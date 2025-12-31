Gira 15 Aniversario Coplas del Querer de Miguel Poveda

miércoles 31 de diciembre de 2025 , 08:00h

Miguel Poveda es uno de los artistas más reconocidos e influyentes del flamenco y la música española actual.

Con una trayectoria marcada por la pasión, la versatilidad y el respeto a las raíces, ha sabido conquistar tanto a los seguidores del flamenco más puro como a quienes disfrutan de nuevas fusiones y estilos.

Desde sus inicios, Miguel Poveda ha recorrido los escenarios más prestigiosos de España y del mundo, ofreciendo inolvidables conciertos donde su voz única y su capacidad interpretativa son protagonistas absolutos.

Su carrera está jalonada de premios, colaboraciones con grandes artistas y proyectos que lo han situado como una de las figuras imprescindibles de la música en directo.

A lo largo de los años, Poveda ha participado en importantes festivales y eventos musicales, acercando su arte a públicos diversos y ampliando constantemente su legión de seguidores.

Su conexión con la audiencia hace que cada actuación se convierta en una experiencia irrepetible.

Si quieres disfrutar del talento de Miguel Poveda en vivo, consulta aquí las próximas fechas de su gira …

Próximos conciertos

Jun 13

Sábado, 22:00 h

GIRA 15 ANIVERSARIO COPLAS DEL QUERER · GRANADA

Plaza Toros de Granada · Granada

Oct 10

Sábado, 21:00 h

GIRA 15 ANIVERSARIO COPLAS DEL QUERER · SALAMANCA

Enjoy! Multiusos · Salamanca

Dic 18

Viernes, 20:30 h

GIRA 15 ANIVERSARIO COPLAS DEL QUERER · MADRID

Movistar Arena · Madrid

¡Vive la emoción de uno de los grandes del flamenco en directo!