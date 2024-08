Condeduque avanza algunas citas culturales de la nueva temporada 2024-25

sábado 03 de agosto de 2024 , 08:42h

El Centro de Cultura Contemporánea Condeduque dará a conocer todos los detalles de su nueva temporada, que abarca de septiembre de 2024 a junio de 2025, el próximo miércoles 11 de septiembre, con propuestas exclusivas de danza, música, teatro, arte, cine, mediación y pensamiento.

Una temporada que contemplará un año más colaboraciones con el Festival de Otoño, JazzMadrid´24 e Inverfest 2025, y continuará desarrollando ciclos como Soundset Series, dedicado a la música electrónica enfocada a la innovación y a la escucha.

Algunas de las nuevas propuestas escénicas que inaugurarán la temporada serán Juana Nocturna de la coreógrafa La Ribot y The Room Where It Happens del creador Iker Karrera, ambas en septiembre y en el apartado musical los conciertos de Victoria Canal y Busra Kayikci, en octubre.

Asimismo, se pueden adquirir las entradas para estas actividades y para los espectáculos que Condeduque programará en colaboración con el Festival de Otoño To Move In Time de Forced Entertaiment y Campo de Sarah Vanhee para noviembre, ya disponibles en la web del centro: www.condeduquemadrid.es

La Ribot_Juana nocturno (13 y 14 de septiembre)

La coreógrafa y artista visual, Premio Nacional de Danza, La Ribot estrenará en Condeduque su última propuesta escénica Juana nocturno. En esta nueva obra, la opresión deja de ser un tema narrativo, para convertirse en una experiencia temporal y esencialmente sonora. La obra está basada en el cancionero, colección de canciones regaladas a Juana I de Castilla y Felipe el Hermoso en su boda, en la que el compositor Iñaki Estrada compuso la música original.

Iker Karrera_The Room Where It Happens (del 27 al 29 de septiembre)

El creador vasco afincado en Madrid se subirá al escenario junto a cinco bailarines que estarán instalados dentro de su habitación privada y The Room Where It Happens convierte el escenario en un territorio “donde la intimidad se hace pública”, según apunta el propio Karrera.

Victoria Canal (10 de octubre)

Cantante, compositora y productora, Victoria Canal ha recibido dos premios Ivor Novello, en reconocimiento a su talento como compositora, un premio Attitude Pride y una nominación a los premios The Imagen por su debut como actriz de televisión en la aclamada serie antológica de Apple TV+ Little America. En 2022, Canal publicó su EP Elegy que incluía el single Swan Song, que Chris Martin, de Coldplay, calificó como "una de las mejores canciones jamás escritas".

Busra Kayikci (11 de octubre)

Pianista y compositora, Busra Kayikci lanzó de forma independiente el sencillo Doğum (en turco, Birth), al que pronto siguió su álbum debut Eskizler (en turco, Sketches), una colección de nueve piezas minimalistas para piano solo. Entre sus sencillos digitales posteriores se encuentran: Tuna (lanzado en 2020) y Qarib, que se incluyó en la primera compilación de Piano Day, publicada en 2022 por Leiter Verlag de Nils Frahm.

Sarah Vanhee_Mémé en colaboración con el festival de Otoño (14 y 15 de noviembre)

El dispositivo escénico de la intérprete Sarah Vanhee es sencillo. Sola en un escenario poblado de voces, Vanhee se rodea de objetos, vídeos y títeres (fantasmas, sombras y niños) creados en colaboración con la marionetista mexicana Toztli Abril de Dios. Esos títeres, más bien muñecas, no hablan. Les devuelve, a través de ella, la palabra, que comparte con las palabras de la propia artista.

Forced Entertaiment_To Move In Time_ en colaboración con el festival de Otoño (21 y 22 de noviembre)

A pesar de su título, To Move in Time, obra del dramaturgo británico y director artístico de Forced Entertainment Tim Etchells que ha concebido un viaje a las palabras, que son las que describen las acciones, los pensamientos, las especulaciones en torno al tiempo. Para ello ha elegido a un solo actor, el veterano Tyrone Huggins, asociado desde 2022 a Forced Entertainment, compañía que celebra cuarenta años sobre los escenarios durante este 2024.