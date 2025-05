Estados Unidos: el fascinante mundo de sus parques temáticos

Con emocionantes montañas rusas y atracciones de vanguardia que transportan a los visitantes a lugares lejanos y mágicos, los parques temáticos de todo Estados Unidos ofrecen a los viajeros oportunidades para crear recuerdos que duran toda la vida. Algunos parques y atracciones son completamente nuevos y cuentan con la última tecnología e innovación, mientras que otros han deleitado a los visitantes durante décadas y tienen un atractivo encantador y nostálgico.

"Los parques temáticos tienen una forma especial de producir alegría, sin importar la edad", ha destacado Fred Dixon, presidente y CEO de Brand USA. "Desde la adrenalina de una montaña rusa hasta el encanto de un parque que ha existido durante generaciones, estas experiencias son parte de la emoción que supone visitar los Estados Unidos. En este momento, los parques de todo el país están llenos de energía, nuevas atracciones y aniversarios importantes, y estamos encantados de dar la bienvenida a los viajeros de todo el mundo para que sean parte de ello".

UNIVERSAL INAUGURA ALGO ÉPICO EN ORLANDO

La noticia más importante en los parques temáticos en los EE. UU., y realmente en todo el mundo, es el debut de Universal Epic Universe, que está programado para abrir el 22 de mayo. La cuarta puerta en Universal Orlando en Florida, el nuevo parque invitará a los visitantes a explorar espacios llenos de atracciones, como Dark Universe, que rendirá homenaje a Drácula y otros monstruos clásicos de Universal. Además, los visitantes viajarán a través del tiempo para vivir una aventura inolvidable en ‘The Wizarding World of Harry Potter™ – Ministry of Magic™’; criaturas míticas sobrevolarán a los visitantes en ‘Cómo entrenar a tu dragón: Isla de Berk’; y los videojuegos más míticos cobrarán vida en ‘SUPER NINTENDO WORLD. ™’

En el cercano Walt Disney World, a partir del verano el nuevo desfile nocturno, ‘Disney Starlight: Dream the Night Away’, llenará la Main Street U.S.A. de un reino mágico con deslumbrantes carrozas llenas de luz. Disney's Hollywood Studios estrena dos nuevos programas: ‘Disney Villains: Unfairly Ever After’, con Cruella de Vil, Maléfica y otros villanos, y ‘The Little Mermaid: A Musical Adventure’.

En otra parte de la capital mundial de los parques temáticos, los visitantes pueden volar sobre el Ártico en una nueva atracción de teatro volador y luego ver ballenas beluga, morsas y otros animales reales cuando Expedition Odyssey se inaugure esta primavera en SeaWorld Orlando. Los visitantes también podrán encontrar vida marina en el nuevo acuario SEA LIFE Florida, que se inaugurará el 23 de mayo en LEGOLAND®, Florida.

Más allá de los parques, hay mucho que explorar en Orlando y sus alrededores, incluidos recorridos en hidrodeslizador y otras actividades al aire libre y una llamativa escena artística y de entretenimiento. En la cercana Bahía de Tampa, abundan las playas de arena blanca como el azúcar junto con el atractivo cosmopolita del centro de St. Petersburg y Tampa.

EL 70 ANIVERSARIO DE DISNEYLAND RESORT Y OTROS PARQUES QUE HAN RESISTIDO AL PASO DEL TIEMPO

Cuando Walt Disney creó el Disneyland Resort original en Anaheim, California, hace siete décadas, estableció la plantilla para el parque temático moderno y marcó el comienzo de una nueva era de entretenimiento experiencial. El legendario parque presentará un gran espectáculo por su 70 aniversario y celebrará la felicidad a partir del 16 de mayo. El espectáculo ‘Tapestry of Happiness’ contará la historia de Disneyland; una cabalgata de personajes recorrerá los paseos del parque; y el desfile ‘Paint the Night Parade’ y el espectáculo ‘Wondrous Journeys’ deslumbrarán después de que se ponga el sol con luces brillantes, proyecciones animadas y fuegos artificiales que explotarán sobre el Castillo de la Bella Durmiente. En el adyacente ‘Disney California Adventure’, ‘World of Color Happiness!’, la última versión del espectáculo nocturno combina ingeniosamente fuentes de colores, láseres y una enorme pantalla de agua, marcará el hito del aniversario. El 17 de julio, ‘Walt Disney-A Magical Life’ debutará en la Main Street Opera House de Disneyland. El espectáculo contará con una versión animatrónica del fundador de la compañía, pionero en la tecnología robótica.

"Conocido como el 'Lugar más feliz del mundo', hemos atendido a visitantes de todo el planeta", ha apuntado Sybil Crum, vicepresidenta de marketing y estrategia comercial de Disneyland Resort. "Este evento único en la vida celebrará siete décadas de felicidad que hemos hecho juntos, llenos de alegría, con nuevas experiencias, entretenimiento deslumbrante, decoración alegre y mucho más".

Dollywood, el parque de Pigeon Forge, Tennessee, establecido por la icónica artista y nativa de Smoky Mountains, Dolly Parton, también está celebrando un cumpleaños importante. La temporada de su 40 aniversario incluirá una serie de festivales, mucha música en vivo (que se espera en el parque de la reconocida cantante y compositora), fabulosas montañas rusas y atracciones centradas en Dolly, como la nueva ‘Dolly Parton Experience’, que sumerge a los visitantes en su célebre carrera y vida. La región está llena de cosas que ver y hacer, como las majestuosas Grandes Montañas Humeantes, el parque nacional más popular del país; el parque de aventuras en la cima de la montaña, Anakeesta, que ofrece actividades como montañas rusas alpinas y la caminata nocturna encantada, Astra Lumina; y el distrito de restaurantes, tiendas y entretenimiento, The Island in Pigeon Forge.

Ubicado en Branson, Missouri, el parque hermano de Dollywood, Silver Dollar City, lleva a los visitantes a la década de 1880 con increíbles atracciones como la montaña rusa cubierta ‘Fire in the Hole’ recientemente renovada, demostraciones de artesanos de la época y recorridos por Marvel Cave. La ciudad de la montaña Ozark tiene mucho que ofrecer, incluyendo una gran cantidad de espectáculos en vivo, como el crucero con cena en barco con ruedas de paletas Showboat Branson Belle, y atracciones como el Museo del Titanic.

Se puede experimentar atracciones históricas como la montaña rusa recientemente renovada de alrededor de 1927, Wildcat, en el parque más antiguo del país que aún está en funcionamiento, Lake Compounce en Connecticut. Las atracciones clásicas como la montaña rusa de madera ‘Jack Rabbit’ y el paseo en barco ‘Old Mill’, que datan de 1920 y 1901 respectivamente, todavía están rodando en Kennywood en Pensilvania. En otras partes del estado, el Knoebels, de entrada gratuita, que abrió sus puertas en 1926, cuenta con aclamadas atracciones como las montañas rusas de madera, Phoenix y Twister. También hay atracciones antiguas, como el tiovivo y la montaña rusa del siglo XIX, en Lagoon, pero el parque de Utah también cuenta con atracciones modernas, como la montaña Primordial que cuenta con una experiencia que alterna escenarios al aire libre y secciones interiores, y ofrece una narrativa inmersiva con múltiples desenlaces.

PARQUES CON VISTA AL MAR

El famoso Coney Island de Nueva York es uno de los lugares de nacimiento de la industria del entretenimiento. Los visitantes aún pueden experimentar algunas de sus atracciones emblemáticas y venerables, como la montaña rusa Coney Island Cyclone y la Wonder Wheel, así como pasear por su hermoso paseo marítimo junto al mar. Hacia el sur, varios parques de atracciones salpican la costa de Nueva Jersey, incluidos Morey's Piers y Playland's Castaway Cove.

La Centennial Wheel de 61 metros de altura en el Navy Pier de Chicago es una oda a la rueda de la fortuna original que debutó en la Exposición Mundial Colombina de 1893 de la ciudad. Hay otras atracciones, así como restaurantes, tiendas, cruceros turísticos y mucho más para explorar en el muelle de los Grandes Lagos. Las atracciones llenan el muelle de placer histórico de la isla de Galveston en la costa de Texas. Del mismo modo, puede abordar un carrusel, una montaña rusa y otras atracciones en Pacific Park en el muelle de Santa Mónica en el sur de California. Ubicado cerca de Hollywood, el popular parque ha hecho cameos en docenas de películas y programas de televisión. En otras partes del Estado Dorado, las montañas rusas clásicas y más diversión te esperan en el Belmont Park de San Diego, que celebra su 100 aniversario en 2025, y en el hermoso paseo marítimo de Santa Cruz Beach, que ha estado emocionando y deleitando a los visitantes desde 1907.

¿TE ATREVES CON ESTAS NUEVAS ATRACCIONES?

En cuanto a la emoción, no hay nada más estimulante que Cedar Point, el histórico parque de atracciones de Ohio que se adentra en el lago Erie. Entre su increíble colección de 17 montañas rusas hay dos nuevas que se encuentran entre las más extremas del mundo. Cuando se inaugure este verano, Siren's Curse será la primera montaña rusa inclinada en el hemisferio occidental. Se llama así porque sus trenes subirán una colina de elevación de casi 50 metros de altura y se detendrán en una sección sin salida de la vía que luego se inclinará hacia abajo para conectarse con el resto del recorrido. Para no quedarse atrás, la Top Thrill 2 con una altura de 128 metros, la montaña rusa más alta del mundo, alcanza la asombrosa velocidad de 193 km/h.

Otras montañas rusas nuevas incluyen Wrath of Rakshasa en Six Flags Great America cerca de Chicago. Conocida como una montaña rusa de buceo, ascenderá a 55 metros de altura y colgará sobre un precipicio durante unos momentos agonizantes antes de finalmente liberarse en una caída más allá de la vertical que será seguida por cinco inversiones al revés. Kings Dominion en Virginia recientemente dio la bienvenida a Rapterra, una montaña rusa de alas lanzada en la que las piernas de los pasajeros cuelgan en el aire mientras se elevan 44 metros en asientos en voladizo a ambos lados (o las "alas") de la pista. Los lanzamientos magnéticos arrojarán a los pasajeros hacia adelante y hacia atrás en la primera montaña rusa Super Boomerang de América del Norte, ‘The Flash: Vertical Velocity’ en Six Flags Great Adventure en Nueva Jersey. Para su cuarta temporada, el parque temático Lost Island en Iowa estrenará Fire Runner, una montaña rusa de un solo riel que desconcertará a los pasajeros con sus maniobras acrobáticas. Y Fast & Furious: Hollywood Drift, que llegará a Universal Studios Hollywood en 2026, pondrá a los pasajeros detrás del volante para una persecución a alta velocidad y a gran velocidad por las calles de Los Ángeles en una experiencia de montaña rusa tan audaz e implacable como la propia franquicia cinematográfica.

DIVERSIÓN EN UN PARQUE ACUÁTICO A PRUEBA DE CLIMA

Los viajeros no tendrán que preocuparse de que la lluvia o las inclemencias del tiempo le impidan gritar y gritar a bordo de los toboganes de agua cuando reserve una estadía en un parque acuático cubierto. Siempre es templado en los parques climatizados que están llenos de ríos lentos, piscinas de olas y otras atracciones que esperaría encontrar en los parques al aire libre. Entre las formas divertidas de mojarse en el recientemente inaugurado Okana Resort & Indoor Waterpark en Oklahoma se encuentran una montaña rusa de agua cuesta arriba y un paseo familiar en balsa. Dos nuevos Great Wolf Lodge Resorts debutaron el año pasado, uno cerca de Houston en Texas y el otro en Naples, Florida. Una tercera ubicación comenzará a recibir huéspedes a finales de esta primavera en Connecticut como parte del Foxwoods Resort Casino. Además de los parques acuáticos, los Great Wolf Resorts incluyen bolos, experiencias de realidad virtual y otras actividades para que las familias disfruten juntas. Un enorme parque acuático de más de 16.000 metros cuadrados será la atracción principal del Kalahari Resort, que abrirá sus puertas en Virginia en 2026.

No todos los parques acuáticos cubiertos incluyen un hotel. Puede hacer mucho frío en Anchorage, Alaska, pero el H2Oasis independiente ofrece un oasis de bienvenida donde los trajes de baño son de rigor. DreamWorks Water Park, el parque acuático cubierto más grande del país, está ubicado en el enorme complejo de compras, restaurantes y entretenimiento American Dream (que también incluye un parque temático cubierto, una colina de esquí cubierta y muchas otras atracciones) en East Rutherford, Nueva Jersey, justo más allá de la ciudad de Nueva York. Cuenta con la piscina de olas cubierta más grande del mundo, los toboganes de mayor velocidad con cámaras de lanzamiento de trampilla y otras diversiones acuáticas, todas temáticas de películas de DreamWorks como "Shrek" y "Kung Fu Panda".

Okana Resort, ubicado en Oklahoma, ofrece un emocionante parque acuático tanto interior como exterior, lo que permite disfrutar de diversión sin salir del hotel y sin preocuparse por el clima. (Créditos: Brand USA).

DESCUBRE DÓNDE DORMIR SIN SALIR DEL PARQUE

Muchos parques temáticos también ofrecen hoteles en la propiedad donde los huéspedes pueden retirarse después de largos días viajando por los rieles. Por ejemplo, el lujoso Universal Helios Grand Hotel abrirá sus puertas cuando se estrene el Universo Épico de Universal. Con vistas e integrada con el nuevo parque, la propiedad de influencia mediterránea ofrecerá a los huéspedes una puerta dedicada para acceder fácilmente a la diversión. A principios de este año, el complejo de parques temáticos agregó dos hoteles adicionales cercanos, Stella Nova y Terra Luna, lo que eleva el número total de lugares para alojarse a 11 en su campus ampliado. El HeartSong Lodge and Resort de 300 habitaciones, que abrió sus puertas en 2023 y es el segundo hotel de Dollywood, cuenta con un ambiente de cabaña de parque nacional que complementa su encantador entorno de las Montañas Humeantes. Cuando debute el próximo año, el Silver Dollar City Resort ofrecerá a los visitantes vistas imponentes de los Ozarks, así como del lago Table Rock.

SABORES IRRESISTIBLES Y ORIGINALES

La comida es una gran parte de la diversión en los parques. En los parques de Universal, puedes brindar por Harry Potter y la pandilla con una cerveza de mantequilla espumosa o disfrutar de un batido único y pecaminosamente delicioso Toothsome Chocolate Emporium. Ninguna visita a los parques de Disney está completa sin la delicia tropical congelada, retorcida, Dole Whip. Para una cena más refinada, considere hacer una reservación en el restaurante Carthay Circle de Disneyland o en Napa Rose. Los restaurantes de lujo de Walt Disney World incluyen el California Grill y el Victoria & Albert's, galardonado con una estrella Michelin.

El aroma del pan de canela esponjoso y recién horneado atrae a los visitantes en Silver Dollar City y Dollywood, al igual que las papas fritas Potato Patch en Kennywood y Lake Compounce. Nathan's Famous ha estado sirviendo su, bueno, famosos perritos calientes en Coney Island desde 1916. Los clientes hambrientos comenzaron a hacer cola para comprar pollo frito, pasteles de moras y otros platos deliciosos en 1934 en el restaurante Mrs. Knott's Chicken Dinner, el precursor del parque temático adyacente del sur de California, Knott's Berry Farm. Puede oler el chocolate que se fabrica en la planta cercana en Hershey, Pensilvania, y disfrutar de una barra de chocolate Hershey y otras golosinas de chocolate en Hersheypark.