Delta One Lounge llega a Seattle entre otras novedades

lunes 20 de enero de 2025 , 08:51h

2024 fue un año histórico para Delta Sky Club, con el debut de Delta One Lounges en los aeropuertos Nueva York JFK, Boston (BOS) y Los Ángeles (LAX), marcando una nueva era de viajes premium para la compañía. Además de estas tres salas premium, Delta abrió un nuevo Sky Club en el aeropuerto internacional Charlotte Douglas (CLT) y amplió los clubes de los aeropuertos internacionales Miami (MIA) y Nueva York LaGuardia (LGA).

Este nuevo año, el viaje de Delta One Lounge continúa, junto con las esperadas renovaciones de los Clubes en el aeropuerto de Atlanta (ATL), ciudad natal de Delta, la ampliación de un Club y tres nuevas ubicaciones en los hubs.

Las novedades para este año:

Una red de Clubes en expansión, además de una nueva Delta One Lounge en el aeropuerto de Atlanta (ATL).

Como parte de la renovación del Pasillo D, se abrirá un nuevo Club de más de 2.000 metros cuadrados cerca de la Puerta D16 esta primavera. Este será el primer Club nuevo en la sede de Delta en el aeropuerto de Atlanta desde 2016 y el segundo Delta Sky Club más grande del aeropuerto. Primavera de 2025

Además del nuevo Club del Pasillo D, los Clubes de los Pasillos A y C recibirán mejoras diseñadas para elevar la experiencia de los huéspedes.

Aeropuerto de Seattle (SEA)

La experiencia Delta One Lounge llega a la costa noroeste con la apertura de la Delta One Lounge de Seattle-Tacoma International este próximo verano. El espacio de casi 3.000 metros cuadrados contará con una terraza al aire libre con impresionantes vistas del monte Rainier.

Aeropuerto de Salt Lake City (SLC)

Se abrirá un segundo Club en el Aeropuerto Internacional de Salt Lake City, en la Explanada B (que se unirá al Club de la Explanada A, inaugurado en 2020). El Club, de casi 34.000 pies cuadrados, será uno de los más grandes de la red. Q4 2025

Aeropuerto de Filadelfia (PHL)

El Delta Sky Club, cerca del conector de la Terminal D/E, se ampliará en más de 2.000 pies cuadrados. Q4 2025

Los chefs más solidarios

El programa Local Flavor de Delta Sky Club presenta una rotación de chefs locales emergentes, destacando algunas de sus recetas más populares para los clientes del Club de paso. Este año, el programa Local Flavor se centrará más en la comunidad y destacará a chefs y restauradores galardonados que están profundamente comprometidos con las necesidades de sus barrios. Detroit (DTW) albergará la primera iniciativa comunitaria de Local Flavor, con residencias de un mes de los siguientes chefs:

Ji Hye Kim. La galardonada chef y propietaria del restaurante de fusión coreana Miss Kim en Ann Arbor, MI, fue nombrada una de las Mejores Nuevas Chefs de Food & Wine de 2021. Ji Hye es una defensora del empleo justo en el sector de la restauración y está comprometida con la lucha contra la inseguridad alimentaria en su comunidad. Enero de 2025.

RohaniFoulkes. Propietaria de Detroit's Folk, una cafetería, mercado especializado y tienda de vinos de estilo australiano nominada al premio James Beard y reconocida por la Guía Michelin, Rohani es una apasionada de la creación de comunidad a través de la comida y de proporcionar un entorno de trabajo excepcional a sus empleados. Febrero de 2025.

George Azar - El chef y propietario de Flowers of Vietnam de Detroit (ganador del premio GQ al «Mejor restaurante nuevo»), Azar, reconocido por Zagat como “30 Under 30 Rockstars Redefining the Industry”, está comprometido con la comunidad de Detroit y con la revitalización de la ciudad a través de la escena culinaria. Marzo de 2025.

Local Flavor Community presentó con anterioridad a Hamissi Mamba, refugiado burundés, ganador de Chopped y chef y copropietario de Baobab Fare en Detroit. Mamba dedicó sus ganancias de Chopped a Freedom House Detroit, una organización que apoya y capacita a refugiados como él.

Una red galardonada

Con 56 salas VIP y una superficie de 65.000 metros cuadrados, la red Delta Sky Club es la mayor de cualquier aerolínea nacional estadounidense.

El año pasado, la Delta One Lounge del aeropuerto JFK fue nombrada mejor sala VIP de una aerolínea estadounidense por los premios Magellan de Travel Weekly y mejor sala VIP de una aerolínea estadounidense por los premios Luxury Air Travel de Forbes Travel Guide. Los Sky Clubs de Delta en SEA y BOS fueron nombrados dos de los mejores del país por USA Today. Por segundo año consecutivo, Global Traveler concedió a Delta Sky Club el máximo galardón en la categoría de “Mejores salas VIP de aeropuerto”.