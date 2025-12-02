Celebrando a Marilyn

martes 02 de diciembre de 2025 , 08:15h

EN CONDEDUQUE SALA 1

HASTA EL 1 DE FEBRERO DE 2026

“Nunca quise ser Marilyn, simplemente sucedió. Marilyn es como un velo que me pongo sobre Norma Jeane.”

En 2026 se celebra el centenario del nacimiento de la actriz y modelo estadounidense Norma Jeane Mortenson, conocida como Marilyn Monroe, icono de la cultura popular de la década de los 50, por este motivo el Centro Conde Duque lleva a cabo una muestra conmemorativa de la actriz, basada en la colección privada de José Luis Rupérez.

Esta exposición tiene como objetivos mostrar la influencia de la figura de Marilyn Monroe en diferentes movimientos artísticos a partir de la década de los 50, contemplar la evolución de la imagen de la actriz y modelo hasta convertirse en un icono de la cultura pop y ofrece una oportunidad única para contemplar cómo distintos diseñadores han abordado visualmente a Marilyn desde latitudes y lenguajes gráficos distintos, así como recordar a Marilyn no solo como estrella, sino como mito gráfico, desde múltiples perspectivas.

El recorrido arranca con uno de sus momentos más icónicos, la visita a las tropas americanas en Corea y se estructura en varias secciones: “Todo sobre sus películas”, un decoupage con los carteles de sus películas; “La metamorfosis de Norma Jean”, una cuidada selección fotográfica de los ilustradores y fotógrafos que crearon el mito como que nos conducirá hasta la Marilyn reinterpretada en “Deconstruyendo a Marilyn”, una amplia visión del icono de la mano de varios artistas.

Paralelamente a la exposición durante los meses de noviembre, diciembre y enero de 2026 se celebrarán los jueves en el salón de actos del centro un ciclo de cine "Una tarde con Marilyn" donde se proyectarán siete de sus películas más emblemáticas (ver cartelera aparte).