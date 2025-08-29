Cruceros, embarcaciones históricas y rutas fluviales para conocer Lisboa desde el agua

viernes 29 de agosto de 2025 , 09:12h

En Lisboa, el río Tajo no es sólo un horizonte que acompaña al destino, también es su origen, su puerta al mundo y su fuente de inspiración desde hace siglos. Sus aguas han visto partir carabelas, llegar reyes y crecer barrios enteros en sus orillas. Hoy, este río emblemático se abre al visitante como un escenario privilegiado para descubrir la región desde una perspectiva diferente, navegando sobre sus tranquilas corrientes.

Desde cruceros panorámicos al atardecer y visitas guiadas, hasta travesías privadas o excursiones temáticas, las experiencias fluviales en Lisboa permiten disfrutar de su luz, su arquitectura y su historia de forma privilegiada.

Uno de los principales puntos de partida para estas aventuras es la Estación Marítima Sul e Sueste, junto al Dique de la Marina. Este espacio histórico, completamente renovado, combina su arquitectura original con una moderna zona de ocio: terrazas con vistas al río, un centro interpretativo dedicado al Tajo y una amplia oferta de salidas en barco.

Entre las embarcaciones más emblemáticas que surcan estas aguas se encuentra la Fragata D. Fernando II e Glória, último gran navío portugués propulsado exclusivamente a vela. Convertida en museo flotante y ubicada a apenas 30 minutos del centro de Lisboa, su interior meticulosamente restaurado transporta a los visitantes a la vida marinera del siglo XIX.

Otra joya del patrimonio fluvial es el Varino Liberdade, embarcación tradicional del Tajo construida en 1945 y restaurada en 1988. Hoy, combina su función como museo con rutas turísticas entre marzo y octubre, con capacidad para 40 pasajeros y un recorrido que incluye la Reserva Natural del Estuario del Tajo.

Y para quienes prefieren sentir el río desde tierra firme, el Cais das Colunas, en pleno Terreiro do Paço, ofrece una de las estampas más icónicas de Lisboa. Sus escalones de mármol, que se adentran en las aguas, y las dos columnas que le dan nombre fueron durante siglos escenario de recepciones reales y llegadas históricas. Hoy es un rincón perfecto para contemplar el atardecer.

Lisboa Card: cultura y transporte en un solo pase

Para quienes desean explorar aún más, el Lisboa Card se presenta como una herramienta ideal. Este pase turístico permite el acceso gratuito a más de 50 museos y monumentos, uso ilimitado del transporte público y descuentos de entre el 5% y el 50% en atracciones culturales, tiendas y servicios turísticos. Con él, es posible acceder de forma rápida y sencilla a espacios emblemáticos como el Palacio Nacional da Ajuda, el Museo Nacional del Azulejo o el Museo Nacional de Arte Antiguo.