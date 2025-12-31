La Fonda de los Príncipes, el histórico hotel en la Puerta del Sol, reabre el próximo 5 de enero

miércoles 31 de diciembre de 2025 , 09:30h

La Fonda de los Príncipes, el histórico hotel situado en plena Puerta del Sol y uno de los enclaves más simbólicos de la capital, reabrirá oficialmente sus puertas el próximo 5 de enero, coincidiendo con la celebración de la Noche de Reyes. El proyecto está impulsado por Alberto Gutiérrez, fundador de Civitatis, y marca el inicio de una nueva etapa para un edificio estrechamente ligado a la historia de Madrid y a una de las tradiciones más arraigadas del país.

La Fonda de los Príncipes vuelve a abrir sus puertas en el corazón de Madrid el próximo 5 de enero, Noche de Reyes, marcando el regreso de uno de los alojamientos más históricos de Madrid, el que fue el primer gran hotel de la Puerta del Sol. El hotel inicia una nueva etapa impulsada por Alberto Gutiérrez, fundador de Civitatis, con una propuesta que pone en valor la historia del inmueble y su vínculo con la ciudad, en el mismo enclave desde el que cada Nochevieja se retransmiten las campanadas que dan la bienvenida al nuevo año.

Un regreso con significado en el corazón de Madrid

La historia de La Fonda de los Príncipes forma parte de la propia historia de Madrid. Desde su apertura en 1861, este edificio ha sido testigo de la evolución de la ciudad y del pulso constante de la Puerta del Sol, punto de encuentro de madrileños y visitantes, escenario de celebraciones, cambios sociales y momentos compartidos por generaciones.

Concebido desde su origen como un hotel de categoría, el inmueble fue diseñado específicamente para uso hotelero en un momento en el que Madrid aspiraba a alinearse con los estándares de las grandes capitales europeas. Su apertura contribuyó a consolidar la Puerta del Sol como el principal eje hotelero de la ciudad, dando respuesta a una nueva forma de viajar y situando el alojamiento como parte activa del tejido urbano y social del centro de Madrid.

A lo largo de más de siglo y medio, La Fonda de los Príncipes ha atravesado distintas etapas y denominaciones, reflejo de los cambios culturales, económicos y sociales de cada momento. Del lujo decimonónico al espíritu cosmopolita de principios del siglo XX, pasando por periodos de adaptación y resistencia, el edificio ha sabido mantenerse ligado a su función original: alojar a quienes querían vivir la ciudad desde su epicentro. Sus balcones, con vistas privilegiadas a la plaza, se consolidaron como uno de sus elementos más reconocibles y como una ventana permanente al día a día de Madrid.

Tras un proceso de rehabilitación de más de 18 meses, La Fonda de los Príncipes recupera hoy su nombre original y su vocación histórica. Su reapertura no solo devuelve a la ciudad un hotel emblemático, sino que consolida este lugar como el único alojamiento de la Puerta del Sol que ha mantenido, de forma prácticamente ininterrumpida, su función hotelera desde el siglo XIX hasta la actualidad, proyectando su legado hacia una nueva etapa vinculada al Madrid contemporáneo.

No es casualidad que desde este enclave se retransmitan cada año las campanadas de Nochevieja, un momento seguido por millones de personas que marca el inicio de un nuevo año. Esa carga simbólica es precisamente uno de los pilares sobre los que se ha construido el proyecto de reapertura.

Un proyecto impulsado desde la visión emprendedora

La reapertura está impulsada por Alberto Gutiérrez, emprendedor vinculado al sector turístico desde hace casi dos décadas y fundador de Civitatis, la plataforma líder de venta de visitas guiadas y excursiones en español y portugués por todo el mundo. El proyecto nace de una convicción clara: recuperar espacios únicos, con identidad propia, y devolverles vida desde el respeto por su historia y su entorno.

“La Fonda de los Príncipes no es solo un alojamiento, es parte de la historia de Madrid”, señala Alberto. La nueva etapa busca precisamente reforzar esa idea, convirtiendo el alojamiento en un lugar que dialoga con la ciudad, su historia y sus tradiciones. “Recuperar este espacio y reabrirlo la Noche de Reyes, en un lugar tan simbólico como la Puerta del Sol, es una forma de devolverle a la ciudad un lugar que siempre ha formado parte de su vida. El objetivo ha sido respetar su esencia y su historia, pero adaptarlo a una manera actual de viajar, donde el valor está en vivir los destinos y no solo en alojarse en ellos”, afirma.

Civitatis y una o varias experiencias que se anunciarán próximamente

En los próximos meses, Civitatis colaborará en el proyecto a través de una o varias actividades exclusivas que se realizarán en La Fonda. Esta iniciativa reforzará la conexión entre alojamiento y experiencia, poniendo en valor el destino desde una perspectiva local y cultural, alineada con la forma en la que Civitatis entiende el viaje: vivir los lugares más allá de la estancia.

Con su reapertura, La Fonda de los Príncipes inicia una nueva etapa en el mismo lugar donde cada año comienza simbólicamente uno nuevo para millones de personas. Un hotel que vuelve a abrir sus puertas para formar parte, una vez más, de la historia viva de Madrid.