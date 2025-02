Nombres internacionales y propuestas fuera de la norma en la nueva temporada de Réplica Teatro

viernes 21 de febrero de 2025 , 09:27h

El pasado mes de abril, Réplika Teatro acogió una performance de Romeo Castellucci que alertaba sobre el posible advenimiento de un nuevo Tercer Reich en Europa. El aterrizaje de este artista de rango internacional en una sala independiente de Madrid fue un hito que, para Mikolaj Bielski, director artístico de Réplika Teatro, significó “muchas cosas, pero, sobre todo, la demostración de que un espacio, público o privado en este caso, puede desbordarse. Significa que es posible que cosas que nunca han ocurrido puedan ocurrir. Significa que el deseo bien organizado puede transformar un espacio, a unxs artistas, a un público”.

La programación de febrero a mayo de 2025 sigue en Réplika Teatro la estela de aquel desbordamiento. Busca la confluencia de lo deseado y lo posible, con una programación marcada por el desembarco en este escenario de artistas internacionales de gran reconocimiento, venidas de Polonia o Grecia, y cuya obra difícilmente podríamos conocer de no ser por esta apuesta artística.

Se abrirá en Réplika Teatro, de esta manera, una ventana al teatro del mundo, en un intento de traer a Madrid una diversidad ausente en la mayoría de los teatros públicos de la capital. La programación también constituye una apuesta troncal por los lenguajes artísticos que no ponen el texto en el centro, porque “la apertura no puede ser anécdota, no puede ser excepcional”. Y los nombres internacionales se sumarán a los nacionales, en un ejercicio que contribuye a reimaginar el ecosistema cultural, y a repensar la relación del teatro con la ciudad. Es la voluntad de “programar fuera de los cánones”, porque “un teatro es un deseo real, una realidad del deseo, algo que deberíamos imaginar y reconstruir ininterrumpidamente”.

Así, en Réplika Teatro esperamos al coreógrafo y bailarín polaco Wojciech Grudzinski con su espectáculo Threesome, en la que será su primera visita a España y en lo que supone un incipiente programa de colaboración entre el prestigioso Nowy Teatr de Varsovia y Réplika Teatro. La directora teatral polaca Maja Kleczewska, que ya presentó en Madrid su Under the Influence dentro del Festival de Otoño 2019, llega a Réplika Teatro para presentar Salvadas, un monodrama que narra la brutal violencia que sufrieron mujeres en el campo de tránsito Zieleniak, Varsovia, en 1944, a manos de la unidad RONA de las SS. El artista y coreógrafo polaco con sede en Berlín Alex Baczyński-Jenkins hará suyo este escenario para presentar su obra Unending love, or love dies, on repeat like it’s endless, una coreografía que explora el deseo, la pérdida y el tiempo, generando una escucha radiante en el umbral del duelo y la celebración; un artista cuyas obras han pasado por escenarios como Kunstenfestivaldesarts (Bruselas), Festival d'Automne (París), Tanzquartier Wien (Viena), Something Great (Berlín), Kunsthalle Basel (Basilea), Chisenhale Gallery (Londres), La Biennale di Venezia (Venecia), Festival de Marseille (Marsella), De Singel (Amberes), Stedelijk Museum (Amsterdam), Migros Museum of Contemporary Art (Zurich), Palais de Tokyo (París), Sophiensaele (Berlín), Lafayette Anticipations (París), Museum of Modern Art (Varsovia), Swiss Institute Contemporary Art (Nueva York), Callie's (Berlín) o Santarcangelo Festival (Italia). Y en la que será su primera vez en Madrid, llega a Réplika la intérprete, bailarina y creadora Despina Sanida Crezia, radicada en Atenas, con el estreno en España de su última obra Down to Under, creada en colaboración con la bailarina Eleni Roberts Kazouri; la presentación se enmarca en la programación del Festival Domingo de La Casa Encendida.

Una ristra de nombres foráneos que se sumarán a otra nómina de aquí, integrada por El Conde de Torrefiel, que vuelve a Réplika Teatro para presentar Cuerpos Celestes, una experiencia sonora a modo de visita guiada que tendrá lugar en un cementerio de Madrid; Cuerpos Celestes es el cuarto capítulo del proyecto Site Un-specific, una serie de paseos sonoros comisariados por la compañía catalana Cabosanroque. Además, Réplika Teatro acoge el estreno absoluto de Anoche en la azotea, la primera obra de teatro de la cantante, compositora, performer y artista madrileña Lourdes Hernández, aka Russian Red, junto al artista Andrés Reisinger. También pasarán por este escenario La Peatonal, una joven compañía que defiende como su motor más primario entender el teatro como comunidad; el colectivo madrileño LAGRIMA, dedicado a la electrónica experimental, quienes presentarán por primera vez en Madrid a la artista aeria (Valencia) y por primera vez en España a lxs artistas t0ni (Berlín) y julek ploski (Polonia); la bailarina y coreógrafa Mónica Valenciano, una de las figuras más significativas de nuestra danza, que interpretará aquí El lugar de los pasos perdidos, su última obra; la compañía rural de teatro contemporáneo Monte Isla; también Paz Rojo con Hipersueño, dentro del festival Domingo 2025, festival de artes performativas de La Casa Encendida, comisariado por Fernando Gandasegui; y MMMAD Festival organiza dos jornadas de performances y live a/v shows en colaboración con Réplika Teatro, combinando tecnología y creación artística para cuestionar nuestra relación con lo digital.

Además, se repondrán la obra Autorretrato, creación de Jaroslaw Bielski y Socorro Anadón, fundadores de Réplika Teatro que han dirigido el proyecto durante tres décadas; el estreno se enmarca en el Festival Ellas Crean, y cuenta con la colaboración del Instituto Polaco de Cultura. La temporada cerrará con el estreno de la última obra de lxs artistas Lolo & Sosaku: Êlectrôn 45Cc L=20nm, W20nm; la aniquilación de toda probabilidad de un comportamiento sónico de sistema orbital/predecible; artistas nacidos en Buenos Aires (1977) y Tokio (1976), respectivamente, residen y trabajan entre Barcelona y Tokio, y cuya práctica artística abarca esculturas, instalaciones, arte cinético, pintura y, especialmente, música y sonido. Inspirados por la música electrónica, traducen este lenguaje complejo en composiciones escultóricas y sonoras cargadas de energía y misticismo.