Unending love, or love dies, on repeat like it's endless, del coreógrafo polaco Alex Baczyński-Jenkins, llega a Réplika Teatro del 25 al 27 de abril.

La obra es una coreografía que profundiza en las relaciones entre el deseo, la danza, la fragmentación, el amor (entendido como comunalidad), el duelo y el tiempo. La pieza se adentra en los estados de percepción en el umbral del duelo, la esperanza y la celebración. Una escucha radiante que nace del dolor y se enfrenta a presenciar el estado de tránsito de la vida a la muerte. Los significados y las percepciones se amplían, se deshacen y se fragmentan mientras la coreografía produce microgramáticas de conexión. La pieza manifiesta formas relacionales de estar con y para los demás, a pesar de y en resistencia a las abrumadoras arquitecturas de la violencia. La coreografía se representa en varias constelaciones, entre uno y cuatro intérpretes. El público podrá entrar y salir del espacio cuando desee.

A través del gesto, la sensualidad, la relacionalidad y el tacto, la práctica de Baczyński-Jenkins despliega estructuras y políticas del deseo. Esto incluye el estudio de las relaciones entre la sensación y la sociabilidad, la expresión encarnada y la alienación, las texturas de la experiencia cotidiana, y los legados queer utópicos latentes. Es cofundador de Kem, un colectivo feminista queer con sede en Varsovia centrado en la coreografía, la interpretación y el sonido en la intersección con la práctica social. A través de diversos formatos experimentales y la construcción de comunidades, Kem se involucra en la intimidad crítica y el placer queer.

Nuestras relaciones íntimas son políticas. El tejido de nuestros afectos, nuestras amistades y nuestros amores, los sentimientos y sus contornos pueden formar el material para vivir y pensar y también ser la base para que el coreógrafo cree su obra. Así, Baczyński-Jenkins explora las dimensiones estructurales y políticas del deseo colectivo. Los bailarines se dispersan en constelaciones de relaciones cambiantes. Se despliegan gestos compartidos, tacto y sensualidad, surgen dúos o tríos, evolucionan y se dispersan para dar lugar a otras formas de colaboración. El tiempo se transforma, y pasa, para crear una danza inmersiva, intercalada con estas relaciones efímeras o latentes, en la que la pérdida, la expectación, la búsqueda de la utopía y una inmediatez intensamente vivida son elementos que cohabitan unidos en una única espiral.

El artista y coreógrafo polaco con sede en Berlín Alex Baczyński-Jenkins hará suyo este escenario para presentar su obra Unending love, or love dies, on repeat like it’s endless, una coreografía que explora el deseo, la pérdida y el tiempo, generando una escucha radiante en el umbral del duelo y la celebración; un artista cuyas obras han pasado por escenarios como Kunstenfestivaldesarts (Bruselas), Festival d'Automne (París), Tanzquartier Wien (Viena), Something Great (Berlín), Kunsthalle Basel (Basilea), Chisenhale Gallery (Londres), La Biennale di Venezia (Venecia), Festival de Marseille (Marsella), De Singel (Amberes), Stedelijk Museum (Amsterdam), Migros Museum of Contemporary Art (Zurich), Palais de Tokyo (París), Sophiensaele (Berlín), Lafayette Anticipations (París), Museum of Modern Art (Varsovia), Swiss Institute Contemporary Art (Nueva York), Callie's (Berlín) o Santarcangelo Festival (Italia).

La visita de la obra Unending love, or love dies, on repeat like it’s endless está cofinanciada por el Ministerio de Cultura y Patrimonio Nacional de Polonia y coorganizado por el Instituto Adam Mickiewicz como parte del programa cultural internacional de la Presidencia polaca del Consejo de la Unión Europea 2025 de Polonia. Con la colaboración del Goethe-Institut Madrid.