Funambulista: ' Soy un tipo que hace canciones y las canta, sin etiquetas '

Tras una exitosa trayectoria llena de canciones que han tocado el corazón de miles de seguidores, Diego Cantero, el alma y la voz de Funambulista, se embarca en una nueva aventura con su gira y su nuevo trabajo discográfico: 180 Grados.

La gira comenzará en Madrid, más concretamente en Live Las Ventas (Plaza de Toros) el 14 de marzo, mientras sus nuevas canciones ya ruedan…

Veo que es180º primera parte …

Mis trabajos son colecciones de canciones y solo tienen en común el espacio temporal en el que las hice

Más exactamente “Volumen uno”, y me comprometo para que suceda así porque quiero que sean tres volúmenes de siete canciones cada uno y que al final sea un disco con 21 temas, que es mucho…

Para estos tiempos…

Por eso son de siete en siete, para dar tiempo y valor a las canciones. Porque sacas un disco de quince y la gente no llega porque a partir de la siete no escucha.

¿Va a tener formato físico?

Creo que cuando haga los tres haré algo, pero no sé si será un vinilo o una caja con cosas dentro, porque en la actualidad no sé quién puede tener un reproductor de CDs… cada vez menos gente…

Pero es que escuchar un vinilo en un buen plato…

Da gusto, pero sobre todo la liturgia, ese rollo… Está bien hacer vinilos, pero el problema es que para fabricarlos tienes que pensarlo con muchísimo tiempo porque las fábricas de vinilos que existían en España cerraron, desaparecieron. Entonces quedan muy pocos lugares donde hacerlos aunque se ha vuelto a poner de moda, pero la última vez que tuve que hacer un vinilo tuve que entregar el material casi un año antes para que el disco estuviera a tiempo.

El título de 180º, tanto del trabajo como de la gira, sugiere un gran cambio. ¿Qué significa "180 Grados" para ti?¿Un cambio en tu vida o en tu música?

Es un punto de inflexión, un cambio en mi música. Mi vida ya cambia bastante por si misma, principalmente soy un padre de familia con dos niños y muy feliz de vivir eso. Y en la música ha cambiado porque soy una persona muy fiel, en general, a mis músicos, a mi equipo, con el que llevaba trabajando un montón de años… a veces llegan los finales, eso sí, de una manera bonita… pero… por circunstancias vitales, parte de la banda tuvieron que abandonarla, y eso me llevo a montar una nueva, buscar un productor nuevo, mirar en otros lugares y encontrar soluciones distintas… hasta se me puso el pelo blanco – dice entre risas.

Queremos que el público viva una experiencia, no solo un concierto

¿Y cómo va a recibir el público, tus seguidores esta nueva etapa?

Yo siempre pienso lo mismo, aunque los cambios sean drásticos, esos 180 º, al final el público recibe canciones, con una sonoridad distinta, pero si soy yo el que escribe, el que pone las letras… no hay nada tan radical como para que la gente salga corriendo -. Sonríe

¿En estas siete primeras canciones hay un hilo argumental?

No, yo nunca hago discos conceptuales, no. Es que no me aguanto a mí mismo con una idea durante varios meses, soy muy culo inquieto y cada vez que procuro hacer un proyecto medio placista en cuanto a la creatividad me parece que me estoy metiendo en una celda terrible, porque, si mañana quiero hacer reggaetón, o un ska, o quiero hablar de las flores de mi jardín y al día siguiente de lo que quiero a mi madre, por qué no voy a poder hacerlo. Mis trabajos son colecciones de canciones y solo tienen en común el espacio temporal en el que las hice.

¿Y cómo te definirías? Porque a veces os ponen etiquetas que no se entienden…

Soy un tipo que hace canciones y las canta. Supongo que cantautor podría ser lo más normal, porque si las hago y las canto sería cantautor, pero doy mucha importancia a la parte musical, con lo cual me acerco mucho más al pop… Vamos soy un tipo que hace canciones, al que le gusta contar cosas… también te digo que sin las letras mis canciones no tendrían sentido… y si no tengo nada que decir no tengo canción.

¿Qué te surge primero la letra o la música?

Un balbuceo extraño en el subconsciente con alguna palabra que me da la guía para seguir…

Te despiertas por la noche, de repente…

No, no, por la noche no, soy padre de familia y duermo, y si no duerno es por culpa de un niño llorando… Risas…

Porque Diego Cantero tiene dos hijos, uno de un año y medio y otra de siete…

…con lo cual estoy muy entretenido… Pero suelo coger la guitarra y empiezo a chapurrear y de ahí suelen aparecer palabras sin sentido que luego empiezo a hilvanar y me van dando un resultado.

Y hablando de la gira ¿Qué diferencias tiene esta gira con las anteriores?

Hemos trabajado mucho en la puesta en escena. Queremos que el público viva una experiencia, no solo un concierto. Hay sorpresas, momentos íntimos y otros de pura euforia.

Por último, un mensaje para sus seguidores

Gracias por acompañarme en este camino. Sin vosotros, nada de esto tendría sentido. Nos vemos en la gira y prometo que será inolvidable.