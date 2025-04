Calima y lluvia de barro: conducir seguro con el coche limpio

viernes 11 de abril de 2025 , 09:07h

La borrasca Olivier trae consigo las conocidas como “lluvias de barro” y la presencia de calima en toda la Península y especialmente en Andalucía. Además de los cielos anaranjados, muchos vehículos pueden amanecer cubiertos de barro. Ante esta situación, Norauto, cadena de mantenimiento y equipamiento integral del automóvil, destaca la importancia de limpiar bien el coche antes de conducir para garantizar la seguridad. Además, enumera los seis elementos principales del vehículo que deben ser revisados con la llegada de este temporal y las fuertes lluvias.

Si el coche está estacionado en la calle, es posible que se encuentre lleno de barro en los próximos días. La calima y la lluvia de barro comenzarán a ganar fuerza desde este mismo miércoles en Andalucía y se extenderá hasta el viernes por la mayor parte de la península y Baleares. Esta situación es especialmente peligrosa si se va a conducir. El barro acumulado en el coche impide que el conductor pueda ver bien y ser visto por el usuario.

La importancia de limpiar el coche para conducir seguro

-Un coche sucio es menos visible. Los coches en colores oscuros son menos visibles, por lo que es importante que el vehículo mantenga el color. El brillo que ofrece un coche limpio contribuye a su visibilidad.

-Un cristal sucio impide que el conductor vea bien y, además, contribuyen a los reflejos y a los destellos. Por este motivo, es importante limpiar los cristales tanto por fuera como por dentro.

-Los faros ayudan a ver mejor en condiciones de baja visibilidad y a ser vistos por el resto de usuarios. La acumulación de suciedad interfiere en la luz que emiten.

-La acumulación de polvo y suciedad acelerará el proceso de envejecimiento de los elementos del vehículo y, por lo tanto, del propio coche.

Norauto recomienda limpiar en primer lugar el parabrisas para poder llevar el vehículo a una zona de lavado donde ejercer una fuerte agua a presión sobre el automóvil. No se recomienda rascar hasta que no se haya eliminado todo el barro para no producir arañazos.

Precaución ante la lluvia de barro

En lo que respecta a las lluvias, la compañía recomienda revisar estos elementos de seguridad para evitar contratiempos:

1- Neumáticos: un neumático desgastado pierde agarre o adherencia, sobre todo en mojado. La banda de rodadura no puede ser inferior a 1,6 mm aunque desde Norauto se recomienda no bajar de 3 mm, sobre todo con suelo mojado. Y es que un neumático desgastado aumenta radicalmente el riesgo de aquaplanning y alarga la frenada de forma alarmante.

Se puede comprobar el desgaste de un neumático con un medidor de profundidad o profundímetro. También se pueden localizar los testigos de desgaste repartidos por la banda de rodadura, los fabricantes incluyen en el flanco del neumático una serie de indicadores, que pueden ser el propio logotipo de la marca, un triángulo o las siglas TWI (Tread Wear Indicator). Un neumático próximo a ese límite de desgaste puede no ser seguro por lo que se recomienda cambiarlo antes.

Es importante revisar la mayor parte de la banda de rodadura y no olvidar la zona interior, porque el desgaste puede ser irregular.

Desde Norauto se hace hincapié en que es el dibujo de los neumáticos el encargado de dispersar el agua que se introduce bajo las ruedas, de manera que se maximice la adherencia con el terreno. Esto permite mejorar la tracción y evitar que el coche planee sobre superficies mojadas. Por ello, es muy importante cambiar las ruedas cuando están desgastadas o en mal estado, especialmente con lluvia.

2- Escobillas : ayudan a mantener la visibilidad del parabrisas y a que esté despejado. Son muy importantes tanto las escobillas delanteras como las traseras. Con lluvia, los limpiaparabrisas ayudan a retirar el agua y que el conductor pueda ver. Si no está en buen estado, no hacen el correcto barrido e incluso puede empeorar la visibilidad, ya que en vez de limpiar pueden ensuciar más.

La duración de las escobillas en condiciones óptimas de funcionamiento es de aproximadamente un año.

3- Líquido limpiaparabrisas : es importante para limpiar el parabrisas ante las primeras gotas de lluvia. Hay que revisar el nivel y añadir en caso de ser necesario. Aunque no solo con lluvia, también es recomendable revisar aceite, dirección asistida, líquido de frenos y, sobre todo, anticongelante.

4- Correcto funcionamiento del climatizador o el sistema para desempañar los cristales : los cristales se empañan cuando están fríos y por la diferencia de temperatura respecto al interior del vehículo. Muchos vehículos cuentan con un sistema automático propio de anti-empañamiento de los cristales, tanto el de delante como el trasero. En caso contrario, se puede dirigir el aire acondicionado al máximo hacia ellos.

5- Luces : revisar que no hay ninguna luz fundida y que están niveladas. Hay que recordar que con lluvia se deben llevar encendidas las luces de posición y cruce. Las de niebla sólo si la lluvia es intensa.

6- Frenos : se deben comprobar pastillas y discos -siempre es mejor que lo haga un profesional-. Con la lluvia, la distancia de frenado aumenta. A una velocidad de 50 km/h la distancia de frenado se puede casi duplicar con lluvia.

En los días de lluvia y de barro, Norauto hace hincapié en la importancia de, además de revisar el vehículo, realizar una conducción responsable. Se debe reducir la velocidad y adaptar la conducción a las condiciones climatológicas y situación de la vía. Igualmente, hay que aumentar la distancia de seguridad respecto al vehículo que precede, ya que la distancia de frenado aumenta. Con lluvia y barro en el ambiente se perciben peor las señales y al resto de usuarios, hay que mantener la atención y ser previsor. Por supuesto, se debe evitar conducir en situaciones extremas donde no se pueda garantizar la seguridad y no haya visibilidad.