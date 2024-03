Grandvalira celebra la primera edición de La Mamba Negra Race by Joan Verdú

viernes 22 de marzo de 2024 , 07:42h

La prueba tiene una fórmula única que combina competición con una vertiente más social, lúdica y divertida, y contará con 300 participantes, un gran éxito de inscripciones en la primera edición

Joan Verdú culmina con este evento una temporada excepcional e histórica en la que ha conseguido dos podios en la Copa del Mundo

La estación de Grandvalira en Andorra celebrará la primera edición de La Mamba Negra Race by Joan Verdú, una competición única y muy diferente que combina una carrera de eslalon gigante con diferentes pruebas distribuidas durante el circuito que le aportan, además, una vertiente lúdica y divertida. La jornada quiere ser también un evento social, tal y como manifiesta su organizador, el esquiador de élite andorrano Joan Verdú, que explica que “como durante el invierno ya hay muchas competiciones, queríamos algo que fuera más social, más divertido, para poder juntar a todos los amantes del esquí y celebrar el final de temporada de una forma festiva”.

La propuesta ha sido todo un éxito de convocatoria, con 300 inscripciones, así como 100 acompañantes, lo que muestra el interés de la comunidad de esquiadores, que no solo quieren competir sino también disfrutar de espacios donde pasarlo bien y socializar con personas que comparten la afición por la nieve. Joan Verdú expresa su satisfacción, ya que “es una cifra excelente, la más optimista que podíamos tener, sobre todo porque en una primera edición siempre tienes dudas de cómo irá, pero enseguida vimos que muchísima gente se inscribía, y en este sentido supongo que mis resultados han ido ayudando”.

Un formato único y diferente

La Mamba Negra Race propone un nuevo concepto, nunca visto antes en los Pirineos, que consiste en una prueba de eslalon gigante de más de 2 km de bajada y diferentes pruebas al más puro estilo gincana repartidas durante el descenso, a partir de dos recorridos diferentes en función del nivel: la Big Mamba y la Small Mamba. Ambas tendrán lugar en la pista Águila del sector El Tarter, la pista negra que ha acogido varias pruebas de la Copa del Mundo FIS. “Yo quería hacer una carrera en una pista emblemática, una pista de Copa del Mundo en la que los participantes puedan disfrutar de la experiencia y decir que han estado en una pista tan exigente, es una pista muy especial para mí y me hacía mucha ilusión poder hacerlo aquí”, indica Verdú, que añade que “Grandvalira me ha visto crecer, he aprendido a esquiar aquí, toda mi vida se resume en Grandvalira”. Asimismo, el esquiador andorrano ha agradecido la ayuda que ha recibido por parte de la estación para poder organizar la Mamba Negra Race, ya que “me han dado todas las facilidades para hacer las pruebas, para mover nieve, para colocar los obstáculos...”

En el caso de la Big Mamba, el recorrido más exigente, los participantes se encontrarán con hasta 9 pruebas que van desde tener que pasar por una zona freeride, esquiar una parte en medio del bosque, llevar a cabo diferentes saltos o realizar un loop 360º hasta una de las más atrevidas como sobrepasar una piscina de agua como si se estuviera haciendo esquí acuático. Este challenge es para esquiadores y snowboarders con nivel avanzado y a partir de 15 años. Pero como la jornada quiere ser abierta a todo el mundo y todo tipo de participantes, la Small Mamba ofrece un recorrido más asequible, más corto y con 5 pruebas, que se podrá realizar a partir de los 8 años y que no será cronometrada. Tal y como ha matizado Joan Verdú, “no es un evento puramente competitivo, ni la típica prueba de velocidad, para eso ya tenemos las competiciones para federados, sino que es un día para venir a pasárselo bien, disfrazarse, competir con los amigos o incluso hijos contra padres...”. Ambas carreras contarán con un premio al mejor disfraz, de forma que se invita a todo el mundo a mostrar sus trajes más originales, pero la Big Mamba contará también con premios en metálico y material de los sponsors tanto en categoría masculina como femenina.

Ambiente lúdico toda la jornada y final de fiesta en L’Abarset

Los asistentes a la jornada, ya sean participantes o no, podrán disfrutar todo el día del ambiente festivo que no parará en ningún momento. La zona lúdica se centrará en el Mamba Village, que contará con servicio de comida, bebidas, stands con venta de material, zona de firmas... y un DJ en directo que amenizará la jornada hasta las 18 h. Posteriormente, la actividad se trasladará a L'Abarset, donde tendrá lugar el gran final de fiesta. La entrada al famoso aprés-ski del Tarter está incluida para los participantes de la Big Mamba.

Joan Verdú, el deportista que ha hecho historia para Andorra

La Mamba Negra Race ha sido impulsada por el esquiador de alta competición andorrano Joan Verdú, que termina con esta jornada lúdica una temporada histórica donde ha ampliado su palmarés en eslalon gigante consiguiendo dos podios en la Copa del Mundo de esquí alpino: un bronce en la Copa del Mundo de Val-d’Isère y una plata en las Finales de la Copa del Mundo que se disputaron el pasado fin de semana en Saalbach, Austria. El deportista ha superado con estos éxitos varios contratiempos y lesiones que ha sufrido durante la temporada y que le han impedido tomar la salida en algunas de las citas del circuito mundial, en el que ha finalizado en la décima posición de la clasificación general de gigante.