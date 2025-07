“Beach break, summer smiles”, la nueva campaña de The Residence Maldives

martes 08 de julio de 2025 , 09:22h

The Residence Maldives, parte del grupo Cenizaro, presenta su nueva campaña de verano “Beach break, summer smiles”, una propuesta irresistible para disfrutar de una escapada isleña en el Índico. Este verano, los viajeros podrán obtener descuentos de hasta un 40 % en su alojamiento de lujo en Maldivas, donde la vida slow y un paisaje teñido de azul, verde y blanco, siempre exuberante, crean el marco perfecto para la desconexión.

Ubicados en Gaafu Alifu, el atolón más profundo y uno de los más grandes del mundo, los dos complejos de The Residence Maldives, Falhumaafushi y Dhigurah, son un destino de ensueño para aquellos que quieran contemplar de primera mano la majestuosidad y la belleza del mundo submarino a pocos pasos de su villa. Rodeados de paisajes vírgenes y vibrantes jardines de coral, brindan acceso directo a un floreciente ecosistema marino, perfecto tanto para practicar snorkel como para bucear. Es frecuente avistar peces loro, peces ballesta, fusileros, atunes, tortugas, barracudas, rayas y varias especies de tiburones, como el tiburón gris de arrecife, el tiburón de puntas negras, el tiburón de puntas blancas, el tiburón nodriza y el tiburón leopardo, entre otras especies. Quienes quieran sumergirse, literalmente, en este mundo, The Residence Maldives cuenta con un centro de buceo PADI de 5 estrellas apto para todos los niveles, y ofrece una gama completa de cursos con certificación PADI, incluyendo Open Water, Advanced Open Water, Rescue Diver y Dive Master.

La experiencia culinaria es otro de los grandes atractivos de la estancia en Maldivas, ya que los dos resorts cuentan con un total de nueve restaurantes y bares: ya sea tomando unas tapas junto a la piscina en el Café del Sol, experimentando los sabores cantoneses en el aclamado Li Bai o disfrutando de una velada romántica bajo las estrellas con vistas al mar en The Falhumaa, cada comida es una celebración para los sentidos.

Mención aparte merece su oferta de bienestar: The Residence Maldives at Falhumaafushi y The Residence Maldives at Dhigurah son los dos únicos resorts en las Maldivas que cuentan con el exclusivo Spa by Clarins, un santuario de paz para reconectar con uno mismo. Con una variedad de tratamientos holísticos, masajes, servicios capilares y clases de yoga al amanecer y al atardecer, los viajeros encontrarán aquí la calma que la mente, el cuerpo y el espíritu realmente necesitan.

En estancias mínimas de cuatro noches, la oferta de The Residence Maldives incluye un 40 % de descuento sobre la mejor tarifa disponible para aquellos que reserven con al menos 31 días de antelación, además de un 10 % de descuento extra al reservar bajo la exclusiva Cenizaro Privilege Rate. Esta opción incluye también traslados nacionales gratuitos para dos personas en villas de una habitación o cuatro personas en villas de dos habitaciones*. Los viajeros que reserven su viaje con menos antelación, dentro de los 30 días previos a la llegada, también podrán beneficiarse de un 30 % de descuento sobre la mejor tarifa disponible, además del 10 % por la tarifa Cenizaro Privilege Rate y los mismos beneficios en los traslados.