El Museo del Prado presenta un proyecto pionero de investigación y desarrollo 3D

miércoles 31 de diciembre de 2025 , 08:30h

El Museo Nacional del Prado ha puesto en marcha un ambicioso proyecto de investigación y desarrollo que aplica tecnología 3D a su Colección de marcos, con el objetivo de mejorar la conservación, documentación y presentación de sus obras.

Gracias a la adquisición de equipos de última generación —un escáner láser 3D robotizado y dos impresoras 3D de alta precisión— el Prado ha logrado reproducir marcos históricos con una fidelidad excepcional, tras exhaustivos estudios estilísticos y técnicos. El proyecto no se limita a la mera copia, sino que integra procesos manuales tradicionales como el dorado al agua y la policromía, combinando tecnología y artesanía para obtener piezas únicas.

El primer resultado visible de esta iniciativa es la nueva enmarcación de La Piedad con donante, obra del taller de Rogier van der Weyden, que recupera la imagen original que pudo tener en el siglo XV. Este avance no solo mejora la experiencia estética del visitante, sino que abre la puerta a futuras aplicaciones en escultura, artes decorativas y restauración, consolidando al Prado como referente internacional en la integración de tecnología y patrimonio.

Directo de Instagram: Un marco 3D para “La Piedad con donante”, del taller de van der Weyden

En el contexto de este proyecto, se han programado un recurso que facilitará su conocimiento más profundo en: Proyecto de investigación y desarrollo 3D aplicado a la colección de marcos - Museo Nacional del Prado

Vídeo YouTube:

Proyecto de Documentación y reproducción de Marcos 3D