Elisabetta Franchi celebró 10 años de desfiles con una exposición en el Museo del Futuro de Dubái

La exposición "The Future is Now" combina a la perfección el pasado y el futuro en un homenaje a Elisabetta Franchi que celebra 10 años de desfiles de moda. Un conjunto majestuosos con 37 estilos exclusivos que adornaron la configuración única al mostrar un viaje inmersivo en el que cada creación narra los códigos de la marca y su evolución en la moda desde sus inicios hasta la actualidad.

37 piezas icónicas que definieron la identidad única de Elisabetta Franchi, sinónimo de elegancia, innovación y feminidad atemporal. Desde el satén etéreo hasta el delicado tul y las lentejuelas, las siluetas varían desde volúmenes opulentos y teatrales hasta líneas más estructuradas y rigurosas.

“Estoy absolutamente emocionada de estar aquí en Dubái, una ciudad que tengo cerca de mi corazón y que siempre me inspira. Organizar un evento en el Museo del Futuro es un inmenso honor porque este lugar icónico encarna perfectamente la belleza, la singularidad y la modernidad, valores que siempre aprecio”.

El evento, en colaboración con Krisma, distribuidor oficial de Elisabetta Franchi en Medio Oriente y Norte de África, destacó la importancia de la región como mercado estratégico para la marca y su compromiso con la excelencia.

Para celebrar este hito, asistieron al evento: Elisabetta Franchi, directora creativa y fundadora de la marca, Gabriele Maggio, director ejecutivo de Elisabetta Franchi, Marco Bizzarri, presidente de Elisabetta Franchi, Moussa Osman, fundador y director ejecutivo de Krisma, junto con líderes empresariales internacionales, representantes de la prensa local, celebridades e influencers.