R-A-U-X-A, la vuelta al escenario de la coreógrafa Aina Alegre

El Centro de Cultura Contemporánea Condeduque acogerá el próximo sábado, 29 de marzo, el estreno en Madrid de R-A-U-X-A, de Aina Alegre, que actuará en esta ocasión sobre las tablas después de unos años trabajando únicamente como coreógrafa.

Alegre regresa a los escenarios con una pieza creada durante la pandemia para la que se inspiró en formas ancestrales de música.

Cuerpo, sonido y luz son los tres elementos dominantes de R-A-U-X-A, en ese orden, porque el cuerpo parece ser el estímulo que produce el sonido y, a su vez, ambos dan la sensación de ser generadores de la luz, esos tonos amarillos o azules que recortan la figura de su bailarina y autora. Aina Alegre ejecuta una danza geométrica que parece tribal y primitiva y, al mismo tiempo, futurista y vanguardista.

La idea parte de un futurismo antiguo”, afirma la creadora de R-A-U-X-A. Todo surgió en 2017, cuando, para su creación El Día de la Bestia, sus bailarines usaron zapatos metálicos para golpear el suelo cubierto de tierra, en busca de la polirritmia. De esta experiencia le quedó una curiosidad muy concreta por el cuerpo martilleante.

R-A-U-X-A escenifica un calculado crescendo, en el que el cuerpo parece dirigir, modular y coordinar el sonido; un paisaje sonoro que llega al estruendo atronador, interpretado en directo, aunque de forma no visible, por el compositor Josep Tutusaus. Surgida en el aislamiento de la pandemia, esta obra de gran belleza formal da continuidad a las investigaciones caracterizan el trabajo de Alegre.

Aina Alegre

Aina Alegre es actualmente codirectora del Centro Coreográfico Nacional de Grenoble junto al bailarín Yannick Hugro. Aunque nació en Vilafranca del Penedés y se formó en Cataluña, ha desarrollado su carrera principalmente en Francia, donde reside desde hace 15 años. Allí fundó, en 2014, su compañía STUDIO FICTIF, con la que ha estrenado creaciones como Le jour de la bête, La nuit, nous autres o más recientemente This is not ( an act of love & resistance), que tenía como protagonista un elemento tan intangible como el aire.

Al igual que a Marina Mascarell, valenciana que triunfa en Dinamarca y cuyo espectáculo Mongrel también está en cartel esta semana, el Centro de Cultura Contemporánea Condeduque incluye a Aina Alegre y R-A-U-X-A. en su programación con la idea de dar a conocer a los grandes talentos nacionales que triunfan por el mundo.