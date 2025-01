El teletrabajo transforma el turismo global con un aumento del 68% en estancias largas

viernes 17 de enero de 2025 , 10:14h

El auge del teletrabajo impulsa una nueva forma de turismo en Europa y Estados Unidos, con la Riviera Maya como uno de los destinos favoritos para quienes buscan trabajar desde el paraíso. Para los viajeros que opten por las playas del Caribe el hotel Blue Diamond Luxury Boutique es una opción ideal de alojamiento para quienes buscan combinar trabajo y descanso y conectar con la naturaleza.

Una apuesta por el Caribe como centro global del teletrabajo y la visión del Grupo Satli sobre el futuro del turismo

El Caribe no solo es un destino turístico, sino un lugar donde los viajeros pueden encontrar inspiración, productividad y bienestar consolidándose, así como una de las principales opciones para los teletrabajadores europeos. Con opciones como el hotel Blue Diamond Luxury Boutique, la Riviera Maya se posiciona como un referente global en esta nueva era del turismo, demostrando que trabajar desde el paraíso no es solo un sueño, sino una realidad al alcance de muchos. "Estamos viendo un cambio en cómo los viajeros perciben el turismo. Ya no es solo una pausa en sus rutinas; ahora es una extensión de sus vidas, donde pueden trabajar, aprender y conectar con el mundo. En el Grupo Satli, ofrecemos experiencias únicas que combinan lo mejor del lujo, la conectividad y la autenticidad cultural" explica Jamal Satli Iglesias, presidente del Grupo Satli.

El auge del teletrabajo impulsa nuevas tendencias turísticas innovadoras

Según un estudio reciente de Eurofound, aproximadamente el 18% de los trabajadores europeos teletrabajan de manera regular, y esta cifra llega al 23% en países como Finlandia y los Países Bajos. Esta nueva forma de vida ha dado lugar al fenómeno de los "viajeros nómadas", profesionales que trasladan su oficina a destinos que ofrecen tanto comodidad como inspiración. Además, un informe de Airbnb destaca que las reservas de larga estancia en destinos internacionales crecieron un 68% entre 2021 y 2023, impulsadas por profesionales que buscan mezclar trabajo y ocio.

La posibilidad de trabajar desde cualquier parte del mundo ha posicionado al Caribe como uno de los destinos más atractivos para los nómadas digitales. Con su clima cálido, paisajes naturales incomparables y una creciente infraestructura digital, como conexiones a internet de alta velocidad, la región ofrece mucho más que sol y playa.

En particular, la Riviera Maya está liderando esta tendencia al consolidarse como un hub estratégico para el trabajo remoto. Su ubicación privilegiada actúa como un puente entre los mercados de negocios de Estados Unidos y Europa, ofreciendo una conectividad aérea excelente y su acceso directo a otros destinos del Caribe y América Latina.

Además, los servicios que facilitan la vida y el trabajo, como espacios de coworking integrados en resorts, experiencias culturales únicas y comunidades activas de profesionales internacionales, hacen de esta región un referente global en la nueva era del teletrabajo.

El Hotel Blue Diamond Luxury Boutique: un paraíso rodeado de naturaleza

Con amplias instalaciones en medio de la naturaleza, el hotel Blue Diamond Luxury Boutique, propiedad del Grupo Satli, es una opción ideal. Con una política “only adults” y una ubicación de ensueño, el resort fusiona diseño y naturaleza para ofrecer una estancia inolvidable.

Según Jamal Satli Iglesias “este resort de cinco estrellas está diseñado para cubrir las necesidades de diferentes tipos de viajeros. Contamos con una potente oferta de cuidados y bienestar para quienes buscan desconectar y relajarse, y también contamos con todo lo necesario para aquellos que deseen combinar su labor profesional en unas perfectas condiciones, con experiencias de relajación y bienestar en un entorno privilegiado”.

Sus suites, diseñadas bajo un enfoque holístico, son perfectas para que altos directivos, empresarios y ejecutivos puedan desarrollar sus trabajos en las mejores condiciones de productividad: espacios amplios, mobiliario adaptado, acceso a internet de alta velocidad y terraza. Además, el hotel cuenta con espacios para eventos de trabajo como los salones “Diamond” con casi 200 metros cuadrados y capacidad para hasta 150 personas, o “Foyer” ideal para un coffee break con capacidad para hasta 150 personas. Para los amantes del aire libre, cuentan con espacios perfectos para eventos en el exterior con impresionantes vistas en plena naturaleza.

En este mismo sentido, el hotel cuenta con diferentes ambientes para trabajar, y los mejores servicios para completar la experiencia con un gimnasio completamente equipado, su icónica sala Kinesis o clases de yoga para relajar cuerpo y mente. Todo esto combinado con una oferta integral de bienestar con spa, yoga y experiencias gastronómicas, que garantizan un descanso pleno tras la jornada laboral.

"Nuestro objetivo en Blue Diamond Luxury Boutique es ser mucho más que un destino turístico. Hemos creado un espacio donde se pueden integrar de manera equilibrada el ocio con las opciones de trabajo más atractivas para conectar con cualquier lugar del mundo. Queremos que nuestros huéspedes puedan cumplir sus objetivos profesionales y empresariales de manera eficiente mientras disfrutan de la belleza y la serenidad de la Riviera Maya. Es nuestra forma de responder a las nuevas necesidades del viajero moderno que busca este equilibrio entre trabajo y bienestar” afirma Jamal Satli Iglesias, presidente del Grupo Satli.

Datos que respaldan la tendencia

El auge del teletrabajo ha llevado a países como México a implementar políticas específicas para atraer a los llamados nómadas digitales, incluyendo visados especiales que permiten estancias prolongadas y fomentan el turismo laboral. Este cambio se refleja en estudios recientes, como el de Booking.com, que señala que el 40% de los viajeros globales en 2024 tenía previsto trabajar mientras viajaban. Además, investigaciones como la realizada por Buffer subrayan que el 98% de los teletrabajadores consideran esencial encontrar un equilibrio entre productividad y calidad de vida, lo que posiciona a destinos como el Caribe como opciones privilegiadas para esta nueva forma de turismo.

Esta nueva tendencia no solo impulsa la economía local de estas ubicaciones por un viajero de alto poder adquisitivo, sino que también redefine la forma en la que estos nuevos viajeros sofisticados pueden hacer posible de una manera única su faceta profesional al tiempo que disfrutan de todo el atractivo emocional de un entorno tan idílico como el de la Riviera Maya. Su riqueza cultural y opciones de aventura incluyen visitas a Chichén Itzá, buceo en los arrecifes de Cozumel y la exploración de los increíbles cenotes, mientras que su gastronomía es una fusión perfecta entre tradición y modernidad, con propuestas que van desde los clásicos tacos de pescado hasta la cocina de autor, adaptada cuando es necesario a las dietas más adecuadas para compatibilizar trabajo y vacaciones.

La sostenibilidad, que gana cada vez más protagonismo en el turismo local, también responde a las prioridades de muchos profesionales europeos preocupados por el impacto ambiental de sus decisiones de viaje.