La magia de la Cabalgata de Reyes cierra la Navidad en Parque Warner Madrid

miércoles 31 de diciembre de 2025 , 09:00h

La temporada más esperada del año continúa deslumbrando en Parque Warner, que ha transformado cada rincón en un escenario mágico para celebrar la Navidad en familia o con amigos. Hasta el 5 de enero, el parque ofrece espectáculos, atracciones, luces, música y experiencias inolvidables que mantienen vivo el espíritu navideño, con la Cabalgata de Reyes como el gran broche de oro para el cierre de la temporada.

Melchor, Gaspar y Baltasar ya están presentes en el parque para poder recibir a los más pequeños en estas fechas tan señaladas, desde su ubicación en Hollywood Boulevard. Los niños pueden acudir ya a entregar sus cartas y a conocer a Sus Majestades de Oriente hasta el mismo 5 de enero. La magia alcanzará su punto culminante esa tarde con la esperada Cabalgata de Reyes, que arrancará a las 19:30 h con un recorrido que comienza en el Set de New York, atraviesa Hollywood Boulevard y culmina junto al árbol de 22 metros con un espectáculo de fuegos artificiales. Será un gran desfile festivo lleno de luz, color y fantasía donde los Reyes Magos compartirán protagonismo con héroes de DC, los Looney Tunes y personajes míticos de Hanna-Barbera. Todos luciendo sus mejores galas invernales para celebrar la ilusión de los más pequeños.

Descubre las novedades navideñas que puedes disfrutar hasta el 5 de enero

La Navidad en Parque Warner Madrid ha llegado cargada de estrenos y experiencias especiales que todavía se pueden disfrutar hasta el 5 de enero, último día de la temporada navideña del parque. Durante estas fechas el parque se ha transformado en un plató de película en su segunda edición de “Christmas Studios”, inspirado en la magia de las películas que despiertan emociones y recuerdos.

Entre las grandes novedades destaca “Bubble Christmas”, un espectáculo de burbujas en el Teatro Chino que narra la historia de Bublinna. Además en Hollywood Boulevard continúa sorprendiendo “Happy Holiday", un show de baile y animación de calle con personajes navideños que llenan el parque de ritmo, interacción y diversión. Otra de las novedades es el “Repsol Christmas Music Studio", un auténtico estudio de grabación donde familias y grupos de amigos pueden poner voz a su villancico favorito con instrumentos reales y sonido profesional.

El imponente árbol de 22 metros de altura, inspirado en la Navidad y en escenas icónicas de Looney Tunes y DC, situado en la entrada principal del parque, ilumina cada tarde en “El Encendido del Árbol” en Hollywood Market junto a los Looney Tunes. A esta programación se suma “Dance Festival Christmas Edition", un espectáculo musical que pone el broche perfecto a la jornada de los más pequeños.

Esta amplia programación de Navidad se suma a las más de 30 atracciones del parque para todas las edades, que harán que la jornada no solo esté llena de emoción, sino también de adrenalina.