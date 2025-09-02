Vive Luz del Tajo, el festival que llena Toledo de música, cultura y ocio este septiembre

martes 02 de septiembre de 2025 , 10:19h

El centro comercial Luz del Tajo, gestionado por Sonae Sierra, vuelve a apostar por el ocio y las experiencias con una nueva edición de Vive Luz del Tajo, el festival que transforma su espectacular terraza con vistas a la ciudad en un punto de encuentro único para disfrutar de música en vivo, cultura y actividades para toda la familia.

En esta edición Vive Luz del Tajo refuerza su apuesta cultural y vuelve a colaborar con el Ayuntamiento de Toledo en el Festival Internacional de Jazz que se celebra en la ciudad, sumando así el talento y la elegancia de este género musical a su programación para enriquecer la experiencia del público.

Durante las tres primeras semanas de septiembre, el espacio al aire libre del centro se convertirá en un escenario que va más allá de las compras, donde se unen emociones compartidas, talento y propuestas de entretenimiento que conectan a generaciones.

Un festival para vivirlo

Vive Luz del Tajo fusiona música, cultura y diversión en un evento que ofrece conciertos, espectáculos infantiles, shows de danza y actividades participativas que invitan a redescubrir la ciudad a través del ocio compartido. La inauguración, el 5 de septiembre, contará con el Tributo a Alejandro Sanz, interpretado por Juan Pedro Bonet y su banda, acompañado de un ambiente único iluminado por cientos de velas que envolverán al público en una atmósfera cálida y especial. Ese mismo día, desde las 20:00 horas, el público podrá disfrutar del Cocktail Corner, con degustaciones de cócteles y algodón de azúcar para los primeros asistentes.

“Con este festival buscamos sorprender, conectar con el público y ofrecer momentos que se disfrutan en compañía. Queremos que se convierta en una cita obligatoria en el calendario de la ciudad”, ha señalado Helder Ferreira, director del centro comercial Luz del Tajo.