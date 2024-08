Las mejores playlists para el verano y novedades…

martes 06 de agosto de 2024 , 08:32h

La música y el verano van muy unidas, además de aquello de las vacaciones, así que aquí dejamos unas playlists para aprovechar el tiempo y cantar (y bailar)…

PARA GRITAR EN EL COCHE

Ese viaje de seis horas a cuarenta grados se lleva mejor cantando con esta playlist: Estopa, Shakira, La Oreja de Van Gogh, Pereza, La Quinta Estación…

88 canciones en total, 5 horas de música

PLAYITA Y VERANO VIBES

Verano 2024: Con Rosalía, Harry Styles, Emilia, Tini, Ana Mena, Manuel Turizo, Bizarrap, Camilo y muchos más…

289 canciones, 15 horas de música aproximadamente

VIAJE EN COCHE

¿Vacaciones de verano? Viaje con la mejor música. Canciones animadas y conocidas para que en los viajes por carretera puedas cantar a pleno pulmón: Estopa, C. Tangana, Pereza, La Húngara…

281 canciones, 15 horas aproximadamente

ÉXITOS VERANO 2024

Los mejores éxitos del verano. Con los últimos hits del año y lo más escuchado en los últimos veranos: Emilia, Manuel Turizo, Enrique Iglesias, María Bezerra, Rosalía, Trueno…

240 canciones. Unas 11 horas aproximadamente

LUCK RA ESTRENA NUEVA VERSIÓN DEL CLÁSICO “UN SIGLO SIN TI” JUNTO A CHAYANNE

La estrella en ascenso argentina Luck Ra demuestra una vez más su capacidad de reinvención al ofrecer reversionar la icónica canción “UN SIGLO SIN TI”, lanzada hace 21 años por el astro del pop Chayanne. La nueva versión de Luck Ra, que incluye el cuarteto, sorprendió gratamente a Chayanne, agregando que “su ritmo tan cercano a los caribeños demuestra una vez más la profunda hermandad de todos los latinos, que se refleja en nuestras expresiones culturales, especialmente en la música”.

CENTRAL CEE ARRASA CON SU NUEVO SENCILLO

El rapero y compositor británico Central Cee, vuelve a arrasar con el lanzamiento de su nuevo sencillo, «gen z luv». Con su estilo inconfundible y su destreza lírica, Central Cee sigue superando fronteras y conquistando los corazones de un público mundial. El romántico single está llamado a ser otra canción de amor de Central Cee, que aterriza tras singles como «Let Go» y «Doja», esta última la segunda canción de rap británica en alcanzar los 700 millones de streams en Spotify.

MARCIN EL PRODIGIO DE LA GUITARRA, COMPARTE SU NUEVO SINGLE "ALLERGIES" CON DELANEY BAILEY

Ya está a la venta el último single de Marcin “Allergies” con la voz de Delaney Bailey, cuya fama se ha disparado en los últimos años a través de TikTok."Escribí la introducción como una especie de antítesis de lo que hacía normalmente. Fue un acto de rebeldía para hacer algo puramente bello, y no necesariamente difícil y ‘vanguardista’, dice Marcin. "Sabía que acabaría convirtiéndose en una canción de verdad, pero pasaron muchos años antes de que llegase a comprender adónde quería llevarla. La abordé como compositor. Me encanta la voz de Delaney, es muy pura y directa. Para la letra, relacionó mi título, Allergies, con una relación. Me pareció increíble cómo encontró la manera de integrar la música en su trabajo".