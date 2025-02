Alondra de la Parra y Gabriela Muñoz estrenan The Silence of Sound en Madrid

martes 18 de febrero de 2025 , 09:19h

El espectáculo se presenta del 28 de febrero al 2 de marzo de 2025 en los Teatros del Canal de Madrid.

Alondra de la Parra, directora titular y artística de la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid (ORCAM) y la reconocida clown mexicana Gabriela Muñoz (Chula the Clown) estrenan del 28 de febrero al 2 de marzo de 2025 el espectáculo The Silence of Sound en la Sala Roja de los Teatros del Canal de Madrid.

Ideado por la propia Alondra de la Parra, The Silence of Sound es un proyecto escénico multidisciplinar que muestra un mundo onírico único en el que la magia del clown se funde con la fuerza inspiradora de la música en directo.

Se trata de un espectáculo concebido a modo de ‘viaje de vida’ para todo tipo de públicos en el que De la Parra ha contado con la complicidad de Gabriela Muñoz, protagonista del relato junto con la Orquesta de la Comunidad de Madrid y la propia directora.

La propuesta, en la que Alondra de la Parra y Gabriela Muñoz trabajaron durante más de seis años, cuenta la historia de una Clown cuya vida se transforma cuando descubre la belleza de la música. Sin embargo, pronto se da cuenta de que este maravilloso mundo nuevo tiene sus propios peligros inherentes. Confrontarlos y sobreponerse a ellos, la llevará al borde de la locura.

Sobre la creación del concepto, Alondra de la Parra ha comentado que “Muchos años antes, como directora de orquesta dirigiendo todo tipo de repertorio con orquestas en muchos países del mundo, me di cuenta de que realmente no existen muchas obras donde tengamos una introducción a la orquesta, al lenguaje del repertorio sinfónico para cualquier público. Algo que te introduzca a este mundo y que rápidamente te ayude a entender de qué va. Yo quería crear una herramienta para que cualquier persona -desde un gran conocedor o conocedora de la música sinfónica a un niño o un joven que no ha estado cerca de este tipo de música-, tuviera una manera de entrar en este mundo de fantasías, de historias, de posibilidades que nos da el idioma de la orquesta”.

Para Gabriela Muñoz “Lo más bello ha sido el fusionar nuestros mundos, que parecieran tan diferentes y que de alguna u otra manera puedan tomarse de las manos de una forma muy natural para contar esta historia. Sin duda ha sido un reto para mí, pero he aprendido algo bellísimo. Normalmente yo traduzco la imagen en movimiento y ahora no es solo la imagen, sino la musicalidad, acomodarla en mí para poderla bailar y contar esta historia”.

En cuanto a la música, De la Parra ha seleccionado composiciones del siglo XIX y, en su mayor parte, del siglo XX, de Bela Bartók, Rimski-Kórsakov, Debussy, Massenet, Sibelius, Hamilton, Weber, Prokofiev, Ibarra y Brahms. La ORCAM interpretará así melodías tan conocidas como la de El vuelo del moscardón, la de la Meditación de Thäis o la de la sinfonía número 3 de Brahms y otras menos conocidas, como In the belly of the whale, comisionada para este espectáculo, o la de la sinfonía Las antesalas del sueño.

Sobre el género en sí de este espectáculo, su creadora considera que “No es ópera, no es ballet, no es clown. No te puedo decir qué es y eso me encanta. Tú le puedes llamar como quieras después de venir a verlo, pero me encantaría vivir sin etiqueta, que nadie pudiese decir qué es, que simple y llanamente lo disfrutáramos como tal. Creo que cuando realmente logremos dejar de encasillar las cosas encontraremos una libertad creativa maravillosa y eso es lo que The Silence of Sound propone”.

El espectáculo, que ya ha girado con éxito de crítica y público en México, cuenta con la dirección de arte de la artista chilena-alemana Rebekka Dornhege Reyes, recientemente responsable de la escenografía y vestuario para L’Orfeo de Monteverdi en el Musiktheater im Revier en Gelsenkirchen; así como la dirección audiovisual de la realizadora y directora de arte española, Mariona Omedes, quien ha colaborado con artistas como Bigas Luna, Jose Luis Guerin, Federic Amat, Manuel Huerga, Mariscal o El Tricicle.