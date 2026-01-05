La primera gran exposición sobre Nike en España

Estará abierta hasta el 25 de enero de 2026.

en el Espacio TeamLabs, situado en la Plaza de San Martín, Madrid

La mayor exposición dedicada a Nike reúne un recorrido fascinante por su legado de innovación, diseño y cultura. Más de 419 piezas trazan la historia de una marca que cambió para siempre el deporte: prototipos de modelos míticos como las Air Jordan, máquinas que revolucionaron la medición del movimiento y objetos personales de leyendas como Rafa Nadal, Serena Williams o Pau Gasol.

Ambiente y recorrido

Nada más entrar te das cuenta de que esto no es solo una colección de zapatillas curiosas: es como un viaje por la evolución del diseño, la tecnología y el impacto cultural de Nike.

Hay más de 170 piezas únicas, entre zapatillas icónicas, prototipos, bocetos, equipaciones históricas (sí, ropa usada por Rafa Nadal, Pau Gasol o Serena Williams) y objetos que muestran cómo la marca no solo ha marcado el deporte, sino también la moda y la cultura pop.

Qué vas a ver

La expo está organizada por La Fábrica y procede del Vitra Design Museum (Alemania), así que tiene toda la pinta de estar muy bien curada.

Algunas cosas chulas que te vas a encontrar:

El origen del icónico logo Swoosh y cómo se convirtió en símbolo global.

Las tecnologías revolucionarias como la suela Nike Air o diseños más recientes como Flyknit.

Espacios que destacan colaboraciones con creativos y diseñadores que cruzan deporte y cultura (desde Jordan hasta Virgil Abloh).

El recorrido está muy pensado y suele llevar entre 60 y 90 minutos.

NIKE. Diseño en movimiento

Horarios típicos:

De martes a domingo, con horarios que suelen ir de mañana a tarde (normalmente 10:00–20:00 h y hasta las 21:00 h viernes y sábados).

NIKE. Diseño en movimiento

En resumen: si eres fan del diseño, de las sneakers o simplemente te gusta ver cómo una marca ha ido evolucionando con el tiempo —desde las humildes suelas hasta convertirse en ícono global— esta expo es una pasada. Además, está en un sitio súper accesible en el corazón de Madrid, así que puedes combinarla con un paseo por Gran Vía, cafés o compras.