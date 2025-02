jueves 27 de febrero de 2025 , 08:21h

El estreno de Threesome, de Wojciech Grudziński, que estará el 1 y 2 de marzo en cartel en Réplika Teatro, forma parte de un incipiente programa de colaboración entre esta sala y el prestigioso Nowy Teatr de Varsovia, dirigido artísticamente por Krzysztof Warlikowski. Además, el estreno en España de la obra de Grudziński está cofinanciado por el Ministerio de Cultura y Patrimonio Nacional de Polonia y coorganizado por el Instituto Adam Mickiewicz como parte del programa cultural internacional de la Presidencia polaca del Consejo de la Unión Europea 2025.

Threesome es un ejercicio de coreografía fantasmagórica, un ballet en forma de recreación en el que Grudziński comparte el espacio de la danza con tres figuras espectrales del pasado mientras que él debe enfrentarse a su legado al recorrer las biografías de los legendarios bailarines Stanisław Szymański, Wojciech Wiesiołłowski y Gerard Wilk. Tres figuras que se criaron en la Polonia comunista en época de la posguerra; dos de ellos acabaron emigrando, mientras que otro eligió quedarse en su país.

¿Cómo se han recordado sus cuerpos? ¿Cómo estos cuerpos llegaron a reconocer su sensibilidad y a expresarla en el escenario? ¿Cómo pueden hoy día reclamarse y encarnarse estas vidas marginadas? ¿Cómo construimos un archivo corporal desbordante, monstruoso e ilógico de la historia queer sin perder su singularidad?

Con Threesome, Grudziński busca disipar los mitos y redescubrir su experiencia individual en un mundo del que no formábamos parte. No permitas que se apropien de estas biografías, y mucho menos permitas que sean consumidas por la historia del balé o por la política. No dejes que el sentimiento nacional reivindique el "oberek". Entrégate al otro para desaparecer y existir más plenamente.

Biografía

Wojciech Grudziński (1991) es un artista, coreógrafo y bailarín polaco con sede en Ámsterdam. Su trabajo investiga temas como las dinámicas de poder que existen (implícita y explícitamente) dentro del teatro y la danza. Wojciech se graduó de la Escuela Estatal de Ballet de Varsovia y de CODARTS en Róterdam, y obtuvo su maestría en DAS Theatre en Ámsterdam (2021-2023). Sus exploraciones de la inclusividad, la diversidad y lo queer son fundamentales en su obra. Trabaja sin límites, vergüenza ni timidez, basándose en una libertad creada para la coreografía y la actuación. Su obra es un homenaje al legado de la danza y la coreografía, donde Wojciech busca crear un espacio acogedor para el juego y celebrar diferentes perspectivas sobre cómo vemos nuestros cuerpos. En su investigación de graduación en DAS Theatre, Wojciech exploró la ambigüedad del "gesto de la reverencia", culminando en su producción BOW A STUDY, estrenada en febrero de 2024 en coproducción con Frascati Theatre.

En 2024, Wojciech recibió el apoyo del Centre National de la Danse y la Cité Internationale des Arts en París para investigar el legado de tres bailarines polacos de la era comunista, de aquí nace Threesome.

El pasado 14 de enero de 2025 Wojciech Grudziński recibió el premio Paszport Polityki, uno de los mayores reconocimientos artísticos de Polonia y que, por primera vez, premió a un artista del mundo de la danza. Esta será la primera vez que Grudziński visite nuestro país.