ONCE dedica su cupón del 21 de mayo al centenario de la Cuesta de Moyano

viernes 16 de mayo de 2025 , 08:12h

La Cuesta de Moyano será el motivo del sorteo de ONCE para el miércoles 21 de mayo con una tirada de cinco millones de cupones en conmemoración del centenario de esta emblemática feria de libros a pie de calle.

La Asociación ciudadana Soy de la Cuesta y ONCE han presentado frente a “La Clásica”, Caseta 6 de la Feria de libros de Madrid, el cupón conmemorativo del centenario de la Cuesta de Moyano. El sorteo de ONCE del martes 21 de mayo irá dedicado a esta centenaria feria de libros con cinco millones de cupones que se podrán comprar por toda España.



Fátima Peinado, jefa de los servicios sociales para afiliados de la ONCE en la Comunidad de Madrid, intervino en la presentación con la lectura en braille de la famosa descripción de la Cuesta de Moyano de Francisco Umbral como “la calle más leída de Madrid”.

Este cupón rinde homenaje a la labor centenaria de los libreros de la Cuesta de Moyano; una tarea que ha pasado de generación en generación en muchos casos. Fátima Peinado, Jefa de los servicios sociales para afiliados de la ONCE en la Comunidad de Madrid, ha querido resaltar “la resistencia de los libreros rememorando ese 11 de mayo de 1925, día en que se adjudicó la primera caseta a un librero. Desde entonces solo han cerrado cinco días durante la Guerra Civil y durante la pandemia del COVID-19”.



También, Luis Natalio Royo, Delegado de la ONCE en la Comunidad de Madrid, ha querido dedicar unas palabras a los libreros comparándolos con sus "centinelas de la ilusión", sus vendedores. Ambos, libreros y vendedores de la ONCE, están siempre ahí, en el barrio. Y, como ha señalado Royo, "ofrecen un servicio más allá de la venta, también escuchan y acompañan a sus clientes".

Con este cupón, ONCE se une al conjunto de actividades que componen el programa de la Cuesta de Moyano en el mes de su centenario junto al hermanamiento con los Bouquinistes de París, que tuvo lugar el pasado 8 de mayo en la sede madrileña del Institut français d’Espagne.