madrid (FITUR), que se celebra entre el 22 y el 26 de enero de 2025, contará por primera vez con Brasil como país socio. Los expertos de Club Med, empresa pionera en el concepto Todo Incluido Premium, con tres resorts situados en el país carioca, analizan los cinco motivos por los que es un destino perfecto en 2025.

Las playas paradisiacas. Se trata de uno de los países que destaca por contar con un litoral lleno de playas paradisíacas de arena fina. Más de 100 playas en toda su costa que van mucho más allá de Ipanema y Copacabana. Así, en la zona costera de Cabo se encuentran Praia dos Anjos, Praia Grande, Praia do Farol o Prainhas do Pontal do Atalaia. Visita obligada es Baía do Sancho ya que la Unesco la nombró “Patrimonio Mundial de la Humanidad” y es un paraíso de la naturaleza de aguas cristalinas situado en el Parque Nacional Marino de Fernando de Noronha.

Exuberante naturaleza. Reconocido mundialmente por su extraordinaria biodiversidad, este país ofrece a los viajeros una conexión única con la naturaleza. Desde las vastas extensiones de la Amazonía, el pulmón del planeta, hasta las impresionantes cascadas de Foz de Iguazú, el país invita a explorar paisajes que dejan sin aliento. Los viajeros pueden maravillarse con el Pantanal, la mayor planicie inundable del mundo, conocida por su rica vida silvestre o maravillarse con la vastedad de la Mata Atlántica.

Una joya a nivel arquitectónico. Su arquitectura refleja la diversidad del país por lo que se combinan sus influencias indígenas, coloniales, modernas y contemporáneas. De hecho, existen algunas visitas imprescindibles como el Museo de Arte Contemporáneo de Niterói (Niemeyer); el Centro Histórico de Salvador que es un ejemplo de urbanismo colonial portugués; la ciudad minera barroca, Ouro Preto o su capital, Brasilia, que es un icono del urbanismo y la arquitectura moderna.

Cultura y autenticidad. Su vibrante mezcla de influencias indígenas, africanas y europeas se refleja en su música, danza, gastronomía y festividades, creando una experiencia única para los viajeros. La riqueza artesanal de las pequeñas comunidades locales, invitan al viajero a sumergirse en una cultura auténtica y profundamente arraigada. Estas influencias están también presentes en su gastronomía, que fusiona sabores y tradiciones de todo el país, creando una oferta culinaria tan diversa como su gente.

Al ritmo de samba y bossa nova. Estos géneros musicales están profundamente enraizados en la cultura brasileña, cada uno con características únicas, pero ambos fundamentales para la identidad nacional y su proyección al mundo. En el caso de la samba proviene de las comunidades afrodescendientes y es la sintonía del Carnaval de Río. Por su parte, bossa nova significa nueva tendencia en portugués y nació a finales de los 50 como una evolución de la samba, influenciada por el jazz y la música clásica y la canción “La Chica de Ipanema” es probablemente su mayor exponente.

Tres resorts Club Med en Brasil para disfrutar de la diversidad del país



Club Med Rio Das Pedras destaca por encontrarse en la reserva natural de la Mata Atlántica y porque está enfocado firmemente en la ecología. Ofrece una amplia gama de deportes terrestres y acuáticos en plena naturaleza, entre el bosque y una playa de fina arena. Un lugar en el que descubrir la Costa Verde de Río, un paraíso de maravillas naturales e historia, desde idílicas islas hasta las encantadoras calles de Paratay. Además, cuenta con La Réserve, un espacio Exclusive Collection ideal para aquellos que buscan privacidad, servicios personalizados y confort premium, sin renunciar al espíritu cálido y acogedor.

Club Med Trancoso está situado lejos de las carreteras turísticas, el resort, compuesto por bungalows de paja, es un remanso de paz encaramado en suntuosos acantilados. Sin duda, en este resort se puede saborear la cultura y tradición tanto en su rica gastronomía local de Bahía que cuenta la historia de la herencia afro-brasileña como en sus alrededores donde reina el aire bohemio del centro histórico de Trancoso. Además, es perfecto para los amantes del golf ya que cuenta con el prestigioso campo de golf Terravista, situado en lo alto de los acantilados rojos de Trancoso con unas vistas impresionantes.

Por último, Club Med Lake Paradise se encuentra a tan sólo una hora de São Paulo, en el campo, este flamante complejo turístico redescubre las alegrías de la naturaleza. Situado a orillas del lago Represa Taiaçupeba es ideal para las actividades acuáticas como la navegación o el remo. También es perfecto para los amantes del golf, con un campo de 18 hoyos al pie del resort y para practicar tenis. Además, los más montañeros podrán disfrutar de espectaculares senderos en bici.