Grandvalira acoge el High Camp by Haglöfs

jueves 13 de marzo de 2025 , 09:54h

El Valle de Incles ha sido el escenario del High Camp by Haglöfs, una experiencia única de esquí de montaña que ha contado con la participación de los guías del Adventure Center de Grandvalira y del reconocido alpinista Marc Toralles. Este exclusivo evento, dirigido a esquiadores con un nivel avanzado de esquí de montaña, ha permitido a los participantes perfeccionar su técnica y profundizar en los conocimientos sobre seguridad, planificación de actividades y elección de itinerarios en alta montaña.

El High Camp, limitado a seis participantes seleccionados a través de una encuesta en las redes sociales, ha ofrecido una experiencia que ha combinado formación técnica, rutas de esquí de montaña y una noche de estancia en el refugio de Juclar, rodeados de un paisaje espectacular y exigente. David Parra, guía de alta montaña del Adventure Center, ha explicado que “hemos escogido estos dos valles y el refugio porque ofrecen muchos itinerarios de esquí de montaña, tienen una oferta muy buena con muy buenas subidas y bajadas. El itinerario del primer día era más sencillo pero muy bonito, y en el segundo día hemos subido diferentes collados que nos han ofrecido bajadas muy interesantes”.

Formación en alta montaña con un referente del alpinismo

Los participantes han tenido la oportunidad de aprender de la mano de Marc Toralles, uno de los referentes del alpinismo español, galardonado con el Premio Alpinismo Extraeuropeo FEDME 2019 por la ruta Slovack directo al Denali, y doble nominado al Piolet de Oro 2023 por su apertura en el pico virgen Guillem Aparicio en el Himalaya (India) i la apertura de la cara este del Siula Grande (Huaybuash, Perú). El alpinista ha compartido experiencias con los participantes y ha explicado cómo este deporte le atrapó: “Empecé a hacer alpinismo con 26 años a raíz de un regalo que me hizo mi novia, nunca había hecho hasta entonces montaña ni en invierno ni en verano y me enganchó, me cambió la vida”.

Toralles y los guías del Grandvalira Adventure Center que han acompañado a la expedición, han impartido también formaciones sobre observación del terreno, nivología, pruebas rápidas de nieve, técnica de descenso en nieves no tratadas, y uso de crampones y piolets. Las actividades planificadas han podido desarrollarse como estaban previstas incluso con la meteorología del fin de semana, que con las nevadas ha puesto a prueba las habilidades de los participantes.

Los participantes del High Camp, aún y siendo esquiadores de montaña avanzados, han valorado muy positivamente la oportunidad y han destacado todos sus aprendizajes. “El campo ha sido una experiencia brutal, nunca había tenido la oportunidad de compartir la actividad con guías de este nivel y alpinistas profesionales y ha sido una experiencia increíble”, ha destacado una de las esquiadoras, mientras que otro comentaba que “este fin de semana ha sido corto, pero lo hemos aprovechado mucho y hemos hecho muchas cosas que me han ido muy bien, la experiencia ha sido muy enriquecedora, realmente”.

Auge de los deportes alternativos al esquí alpino

Los deportes de nieve alternativos al esquí alpino como son el esquí de montaña y las raquetas de nieve han recibido un considerable aumento de adeptos y, en este sentido el Adventure Center quiere dar respuesta a sus necesidades con guías expertos que, además de ofrecer excursiones para descubrir el entorno de las montañas andorranas, tienen cursos tanto de iniciación como de mejora técnica, y procuran información de seguridad de alta importancia en estos deportes.

Grandvalira Resorts ha realizado en los últimos años una gran inversión para dar respuesta a este nuevo grupo de aficionados a la nieve y cuenta actualmente con 81 kilómetros de circuitos para raquetas de montaña y 80 km de rutas para esquí de montaña dentro de su dominio que están habilitadas y señalizadas.