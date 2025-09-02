Cleopatra (exposición inmersiva), el primer gran evento de la temporada

martes 02 de septiembre de 2025 , 10:17h

A partir del próximo 12 de septiembre, al cruzar la entrada de la Nave 16 de Matadero Madrid, nos transportaremos al corazón del Egipto helenístico para redescubrir a una de las mujeres más fascinantes de la historia: CLEOPATRA.

CLEOPATRA, LA EXPOSICIÓN INMERSIVA, es la cuarta producción de MADRID ARTES DIGITALES, y la más ambiciosa hasta la fecha. Más que una exposición, esta creación original es un viaje multisensorial por el Egipto ptolemaico, que invita a descubrir a Cleopatra como estratega política, figura divina y mujer clave en la historia del poder.

Una experiencia cultural y tecnológica sin precedentes que combina narrativa innovadora con nuevos formatos inmersivos para dar vida al mundo de la última gran reina de Egipto.

NUEVAS EXPERIENCIAS: HOLOGRAMAS Y MUCHO MÁS

En esta nueva temporada, la exposición se amplía con experiencias que transforman la forma de contar la historia de Cleopatra. La visita comienza con un espectacular holograma que, sin necesidad de gafas ni dispositivos, conecta el auge de Alejandro Magno con el declive del Antiguo Egipto frente a Roma. Gracias a una proyección avanzada y una banda sonora envolvente, la dinastía ptolemaica cobra vida en tres dimensiones con la aparición de Cleopatra, Julio César y Marco Antonio.

Junto a este estreno, los visitantes también podrán disfrutar de mesas interactivas para explorar la ciudad de Alejandría, espejos inmersivos que los transforman en la propia Cleopatra, y un impresionante videomapping sobre el Faro de Alejandría, que revive uno de los grandes símbolos del mundo antiguo. Una proyección astronómica de las constelaciones añade un nuevo nivel de asombro, evocando la mirada de Cleopatra hacia los dioses.

UN RECORRIDO MÁS RICO Y AMBICIOSO

Todas estas novedades se integran con las experiencias ya consolidadas de Madrid Artes Digitales. La Sala Inmersiva, con 1.200 m² de proyecciones y pantallas de 8 metros de altura, ofrece una película cinematográfica de 30 minutos sobre el reinado de Cleopatra, producida con un nuevo sistema de proyectores de última generación. La Sala de Realidad Virtual sumerge al visitante en las ruinas sumergidas de Alejandría y en la legendaria tumba de Cleopatra, mientras que la Sala del Metaverso permite recorrer desde las catacumbas ptolemaicas hasta la tienda de Marco Antonio en plena batalla.

Por primera vez, la exposición incorpora también proyecciones en el techo, que amplían la inmersión, y un mapping musical sobre el Faro de Alejandría, reforzando el carácter innovador de la propuesta. Todo ello está incluido en el precio de la entrada, convirtiendo a Cleopatra, La Exposición Inmersiva en la producción más completa y ambiciosa jamás presentada por Madrid Artes Digitales.

UN VIAJE AL LEGADO DE CLEOPATRA

Con estas y otras experiencias, los visitantes seguirán los pasos de Cleopatra mientras cambia para siempre el rumbo de la historia. Un viaje al Egipto de la última gran reina, donde el arte, la historia y la tecnología se unen para revivir su legado.