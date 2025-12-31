El Teatro Fernán Gómez estrenará El jardín de los cerezos

miércoles 31 de diciembre de 2025 , 08:15h

El teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa, presenta el estreno absoluto de El jardín de los cerezos, un montaje de producción propia dirigido por Juan Carlos Pérez de la Fuente, director artístico de este centro.

El jardín de los cerezos es una obra de Anton Chéjov, que llega a las tablas de la Sala Guirau en la versión de Ignacio García May y que se podrá ver del 15 de febrero al 12 de abril.

Según García May, la obra nos cuenta la historia de una familia expulsada del paraíso. Se trata, al mismo tiempo, de un espacio real (el huerto de una finca en estado de ruina económica) y de otro recordado: una infancia feliz. La negligencia con la que ha sido gestionada la finca ha provocado que la única solución para su rescate pase, irónicamente, por su destrucción. Por eso los personajes chejovianos se ven atrapados en un dilema típico de la sociedad moderna: quedarse es perder el paraíso, pero vender la finca, también. Así que optan por instalarse en la acedía, esperando que las cosas se solucionen solas.

En medio de esta catástrofe, solo el joven estudiante Trofimov vislumbra la posibilidad de un retorno al Edén, cuando declara que la salvación pasa por trabajar y dejar algo de felicidad para que la recojan quienes vienen detrás. No en vano, un proverbio chino nos explica que “el mejor fertilizante es la sombra del jardinero”.

Un clásico más vigente que nunca

En palabras de Pérez de la Fuente, “Chéjov se ha convertido en un clásico del drama universal y su teatro se nos ha ido desvelando con el paso del tiempo y hoy entendemos un poco más su universo”. Asimismo, añade que “no solo habla de la Rusia de finales del siglo XIX, sino de personas desorientadas y perplejas en medio de una encrucijada o un laberinto que les aturde, les noquea”. Sobre la actualidad de la obra, el director afirma que “en nuestro siglo XXI, cargados de interrogantes sobre cómo va a ser nuestra existencia, nos encontramos con El jardín de los cerezos más vigente que nunca”.

Los ensayos del montaje comenzarán el 2 de enero, pero será a partir de febrero cuando un reducido número de asistentes podrá acceder a la sala para ver cómo se crea una obra de teatro desde el interior. La información para la solicitud e inscripciones se publicará en breve en la página página web del teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa

Ficha artística

El montaje cuenta con un elenco compuesto por 13 actores (por orden alfabético): Juanma Cifuentes, Carmen Conesa, Helena Ezquerro, Chema León, Manuel Maciá, Borja Maestre, Cristina Marcos, Markos Marín, Noelia Marló, Chema de Miguel, José Gonçalo Pais, Marta Poveda y Jesús Torres.

Completan la ficha artística de la obra José Manuel Guerra, diseño de iluminación; Ignacio García, diseño del espacio sonoro; Guillermo Weickert, movimiento escénico y coreografía; Violeta Nêmec, diseño de videoescena; Rosa García Andujar, diseño de vestuario; Juan Carlos Pérez de la Fuente e Isi Ponce, diseño de escenografía; Abel Ferris, como ayudante de dirección; Rocío León, como ayudante de vestuario y Gabriela Zaldívar como ayudante del espacio sonoro.

El jardín de los cerezos es una producción del teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa en colaboración con Octubre Producciones S.L.