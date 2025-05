El Mirador de Las Palomas, en Adeje, opta a un premio nacional de arquitectura

viernes 23 de mayo de 2025 , 09:24h

El Mirador de Las Palomas, ubicado en el litoral de La Enramada en Adeje, ha sido nominado en la categoría de Paisaje en los Premios Arquitectura que otorga el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE). Esta distinción reconoce las obras que destacan por su aportación social, cultural y medioambiental dentro del ámbito arquitectónico y urbanístico.

La intervención, impulsada por el Ayuntamiento de Adeje, y llevada a cabo por Jiménez Bazán Arquitectos, ha supuesto la recuperación y revitalización de un espacio natural de gran valor en el entorno de San Sebastián (La Caleta), convirtiéndolo en una zona de esparcimiento plenamente accesible e integrada con el paisaje.

Para el alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga, “recibir esta nominación nos enorgullece enormemente, porque lo que buscábamos con la renovación del mirador era destacar la belleza del entorno, rescatar su valor y ponerla a disposición de las personas, tanto residentes como visitantes. Hemos diseñado el mirador para que sea completamente accesible, permitiendo que todas las personas disfruten del paisaje y de esta experiencia única”.

Además, el alcalde recordó que Adeje ya ha sido reconocida anteriormente por otras intervenciones arquitectónicas destacadas, como la Plaza de España, premiada en el World Architecture Festival (WAF) en la categoría New and Old, y ganadora del Premio de Arquitectura Manuel de Oráa.

Mirador de Las Palomas, una ventana al Atlántico

El proyecto ha priorizado una integración armónica con el medio natural, respetando las formas, texturas y colores del terreno original. La nueva infraestructura sustituye las escaleras por una rampa accesible con un desnivel del 6 %, lo que permite que personas con movilidad reducida puedan acceder sin dificultad al mirador.

El recorrido incluye dos zonas de descanso, la primera de ellas con vistas a la playa de La Enramada y áreas de sombra. El trayecto culmina en una plataforma elevada con un diseño que permite que los límites visuales se fundan con el horizonte, ofreciendo una experiencia paisajística de gran calidad.

Para la pavimentación se ha utilizado hormigón continuo desactivado con áridos de tonalidades similares al entorno. Las barandillas y elementos de sombra están construidos en hormigón visto, garantizando la coherencia estética y la durabilidad. La iluminación se logró mimetizar mediante balizas en el suelo, eliminando elementos visualmente intrusivos y favoreciendo una percepción limpia del paisaje.