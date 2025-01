Daniela Marín, Marketing Project Manager de Club Med para Iberia: “España tiene mucho potencial para nuestros productos”

Daniela Marín es la Marketing Project Manager de Club Med para Iberia, desempeñando un papel clave en la promoción y expansión de la marca en España y Portugal.

¿Como llegas a Club Med?

Yo trabajaba anteriormente para otra cadena hotelera, también para marketing y cuando me ofrecieron esto me pareció muy interesante. Yo había ido a un resort con mis papás, no de Club Med, de otra cadena, y esto era un reto, porque cuando dices a la gente todo incluido, sí, pero el todo incluido a veces es… pero este proyecto era todo incluido premium, y querían posicionar la marca en España, y es un país que me gusta mucho, era retador llevar todo a nivel de marketing y comunicación, que es a lo que me dedicaba, tanto para hoteles como para marcas y aquí estoy.

Daniela entró en ese puesto de Club Med en mayo de 2024 y cada vez está más convencida de que hizo una buena elección porque “cada vez me gusta más el proyecto, lo entiendo mejor, porque te dicen que hasta que no esté trabajando aquí no lo vas a entender bien, y es cierto, y se nota que la gente está muy comprometida con el proyecto y que tienen mucho amor por la marca”

Con esta mujer hablamos sobre Club Med, sus proyectos y planes, entre otras cosas…

¿Qué es lo que hace diferente al Club Med?

Lo que lo hace diferente es que Club Med piensa mucho en la persona que quiere ir a un Resort y quiere que esa persona sea feliz. Y le da todas las herramientas para que esa persona, sea un niño o un adulto cuando está ahí pueda ser feliz en cada punto de contacto con el resort.

Eso es complicado ¿Cómo se consigue?

Sus creadores, desde los primeros años, lo han querido hacer dando todas las facilidades al huésped para que no tenga que preocuparse por nada. Por eso contamos con tantas actividades para que ellos puedan disfrutar…. Y para que tengan toda la tranquilidad de tener a sus hijos cuidados, de tener nieve para poder esquiar, de tener unas habitaciones para la mejor estancia y estar en lugares increíbles que también son seleccionados. Estamos en todos los continentes y queremos abrir en lugares exóticos y mágicos como Sudáfrica, y también dar la facilidad a los papás, que son los que pueden tener más complicaciones a la hora de irse de vacaciones porque no disfrutan, tienen que estar pendientes de sus hijos, de que hacen, que pueden hacer con ellos o tienen que dejar de hacer actividades, y para las familias es genial porque tus hijos también van a pasar unas vacaciones inolvidables y pueden hacer actividades para su edad y hacer amigos. Y los adultos también pueden hacer actividades para su edad y después encontrarse y hacer actividades en familia y Club Med da esas herramientas para que ese tipo de huéspedes, que es el más importante como son las familias y así compartir esas vacaciones, que puedan descansar y se les da todas las posibilidades. Y tanto dentro del resort como fuera tenemos unos equipos que son muy importantes y que están capacitados para hacer de las estancias lo mejor.

Eso requiere un equipo muy grande y preparado

Así es. En cada resort tenemos un equipo enorme, tanto en operaciones como personas que trabajan en el tema de animación, que están implicados en eso, equipos que trabajen con los niños, equipos de cocina enormes, además de los equipos background en los resort, que son más corporativos, es decir somos muchos para lograr el propósito de que la gente sea feliz.

Se ha decidido que todo sea premium ¿cuánto ha habido que quitar?

Pues varios resorts se quitaron. Actualmente solo contamos con 70 más los que vayamos a abrir en los próximos años. Y nos quedamos solo con 70 porque queríamos los que verdaderamente reforzaran y mostraran lo premium de nuestros productos. Así que tenemos 70 resorts alrededor del mundo, en los cinco continentes, tanto de montaña como de playa como aquellos que están más cercanos a nuestro mercado local, que son Algarve, Marrakech y son los que actualmente son cien por cien premium….que es nuestra gama alta de productos, hay espacios dentro de nuestros resorts que son exclusive collection, que puede ser un área super específica para el cliente que ha pagado un poco más por eso, y tenemos nuestro Club Med 2 que es nuestro velero insignia que también es exclusive collection y también tiene todo incluido premium y es increíble, porque está tanto en el Mediterráneo como en el Caribe.

Club Med tiene en cartera 30 nuevos proyectos y de esos 30 futuros establecimientos, en Europa abrirán tres en los Alpes, donde ya cuenta con 13; y dos en costa, en Grecia y Francia. A ellos se suman nueve aperturas previstas en Oriente Medio y África -en Omán, Túnez, Marruecos, Senegal, Sudáfrica y Benín-; otras ocho en China, donde ya tienen 10; cuatro novedades en Tailandia e Indonesia; así como cinco nuevos resorts en América, donde ya dispone de 12, en Brasil, Martinica, México y República Dominicana.

En España solo hay uno porque el de Mallorca ya no está…

No. Sí que se empezó en Mallorca en 1950 primero, porque las condiciones eran espectaculares y allí se hizo como, digamos, el primer asentamiento y ese cerró y hace algo más de dos años abrió el Magna Marbella.

Y bajo la gestión de esta mujer, el resort Magna Marbella ha registrado un crecimiento destacado en ingresos y ocupación. Y por el momento no se ha planteado el proyecto de hacer alguno más en España, tal como nos confirma Daniela…

España es un mercado muy importante para nosotros, aunque ahora mismo no tengamos ningún proyecto sobre la mesa, porque creemos que el cliente español primero tiene que conocer bien la marca y sus elementos diferenciales para entenderla”.

Entonces ¿Cuál es la misión del equipo aquí en España?

Nuestra misión es que Club Med se convierta en esa marca estilo vacacional premium elegida por el consumidor. Sabemos que tenemos competencia, incluso en España ya hay cadenas que se dedican a esto, pero si queremos que nos conozcan como marca vacacional, sobre todo, de familia premium, por eso estamos haciendo muchas actividades, yo dentro del marketing, pero también hay una persona de bussines que está trayendo el negocio, abriendo el mercado y no solo en España, también en Portugal, para que nos conozcan y nos lleguen a elegir tanto para las vacaciones como también para eventos, porque tenemos espacios de convenciones en nuestros resorts, en Marbella tenemos, en Marrakech también, entonces la idea es que nos elijan como la opción número uno.

Y qué plan de acción os habéis marcado

Pues desde marketing estamos haciendo una labor muy fuerte, tenemos contactos con medios, con influencers, en definitiva tenemos una estrategia de comunicación y de marketing teniendo en cuenta las aperturas que hacemos y aprovechar esos productos para que la gente los conozca. A nivel de bussiness es una estrategia muy diferente, trabajando mucho con agencias locales, con marcas, y creo que ahora se están metiendo mucho en el sector colegios para impulsar el negocio para grandes grupos y que esos grandes grupos nos conozcan y para compañías que puedan ir al Club Med, que puedan hacer eventos allí, en fin para ese tipo de negocio, que también viene muy bien trabajar con empresas que estén muy alineadas con la filosofía del Club Med para irnos posicionando y darnos a conocer, educar al consumidor y explicar lo que es Club Med.

¿Hay mercado en España?

Sí, desde la directiva se vio que España es un mercado muy potencial para este tipo de productos, sobre todo para los de nieve, que no hay en España, aunque tenemos muy pocos lugares para nieve pero siempre buscamos cerca, y la solución es Francia, Italia, Suiza, esas regiones, y las familias es un sector que hay mucho mercado porque hay familias que quieren ir y disfrutar de sus vacaciones y los podemos dar ese servicio, no solo en la nieve, también en la playa, tenemos muchos lugares a los que el español puede ir.

¿Cómo se decide hacer un resort de playa o de montaña?

En París se separan los productos literalmente por playa y montaña. Y se va decidiendo seguramente por el destino que esté más fuerte en ese momento o que no tengamos presencia, por eso Sudáfrica va a ser novedad y Omán también va a ser el primero que se va a tener en la región. También se tiene en cuenta lo que está pidiendo el consumidor, por así decirlo, y donde tengamos oportunidad o porque no estamos o porque no tengamos competencia en el lugar, porque uno de sus pilares de marca es ser pionera, por ejemplo kid club es pionera, del tema restaurantes- buffet los resorts no lo tenían, y cuando Club Med lo empezó se fue multiplicando alrededor de cadenas, pero también queremos ser pioneros es esos destinos que son yan mágicos o exóticos y se así se van seleccionando.

¿Cuáles son los principales mercados de clientes de Club Med?

Claramente franceses porque la marca es francesa y está allí muy posicionada, belgas también. En América nos conocen mucho y los ingleses sobre todo.

Y el mercado oriental

Tenemos un fondo chino que sirve para expandirnos en Asia, se están haciendo muchas aperturas en China, en Japón, porque son un mercado inmenso que viene muy bien con mucha gente y mucho potencial y estamos tratando de entrar allá para que nos reconozcan en esa parte del mundo, porque después del Covid hubo un cambio del consumo hacía el mercado asiático y queremos que empiecen a viajar a nuestro mercado en Europa, por eso en Asia queremos impulsarlo más.

Y para terminar ¿Qué puedes decir a los futuros viajeros para que vayan a Club Med?

Que si quieren unas vacaciones de verdad, para descansar y ser felices, tienen que conocernos.