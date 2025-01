Noticias musicales: Bewis de la Rosa. Edith Salazar. AIEnRuta Artistas. Sala B. But

viernes 17 de enero de 2025 , 09:56h

Bewis de la Rosa cierra el ciclo de su primer disco con PUCHERO DE RECENA

El tema La Amapola cierra la etapa del primer disco de Bewis de la Rosa para dar paso a un nuevo proceso creativo.

PUCHERO DE RECENA ha contado con los temas “Para las Huertas”, “Tango de la culpa” y “La Amapola".

Bewis de la Rosa ha removido todas las mesas desde que en febrero de 2023 completaba la salida de su álbum debut Amor más que nunca . A lo largo de su gira ha dejado claro que con su proyecto nos propone el fuego lento, frente a una industria musical que empuja entre algoritmos al “fast food”. Hemos escuchado a lo largo de 11 canciones eso que ella llama “pucherito de palabras”, proponiendo la agitación de cuerpos y conciencias a través de la lírica, desde el amor, “como lo hacía tu abuela con los refranes”.

Tras la gran acogida que ha tenido el proyecto dentro de la escena independiente, y una amplia gira, se vislumbra el cierre de etapa de este primer álbum, ya que en agosto de 2025 serán los últimos coletazos de esta cosecha de conciertos. Por ello, a partir de octubre de 2024 ha lanzado tres nuevos singles, ampliando Amor más que nunca a 14 canciones.

EDITH SALAZAR el 8 de febrero en el teatro Infanta Isabel

El hilo conductor de "Bolero, cartas de amor y desamor” son seis cartas escritas por Espido Freire y en las voces en off de seis grandes actrices: Lucía Bosé, Terele Pávez, Loles León, Antonia San Juan, Mariola Fuentes y María Esteve.

La cantante, pianista y compositora Edith Salazar vuelve al Teatro Infanta Isabel con su espectáculo “Bolero, cartas de amor y desamor”, conmemorando los 20 años de su estreno. Un recorrido cantado, bailado y teatralizado por algunos de los temas más famosos del género, una valiente fusión del bolero con la bossanova, el funky y el jazz.

"Bolero, cartas de amor y desamor”, es un recital de Edith Salazar que recoge algunos de los boleros más conocidos de cuatro décadas, como son Bésame mucho, Sin ti, Contigo en la distancia, Piensa en mí, Contigo aprendí, Teatro, Cómo fue, de compositores como Armando Manzanero, César Portillo de la Luz, Manuel de la Calva, Consuelo Velázquez o la propia Edith Salazar, en los que está presente la música de México, Cuba, Venezuela, Puerto Rico, Panamá y España.

AIEnRuta Artistas celebra su 30 aniversario en el 1er Ciclo de 2025

Viva Belgrado, El Niño Lord.Cah y El Pony Pisador, son algunos de los artistas que forman parte del aniversario del ciclo promovido por AIE, con conciertos que tendrán lugar salas tan insignes como El Sol o La Riviera.

AIEnRuta Artistas es el circuito de música en directo organizado por la sociedad de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes. Celebra su 30 aniversario incluyendo los conciertos del 1er Ciclo del 2025 dentro de la programación de Inverfest. Cada edición cuenta con dos ciclos: el primero de enero a junio y el segundo de septiembre a diciembre. En cada ciclo se seleccionan un total de dieciséis grupos y solistas que contarán con cuatro conciertos con el apoyo económico de AIE y también con un plan de comunicación en diferentes medios especializados. Entre los meses de enero y febrero, por tercer año consecutivo, se prolonga la colaboración entre AIE e Inverfest a través de su ciclo AIEnruta Artistas en numerosos directos.

Sala B celebra su 5º aniversario como punto de encuentro de amantes de la música en vivo y el clubbing

La sala de la calle Trafalgar (Madrid) anuncia un triduo de paz, buen ambiente y música en vivo y sesiones de clubbing para conmemorar su primer lustro de trayectoria.

La Sala B ha irrumpido fuerte, y se ha asentado en el circuito de música en vivo desde su asociación a Madrid en Vivo el pasado año. El fugaz paso del tiempo nos lleva a celebrar ya su 5º aniversario, que tendrá lugar desde el jueves 23 de enero, con una fiesta privada para el mundillo de la industria musical y amigos de la sala que contará con la actuación de una banda emergente sorpresa y la sesión del DJ Jotapop, continuando con los conciertos y el Tardeo Cañón del viernes 24 y el sábado 25. «Creamos este espacio, a caballo entre la bohemia de Malasaña y un barrio castizo como Chamberí, como punto de encuentro entre dos de las culturas que han convertido a esta ciudad en un referente de la escena musical y la cultura del club», cuenta Alex Medina, Director de Sala B. Precisamente haciendo gala de su querencia por la música en vivo y el clubbing, festejarán estos cinco años de recorrido.

Sextete de conciertos de Inverfest en la sala But

La Estrella Azul, Anabel Lee, Tu Otra Bonita, The New Raemon & McEnroe, The Rapants y Sharif serán las bandas que actuarán en la sala en este mes de enero dentro de la programación del festival de invierno.