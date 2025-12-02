La Navidad de WOW Porto se extenderá hasta el 6 de enero

martes 02 de diciembre de 2025 , 08:45h

La programación navideña de WOW Porto, el barrio cultural de Gaia, se prolongará hasta el 6 de enero. Tras el encendido de las luces, habrá magia todos los fines de semana y durante las vacaciones escolares. El próximo momento álgido será la llegada de Papá Noel a WOW Porto, el 7 de diciembre, a las 16:30 h.

Más de cuatro mil personas asistieron al espectáculo en el que se encendió el árbol de Navidad de 13 metros de WOW Porto. La magia se alarga hasta la llegada de los Reyes Magos y habrá actividades continuas para las familias en el barrio cultural. La llegada de Papá Noel a la plaza central de WOW Porto tendrá lugar el 7 de diciembre, a las 16:30 h, con entrada gratuita. El anciano de barba blanca vendrá acompañado de sus duendes y de un ambiente lleno de fantasía. La escuela de baile Sobral sem Parar es socio artístico de este espectáculo.

Además, tanto adultos como niños pueden disfrutar del tiovivo, tomar chocolate y vino caliente en la plaza y degustar las delicias festivas del Mercado Gastronómico. En la misma planta, pero en el interior, se encuentra la casa de Papá Noel y la Kids Zone. En el Street Market hay un mercado navideño con productos artesanales y regalos originales, el lugar perfecto para comprar regalos de Navidad únicos, sin el ajetreo de los grandes centros comerciales.

En el Museo Atkinson, la exposición BrickWorld es una parada obligatoria: una muestra imperdible de piezas LEGO®, con creaciones inéditas, muchas de ellas inspiradas en la ciudad de Oporto y en la Navidad.

Y como la Navidad también se celebra en la mesa, el restaurante VP prepara varias ediciones temáticas de su Brunch Familiar, dedicadas al espíritu navideño, los días 7 y 21 de diciembre, perfectas para reunir a varias generaciones en un ambiente relajado y festivo.

Cabe recordar también que, para aquellos que prefieran reunir a la familia sin tener que preocuparse por los preparativos, en un ambiente acogedor y festivo, el restaurante Barão Fladgate abrirá sus puertas la noche de Nochebuena. El precio por persona es de 60 euros (sin bebidas). El menú no renuncia a la tradición e incluye couvert (un aperitivo tradicional portugués), sopa de carnes ahumadas y castañas del Duero, el tradicional bacalao y pavo asado, torrijas con salsa de vino de Oporto, pudín Abade Priscos y helado de canela. Las reservas se pueden hacer online.

El restaurante T&C también estará abierto el día 24 para la cena.

Y el día 25, día de Navidad, el restaurante 1828 estará abierto para comida y cena.

Workshops temáticos para todas las edades

Para aquellos que prefieren pasar las vacaciones de Navidad de forma activa y divertida, WOW Porto ha preparado una serie de workshops temáticos. En “Chocolatinhos – Edición Navidad” (20 euros), los más pequeños pueden descubrir los secretos del chocolate y crear sus propias delicias navideñas.

El taller “Haz tu adorno navideño” invita a niños y adultos a dar rienda suelta a su imaginación y crear una pieza única, en cerámica moldeable, para decorar el árbol.

Por su parte, el “Workshop Kokedamas” es la opción ideal para quienes buscan una experiencia más original y sostenible. Tras aprender a crear sus propios kokedamas utilizando ramas de pino de Navidad, los participantes se llevarán su obra maestra a casa.