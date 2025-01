El carnaval no es alegre ( o sí) con Natalia Fernandes

martes 14 de enero de 2025 , 09:09h

EN LA SALA CUARTA PARED

Vamos a explicarlo

Y es que EL CARNAVAL NO ES ALEGRE… por lo tanto el carnaval no es alegre (hablamos de Brasil) …

Una tristeza el carnaval, aunque suene Caetano Veloso…

Natalia Fernandes, en el que quizá sea su último carnaval, preparó una versión especial de su espectáculo para la sala.

Cuarta Pared se convirtió en un lugar especial durante dos días (10 y 11 de enero de 2025).

Recogieron la grada para que los asientos no limitasen el movimiento. Primero, Natalia presentó un breve concierto bailado sin instrumentos por un Brasil único. Su Brasil. Fueron unos 2º minutos…

Después, DJ Cigarra se convirtió en la maestra de ceremonias para que los asistentes se desmelenases en la pista.

“El carnaval no es alegre” se presenta como un concierto sin instrumentos y sin talento musical, porque eso no es lo importante aquí. Sostenida por una playlist, Natalia Fernandes, bailando y cantando transita por territorios imaginados de un Brasil muy personal, el suyo; donde no faltó la mirada irónica al funk, la samba o al twerking más desenfadado, porque tal como ella dijo: “Qué pensabais que no iba a mover el culo”.

Y vaya si lo movió, eso sí, de cara a la pared, como una chica mala…

Apartir de ahí llegó un pco la locura entre el público, que fue subiendo de grado hasta que tras ese breve concierto…

DJ Cigarra hizo temblar el suelo para vibrar y, por supuesto, para que se movieran los otros culos allí presentes…

NATALIA FERNANDES

Natalia Fernandes es una bailarina, coreógrafa y profesora de danza originaria de Brasil, establecida en Madrid desde 2017. Nacida en São Paulo en 1987, se formó en Danza en la Universidad Estadual de Campinas. A lo largo de su carrera, ha trabajado con diversos directores y compañías, incluyendo a Jesús Rubio Gamo, Poliana Lima y La Tristura.

Fernandes ha desarrollado una metodología llamada "Anatomía Inventada", que explora el cuerpo como discurso y desafía las nociones tradicionales de lo que significa "tener un cuerpo de bailarina". Esta práctica busca expandir los imaginarios corporales y fomentar la desobediencia a las normas establecidas en la danza.

"El carnaval no es alegre", es un espectáculo que combina danza y música para ofrecer una visión crítica y personal sobre el Carnaval brasileño, explorando las contradicciones y emociones que subyacen a esta festividad.

DJ Cigarra, cuyo nombre real es Ágatha Barbosa, es una DJ, productora y gestora de sellos discográficos originaria de São Paulo, Brasil. Se ha destacado en la escena underground de São Paulo y ha participado en diversos colectivos de fiestas. Es conocida por su trabajo en el sello Tropical Twista Records.