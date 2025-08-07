Costa Adeje estrena app para una experiencia turística más inteligente y personalizada

jueves 07 de agosto de 2025 , 09:21h

La aplicación, epicentro del proyecto “Adeje DTI”, integra servicios en tiempo real como el aforo de playas y aparcamientos, puntos Wi-Fi, agenda de eventos y comunicación de incidencias.

El Ayuntamiento de Adeje ha lanzado la aplicación móvil denominada “Adeje DTI” en formato IOS y “Costa Adeje” en Google Play, una plataforma digital innovadora que marca un importante avance en la transformación del municipio hacia un modelo de Destino Turístico Inteligente (DTI). La app, disponible de forma gratuita, está diseñada para mejorar la experiencia de residentes y visitantes, integrando en una única interfaz múltiples servicios de utilidad pública.

Este lanzamiento se enmarca en el desarrollo del proyecto “Adeje DTI”, una iniciativa estratégica impulsada por el Ayuntamiento de Adeje en colaboración con Red.es, entidad adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, y cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

La aplicación “Costa Adeje” “es mucho más que una guía turística, es el centro de mando del destino en la palma de la mano”, ha señalado Patricia Paulsen Fölling, concejal del área de Destino Turístico, Sostenibilidad e Innovación, quien también aseguró que “estamos poniendo la tecnología al servicio de la calidad de vida, ofreciendo soluciones reales a necesidades cotidianas y mejorando la eficiencia y transparencia de la gestión municipal”.

El desarrollo de esta aplicación supone un hito en la estrategia de digitalización del Ayuntamiento, orientada a la mejora continua de los servicios, la sostenibilidad y la participación ciudadana. Con un enfoque centrado en la innovación, el proyecto “Adeje DTI” incorpora también tecnologías como Big Data y redes de comunicación avanzadas para optimizar la gestión del destino y fortalecer el ecosistema económico local.

Una herramienta integral para residentes y visitantes

Gracias a una red de sensores IoT (Internet de las Cosas) y una infraestructura digital avanzada, la aplicación permite acceder en tiempo real a información relevante sobre el estado del municipio, fomentando una movilidad más sostenible y un disfrute ordenado del entorno. Entre sus principales funcionalidades destacan: