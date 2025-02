Rusticae lidera la digitalización de la hotelería boutique con IA

martes 04 de febrero de 2025 , 08:12h

El Club de Alojamientos con Encanto Rusticae, ha sido adjudicatario de una de las Ayudas para proyectos de digitalización de «última milla» en empresas del sector turístico, otorgadas por Segittur. Bajo el nombre “Comercialización de los alojamientos Rusticae a través de la IA para la automatización digital – CARIA”, la iniciativa marca un hito en la innovación digital del sector.



En colaboración con tres de sus hoteles miembros - Hotel La Rectoral, Hotel Nafarrola y Hotel Quinta de San Amaro - Rusticae desarrollará su propia plataforma de inteligencia artificial con el objetivo de mejorar la eficiencia operativa y la experiencia del cliente en los alojamientos boutique. Un ambicioso proyecto de implementación de IA que, según Sara Sánchez Remacha, CEO de Rusticae, “promete redefinir no solo cómo operamos y aportamos valor a nuestros alojamientos asociados, sino también cómo nuestro equipo y el de nuestros hoteles y casas rurales trabajarán y se desarrollarán profesionalmente en los próximos años”.

Una apuesta por la IA como diferenciador competitivo

Rusticae ha optado por desarrollar una plataforma propia de IA en lugar de recurrir a soluciones comerciales, permitiendo así una adaptación precisa al modelo de negocio de Rusticae y a las necesidades de los alojamientos miembros del club de selección. Esta plataforma recopilará datos que van desde interacciones en redes sociales hasta patrones de reserva y feedback de clientes, además de fuentes externas del sector Turismo, para construir una Base de Conocimiento central. Sobre esta base, se desarrollarán servicios de análisis de datos con Machine Learning e IA tradicional, que ofrecerán insights sobre tendencias, competencia, clientes y eficiencia operativa, así como servicios de IA Generativa (GenAI) para personalizar la comunicación, crear contenido adaptado, optimizar la visibilidad web (SEO) y mejorar la experiencia del cliente en cada punto de contacto.

Entre sus funcionalidades destacan:

Revenue management inteligente : Un sistema de pricing dinámico que ajustará tarifas en tiempo real considerando factores como demanda, eventos locales y condiciones climáticas.

Experiencia del cliente personalizada : Implementación de asistentes virtuales con procesamiento de lenguaje natural para ofrecer respuestas ágiles y adaptadas en múltiples idiomas.

Optimización de marketing : Generación automática de contenido adaptado a cada alojamiento y canal de comunicación, mejorando la visibilidad y el engagement.

Gestión predictiva : Desarrollo de dashboards con machine learning para anticipar necesidades operativas y optimizar la toma de decisiones.

Un impacto transformador en la industria y en los equipos

Más allá de la innovación tecnológica, el proyecto CARIA sitúa a Rusticae en la vanguardia de la transformación laboral del sector turístico. En este sentido, la IA actuará como un potenciador del talento humano, permitiendo que los profesionales de los alojamientos puedan enfocarse en tareas estratégicas de mayor valor.



“En Rusticae no vemos la IA como una amenaza, sino como una oportunidad para reinventar el mundo del turismo. Estamos comprometidos no solo con adoptar estas tecnologías, sino con moldearlas para que sirvan a nuestra visión de un turismo más personalizado, eficiente y humano. Este es solo el comienzo de nuestro viaje”, afirma Sara Sánchez Remacha, CEO de Rusticae, y añade que “Estamos construyendo una organización que no solo estará preparada para el futuro del turismo, sino que lo definirá activamente. Y lo más emocionante es que estamos llevando con nosotros en este viaje a nuestro equipo, a nuestros alojamientos y a nuestros clientes”.



Con CARIA, Rusticae refuerza su compromiso con la excelencia y la innovación, consolidándose como referente en la digitalización del turismo boutique.