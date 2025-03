STARMUS La Palma, el festival que une ciencia, espacio y música

viernes 21 de marzo de 2025 , 08:58h

Bajo uno de los cielos más puros del planeta, la isla de La Palma se prepara para acoger un evento que trasciende lo ordinario. Del 25 al 28 de abril de 2025, la isla se convertirá en el epicentro mundial de la ciencia, la música y la exploración espacial con la celebración de STARMUS La Palma 2025.

Bajo el lema "La Isla de las Estrellas", y junto con la Fundación Starlight, STARMUS La Palma agudizará su enfoque en los principales desafíos para proteger los cielos de la contaminación y los desechos espaciales. Así, en el marco de la 'Declaración Starlight o Declaración de La Palma' en Defensa del Cielo Nocturno y el Derecho a la Luz de las Estrellas—promovida por el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) y redactada y firmada por instituciones internacionales como la UNESCO, la OMT y la UAI, entre otras, con la Fundación Starlight como organismo responsable—esta edición será una plataforma clave para generar mayor visibilidad y conciencia sobre este tema.

La programación contará con más de 45 ponentes de prestigio, entre ellos ocho Premios Nobel, astronautas legendarios, expertos en inteligencia artificial y ciberseguridad, así como figuras inspiradoras como la renombrada etóloga Jane Goodall -fundadora del Instituto Jane Goodall y Mensajera de la Paz de la ONU- y el astrofísico y músico Brian May. Las ponencias se llevarán a cabo en Puerto Naos durante los días 25, 26 y 28 de abril, en horario de 14:00 a 18:30, y estarán acompañadas por dos exclusivas mesas redondas en el Gran Telescopio Canarias (GTC) en Roque de los Muchachos, el 27 de abril a las 12:00 y 15:00 horas.

Un programa musical de primer nivel; el Concierto ‘Sonic Universe’

STARMUS La Palma 2025 no solo será un espacio para la divulgación científica, sino también un festival musical de primer nivel. La música será una pieza clave del evento con una serie de conciertos que reunirán a artistas nacionales e internacionales. El festival se inaugurará el 25 de abril en Santa Cruz de La Palma con un concierto sinfónico a cargo de la Orquesta STARMUS, bajo la dirección de José María Vicente.

El 26 de abril, en Puerto de Tazacorte, se celebrará el gran concierto de STARMUS, el icónico ‘Sonic Universe’, en el que debutará la STARMUS All Stars, -una banda compuesta por grandes leyendas del rock, Ron "Bumblefoot" Thal (ex Guns&Roses), Derek Sherinian (ex Kiss), Ash Sheehan, Tony Franklin (ex Black Sabbath) y Dino Jelusik (Whitesnake) y el icónico Glenn Hughes (ex vocalista de Deep Purple, Black Sabbath,etc) como ‘invitado especial’- así como el gran compositor y ganador de un Oscar y 15 Grammys Latinos, Jorge Drexler, los populares Efecto Pasillo, el gran dúo de las Knarias, el astro-pop traído de Chile de los Flangr. Por último, el 27 de abril, en Santa Cruz de La Palma, tendrá lugar la esperada Noche Clásica, con la participación de un cuarteto inmejorable encabezado por dos grandes damas de la lírica: Montserrat Martí Caballé y Simona Todaro-Pavarotti, acompañadas por el barítono Luis Santana y Víctor Carbajo al piano.

Espacios de divulgación científica para todos

Además de las ponencias y conciertos, STARMUS La Palma 2025 ofrecerá los STARMUS Camps, 2 ferias de divulgación científica diseñados para todos los públicos y que tendrán lugar en Los Llanos de Aridane y Santa Cruz de La Palma. Estos espacios ofrecerán un programa ‘non´stop’ durante los 4 días del festival de exposiciones interactivas, charlas, talleres en vivo y actuaciones musicales en un formato dinámico y accesible para todos los públicos. Algunas de las áreas temáticas destacadas en la zona Expo serán la astronomía, con la participación de la Fundación Starlight, elIAC y el CTAO - el futuro observatorio de rayos gamma más grande y potente del mundo- la vulcanología, a cargo del Instituto Geofísico de Canarias; el medio ambiente, sensibilización medioambiental de la mano del gran Instituto Jane Goodall; y la energía y la tecnología, donde se presentará el megaproyecto de fusión nuclear ITER.

Entre los ponentes del programa de ponencias se incluye un gran elenco de divulgadores científicos como Mar Gómez, directora de climatología de eltiempo.es; el entrenador de astronautas y atleta olímpico Guillermo Rojo; el divulgador y presentador del popular programa Órbita Laika, Eduardo Sáenz de Cabezón; el reconocido astrobiólogo Carlos Briones; el podcast SIGMA 5 de la Sociedad Española de Astronomía; Isabel Béjar del CERN; o el popular divulgador José Luis Oltra “Cuarentaydos”.

El evento incluirá también jornadas dedicadas a “INTERSCHOLAR”, el el proyecto educativo de STARMUS La Palmacon el gran físico y divulgador Javier Santaolalla y el Instituto Jane Goodall y con la colaboración especial de Efecto Pasillo yJorge Drexler. Este programa educativo está destinado a estudiantes de primaria y secundaria y busca acercar la ciencia, el medioambiente y la música a las nuevas generaciones a través de un enfoque dinámico e inspirador. Actualmente, ya son 49 los centros educativos participando en el proyecto que culminará en el festival.

Todos estos eventos se celebran bajo uno de los cielos más limpios del planeta y los STARMUS Camps ofrecen la oportunidad de experimentar la observación astronómica en un entorno privilegiado.

Un destino privilegiado para el astroturismo

La celebración de STARMUS en La Palma no es casualidad. La isla, declarada Destino y Reserva Starlight, es uno de los mejores lugares del mundo para la observación del cielo nocturno gracias a sus condiciones excepcionales de visibilidad y la protección contra la contaminación lumínica. Su reconocimiento como referente en astroturismo se refuerza con la presencia del Gran Telescopio Canarias, el mayor telescopio óptico e infrarrojo del mundo, que servirá como escenario para algunas de las actividades del festival. Este evento contribuirá a consolidar a La Palma como un destino privilegiado para los amantes del universo y a posicionar la isla como un destino líder en astroturismo, un segmento en crecimiento que ofrece oportunidades para diversificar su oferta turística y atraer a visitantes durante todo el año.