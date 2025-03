Enoturismo con perros, el nuevo proyecto de la Ruta del Vino Somontano

Esta nueva propuesta para disfrutar del enoturismo, que conciencia sobre el abandono, y fomenta la convivencia y el respeto.

Fernando Torres, presidente de la Ruta del Vino Somontano presentaba en la UNED de Barbastro el nuevo proyecto: “Enoturismo con perros”, en el que la entidad lleva trabajando durante los últimos meses.

Tal y como ha explicado el presidente, “el proyecto se ha desarrollado en diferentes fases: en primer lugar, se han estudiado las bases legales con el asesoramiento de un abogado que ha elaborado un dictamen jurídico al respecto. Se ha investigado la oferta existente en nuestro territorio y algunos de los proyectos realizados en otros lugares turísticos. Se ha desarrollado una fase formativa dirigida a los establecimientos, donde además de las bases legales, han podido conocer cómo están trabajando establecimientos similares a los suyos. La última fase del proyecto consiste en la realización de los materiales de promoción de la campaña”.

Por su parte Clara Bosch, creadora del proyecto y gerente de la Ruta del Vino Somontano, comentaba que “a la hora de darle forma a la idea, había varios objetivos clave, y sobre todos ellos, el fundamental era dar visibilidad al abandono. En España hay 10 millones de perros censados, necesitábamos hacer un proyecto para potenciar la integración de los perros en espacios públicos, atendiendo a esta demanda social en un doble sentido: dar facilidades a la hora de viajar con perros, y porque creemos que, en la medida en que se haga más fácil el día a día de las familias con perro, ayudaremos a reducir un triste récord: en España se abandonan 170.000* perros al año”. (*Fuente: “Estudio él nunca lo haría 2024” Fundación Affinity)

Por eso, en la última fase del proyecto, en la creación de materiales, se seleccionó a cinco perros que viven en el Arca de Santi, la protectora de animales que ha colaborado con la Ruta del Vino Somontano.

Los cinco, presentan el territorio desde diferentes enfoques según sus características y carácter: Roko, el viajero, nos da el punto de partida, nuestra ubicación y presenta la DOP Somontano; Puki, es la compañera con la que saborear nuestros productos agroalimentarios; Fonsi, es un “enoperrista” que nos lleva a visitar Barbastro y sus bodegas; Con Cloe, la aventurera, recorremos la Sierra de Guara y visitamos los pueblos de Somontano; Por último Atlas, el sociable, tiene propuestas para todo tipo de viajero.

A la presentación, han asistido varias de las personas que han acompañado a los actores perrunos en el reportaje, representantes de empresas que han hecho posible el desarrollo del proyecto, y algunos establecimientos adheridos a la Ruta del Vino Somontano.

Se han podido conocer los materiales realizados: un folleto y una landing page.

A través de estos materiales se facilitan al turista servicios y consejos útiles para su visita a la Ruta del Vino Somontano con perro, pero además conciencia sobre el abandono, ofrece consejos útiles para viajar y fomenta el respeto para la mejor convivencia entre perros y humanos.

Este proyecto no es una acción de promoción turística más -como ya ha demostrado la Ruta del Vino Somontano en otros proyectos- además de trabajar la promoción turística del territorio, se enfoca hacia la consecución de fines, que en la medida de lo posible, consigan mejorar nuestra sociedad.

Trabajar con Fonsi, Roko, Cloe, Puki y Atlas, no ha sido fácil, no se ha fotografiado a perros que están acostumbrados a órdenes básicas, o con la facilidad de hacerlo junto a sus dueños, con los que tienen conexión y confianza. Los perros del Arca de Santi, son perros que han sufrido el abandono, y que pese a contar con la ayuda de sus cuidadores, no están habituados a las situaciones a las que se han encontrado en el desarrollo del reportaje. La sesión ha sido compleja, pero gracias a perros y humanos, y la profesionalidad de Jorge Fuembuena, Sara Rubio y Victoria Álvaro, hemos conseguido un resultado precioso. Una campaña, como ha dicho Clara Bosch “de la que nos sentimos muy orgullosos”.

Por el momento: 9 alojamientos, 17 restaurantes y bares de vinos, 12 bodegas, 4 museos y empresas de actividades, 3 comercios y 1 empresa de taxis, facilitan ya el turismo con perro en la Ruta del Vino Somontano, pero cada vez serán más los establecimientos que decidan adherirse. La Ruta del Vino Somontano ofrece asesoramiento, formación y otras facilidades para poder trabajar este tipo de turismo tan al alza.